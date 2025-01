Japonci se začali loučit se svými osmiválcovými motory bez turba, další takové asi už nevzniknou před 45 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Pokud po něčem takovém toužíte, máte letos zřejmě poslední šanci, ačkoli nevíme, zda stále i u nás, existenci českého ceníku navzdory. Ze zahraničí si ovšem můžete nechat dovézt finální verzi Lexusu RC F i s pár doplňky navíc, který přesně takový motor pořád má.

Už pár dnů se píše rok 2025. A v automobilovém světě to není dobrá zpráva, neboť od prvního ledna jsou výrobci aut na starém kontinentu vystaveni ještě absurdnějším přerozdělovacím mechanismům EU, které hrnou peníze směrem k elektromobilům bez ohledu na zájem o ně. Protože jejich prodeje ale přesto váznou, bude letos docházet na to, co nedávno popsal šéf Renaultu - dumpingové ceny elektroaut, nakupování emisních povolenek, platby pokut EU a umělé omezování dostupnosti spalovacích modelů.

Pokud tedy toužíte po něčem, co má objemný motor, v podstatě neváhejte ani sekundu. Snadno se totiž může stát, že výrobcem vypočtená kvóta omezené dostupnosti takového vozu bude dosažena již začátkem roku a vy ostrouháte, i kdybyste k dealerovi přinesl kufr plný pětitisícovek. A to nikoli jen letos, ale nadobro.

Letošní rok se stane mj. vůbec posledním, kdy je možné koupit Lexus RC F jako nové auto. Japonské kupé dál trůní i v nabídce českého zastoupení značky, i když má pod kapotou pětilitrový a atmosféricky plněný osmiválec. Otázkou je, zda nejde o chybu místního zastoupení, neboť ceník je spojen s rokem 2019. Zkusíme to ověřit, v konfigurátoru ale už RC F nenajdete. V případě zájmu tak dost možná budete muset zvolit individuální dovoz z USA. Nebo případně z Japonska, kde byste ovšem pořídili pravostrannou verzi.

I klientela z těchto trhů si ale musí pospíšit, neboť výroba bude letos v listopadu ukončena pro celý svět. Automobilka z toho důvodu přichází s rozlučkovým provedením Final Edition. V případě RC F to znamená, že kupé se dočká 19palcových kovaných kol BBS, červeně lakovaných třmenů brzd Brembo či třeba čelního splitteru, bočních prahů, střechy a zadního křídla a difuzoru z karbonu. Po stránce motorické se ale měnit nebude nic, od pětilitrového V8 tak lze nadále očekávat 472 koní, které skrze automat míří na zadní kola.

Vedle vrcholného modelu bude ve finální edici dostupné i výchozí kupé RC, které si Američané mohou koupit buď s dvoulitrovým čtyřválcem (sic), nebo s 3,5litrovým šestiválcem, zatímco v Japonsku v nabídce trůní provedení s 2,5litrovou hybridní jednotkou. Právě toto ústrojí bude možné doplnit 19palcovými litými koly Enkei a opět červeně lakovanými třmeny brzd, přičemž stejný odstín mají i ozdobné švy čalounění uvnitř. Vedle nich se pak ještě objevuje speciální uvítání na přístrojovém štítu.

Pokud by vás zajímaly ceny, lze zmínit, že v Japonsku za základní RC dáte 6 660 000 JPY (cca 1,04 milionu Kč) a za RC F 13,6 milionu yenů (asi 2,1 milionu Kč). Američané oproti tomu začínají na částce 46 445 USD (1,1 milionu Kč), ze které se mohou dostat až na 94 tisíc dolarů (2,3 milionu Kč). Vozy pak mohou očekávat během zhruba dvou měsíců. Co ale přijde po listopadu? Toť otázka, na kterou zatím oficiální odpověď neexistuje. Již delší dobu se ovšem mluví o tom, že dorazí i nové kupé s logem Lexusu.

Dříve než v příštím roce se tak ovšem nestane. Co je ovšem podstatné, osmiválec u toho již bude jen stěží, natož pak bez turba. Místo toho by vůz měl pohánět 3,5litrový šestiválec doplněný hybridní technikou. Ten by měl být koncipován jako náhrada výchozího RC i luxusnějšího LC, za RC F pak možná zaskočí varianta osazená 3,4litrovou jednotkou V6 se dvěma turby. Vše jsou ale zatím jen nepotvrzené spekulace.

RC F je jedním z posledních aut na světě, které pohání atmosféricky plněný pětilitrový osmiválec. Letos v listopadu jeho výroba definitivně končí. Foto: Lexus

Zdroj: Lexus

