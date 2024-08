Japonci se asi dost nespálili, po fiasku s hybridním nástupcem NSX chystají ještě větší propadák před 9 hodinami | Petr Prokopec

Originál bodoval hlavně tím, že byl dostupný, trvanlivý, velmi univerzálně použitelný, lehký i čitelný. A mnohé z toho díky své jednoduchosti. Nástupce NSX nabral na složitosti, ceně i kilech a ztratil svou trvanlivost, proto propadl. Přesto chce Honda jít dál stejným směrem? Poučí se maximálně v tom, že autu změní jméno.

Sledovali jste někdy můru poletující v noci okolo žárovky? Její světlo ji přitahuje natolik, že soustavně naráží do stále teplejšího skla. A činí tak opakovaně, přestože se pokaždé spálí. Nemůže si ale zkrátka pomoci a dělá to často tak dlouho, dokud ji to nepřipraví o život. Má to zakotvené v genech a dokud se nedojde na změnu na tomto poli, můžeme totéž od můr očekávat i do budoucna.

Lidé mají mnohem větší mozek a dokáží přemýšlet, takže nepotřebují sto nebo tisíc generací, aby se poučili z vlastních chyb. Nakonec jste to možná poznali sami - pokud vás v dětství někdy stejně jako ony můry přitahovalo světlo klasických žárovek, po prvním spálení jste na ně patrně už nesahali anebo si příště vzali hadr, rukavici nebo něco podobného. Takto ale jednáte vy, lidé z vedení Hondy nikoli.

Japonská automobilka bohužel stále více připomíná ony noční můry, logicky uvažující bytosti by ve vedení společnosti jednaly jinak. Vrcholní manažeři značky totiž kolegům z Motor1 potvrdili, že firma pracuje na sportovním voze, který by navázal na legendární NSX. Zda ponese toto označení, se zatím neví, to je ale asi veškeré poučení, které si management z předchozích kontaktů se žárovkou vzal. Jinak to do ní hodlá napálit ještě s větší vervou.

„V roce 2027 či 2028 představíme nový sportovní model. Možná mu nebudeme říkat NSX, ale půjde o tento typ vozu,“ řekl v Monterey Shinji Aoyama, globální výkonný viceprezident značky. Fanoušci originálu z 90. let ale začít jásat nemohou, a to ani v nejmenším. Honda totiž NSX již jednou vzkřísila, a to v roce 2016, kdy původně čistě spalovací kupé nahradila plug-in hybridním autem. Vzrostl tak sice výkon a zlepšila se dynamika v přímém směru, jenže to byla asi jediná pozitiva. Komplikované ústrojí se podepsalo na nárůstu hmotnosti, stejně jako se propsalo do ceny. Ztráta jednoduchosti pak znamenala i vyšší provozní náklady a kratší životnost. V dobrém tak na NSX druhé generace nebude vzpomínat asi nikdo, na vůz už se pomalu zapomnělo jako na jeden velký prodejní propadák, který akorát parazitoval na slavném jménu originálu.

Japonci se z toho ale nepoučili, tedy aspoň ne v dobrém, neboť příští „NSX” (a my bychom se skoro vsadili, že to bude NSX, o to se marketingové oddělení postará) se totiž má stát dokonce elektromobilem. Aoyama pak sice uvádí, že prioritou značky je nízká hmotnost, jenže něco takového je v kombinaci s dnešním bateriovým pohonem nereálné. Aby totiž daný paket zajistil alespoň trochu rozumný dojezd, je třeba u něj počítat s nejméně stovkami kil navíc ke všemu beztak potřebnému pro auta jiných koncepcí.

Pokud dáme stranou extrémy jako T.50 Gordona Murrayho, pak současné sportovní vozy váží okolo 1,5 tuny. Jenže v té chvíli mají spalovací pohon, už hybridy jsou o stovky kg výš. Zkuste použít výlučně elektrický pohon a rázem jste okolo 2 tun jako nic, však i Rimac Nevera, u kterého šlo při jeho ceně použít lecjaké „kosmické” materiály, váží 2,3 tuny. A protože je třeba bateriový paket s alespoň 100 kWh, aby auto objelo aspoň Nordschleife a pak se dostalo k nabíječce, jste zároveň i vysoko nad třemi miliony korun v případě ceny. A to jsou sféry, které s odkazem NSX nemají nic společného.

Suma sumárum tak Japonci po neúspěchu s těžkým hybridem chystají nástupce, který bude ještě těžší, ještě dražší, a přitom daleko méně využitelný. Navíc lidem nenabídne ani patřičný zvukový doprovod, což je jeden z důvodů, proč zákazníci do sportovního segmentu míří. Tohle je možná hloupější jednání, než jakého by byla schopna ona můra. Pokud tedy Honda s tímto elektromobilem skutečně přijde, nečeká ji nic jiného, než ze přijde o křídla a poté bude následovat pád. Zrovna tímto způsobem ale Honda v posledních letech jedná na mnoha polích, proto také zejména v Evropě neprodává skoro nic. Takže koho překvapí, když podle tohoto „úspěšného” receptu uvaří znovu?

Japonci se loni pochlubili studií Electric Vision Concept, ze které by měla vzejít sériová NSX třetí generace. Byť zatím není jisté, jak se vůz bude skutečně jmenovat. Elektrický pohon ale už má potvrzený, jsme zjevně u zrodu dalšího propadáku. Foto: Honda

