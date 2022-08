Japonci začali prodávat nové auto za 122 tisíc Kč, je to facka do tváře evropských snah o ekologizaci před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Je to nepochybně jednoduché, ale moderní, nejpřísnější emisní normy plnící auto, které snadno poslouží i mladé rodině. A už kvůli své hmotnosti je velmi efektivní. Skutečně si někdo myslí, že desetkrát dražší a dvakrát těžší elektrický crossover něčemu prospěje více?

Na počátku tohoto měsíce jsme si prošli nabídku nových aut na českém trhu a vybrali ty vůbec nejlevnější současné modely. Žádný z nich dnes zdaleka nepořídíte pod 200 tisíc korun, místo toho se startuje na 259 900 Kč, za které je k mání nové Hyundai i10. Právě tento model byl ale před 12 lety k mání za pouhých 139 900 Kč, tedy téměř polovinu současné sumy. A pokud jste si 10 tisíc korun připlatili, mohli jste ho dostat i s klimatizací. Něco takového je dnes naprosto nepředstavitelné, ale ne obecně. Platí to jen v Evropě, která se rozhodla donkichotsky bojovat s klimatickými změnami skrze individuální dopravu a neohlížet se na to, co dělá zbytek světa.

Stačí se přesunout o pár tisíc kilometrů dále do Indie a rázem budete mít pocit, že místo do letadla jste vstoupili do stroje času. Suzuki totiž momentálně představilo Alto K10 nové generace, které stejně jako jeho japonský příbuzný stojí na platformě HEARTEC. Jde nicméně o jediné pojítko mezi dvěma jinak diametrálně odlišnými vozy. Zatímco provedení pro Zemi vycházejícího slunce připomíná mikro-SUV, do Indie dorazil klasický malý hatchback.

Alto K10 bylo na indickém trhu k dispozici i ve dvou předchozích generacích, ta poslední nicméně v roce 2020 skončila kvůli emisním regulím. Nové provedení již se standardy BS6, které jsou ekvivalentem normy Euro 6, nemá nejmenší problém. Ukazuje se tak, že ohledy k životnímu prostředí nemusí být nutně drahým zbožím, stačí nemanipulovat trhem a nenutit výrobce promítat jít jedinou cestou nalajnovanou politiky. Pak může vzniknout efektivní malé auto, které se s cenou drží hodně při zemi.

Tento hatchback totiž startuje na pouhých 399 tisících rupií, což je v přepočtu 122 tisíc korun. To je jen něco přes tři české průměrné platy, za které dostáváte 3 530 milimetrů dlouhý, 1 490 mm široký a 1 520 mm vysoký hatchback disponující rozvorem 2 380 mm. Působivé přitom je, že ve srovnání s předchozím modelem novinka narostla do délky (+85 mm), výšky (+45 mm) i mezi nápravami (+20 mm). Uvnitř tedy bude nabízet mnohem více prostoru pro cestující v obou řadách.

Základní výbava zahrnuje víceméně jen volant, čtyři sedadla a pár dalších nezbytností, v případě vyšších úrovní je nicméně již možné počítat se dvěma airbagy, ABS, klimatizací a dokonce i multimediálním systémem propojeným se sedmipalcovou obrazovkou. Motor pak bude k dispozici jediný, a to litrový tříválec naladěný na 67 koní a 89 Nm. Zákazníci si nicméně budou moci vybrat mezi pětistupňovým manuálem a robotizovanou převodovkou.

Právě pohonná jednotka je přitom hlavním důvodem, proč Alto K10 prochází i přísnějším emisním sítem. Došlo u ní k navýšení kompresního poměru kvůli lepší termální efektivitě. V případě Evropy a Japonska je přitom tento motor doplněn mild-hybridním systémem, zatímco v Indii se počítá s možností spalování CNG. Průměrná spotřeba pak byla vyčíslena na pouhé 4 litry, i proto, že vůz neváží ani 900 kg. Levný je pak bez ohledu na provedení - i absolutně vrcholná verze s výbavou VXI+ a automatem přijde na 583 500 INR, tedy asi 179 tisíc Kč. U nás si o něčem takovém můžeme nechat jen zdát.

Nové Suzuki Alto K10 je na indickém trhu k mání od pouhých 122 tisíc korun, přitom je větší než předchůdce a plní i přísnější emisní normy. V Evropě dostanete méně zajímavé zboží i za dvojnásobek. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.