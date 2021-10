Je smutné, když i výrobce nejlevnějších aut dneška přestává chápat význam základní verze před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Obchod a marketing jsou do značné míry hrou s pocity a dojmy, která s realitou nemusí mít až tak moc společného. V tomto kontextu překvapí, když Dacia vyřadí z prodeje základ nabídky kvůli nízké poptávce - přesně to udělala ve Velké Británii.

V České republice máme po volbách, a tak nám bude dříve nebo později znovu tvrdě připomenuto, co je to marketing. Na jedné straně budou sliby, na druhé realita a mezi obojím obrovská propast. Připusťme, že politický marketing je trochu specifický a právě časový odstup mezi slíbením čehokoli a následnou realizovatelností téhož dává velký prostor ke kreativitě, princip je ale pořád stejný: Když ptáčka lapají...

Nejsme ale tak naivní, abychom v tomto ohledu volali po naprosté upřímnosti. Je to do značné míry hra na ryby a rybáře, kdy uloven bude zkrátka ten, kdo se ulovit nechá. Lži ani sem nepatří, růžová prezentace reality ale ano. Mezi jeden z tradičních marketingových instrumentů v obchodě patří „cena od”, kterou snad i velmi nepolíbení jedinci dávnou chápou jako cifru, za níž se sice určitá věc koupit dá, skoro nikdo za ní ale nic nekupuje.

Nízká cena prostě vypadá dobře a k určitému produktu přiláká pozornost sama o sobě. Proto chytrý developer v bytovém komplexu o stovkách bytů udělá jeden „kamrlík” 0 + nic o pár metrech čtverečných, aby měl „ceny bytů od”. Proto výrobce mobilních telefonů udělá verzi bez přijímače GSM s pamětí 48 MB, aby měl „cenu nového mobilu od”. Proto... Záměrně přeháníme, ale toto je ten princip. A zrcadlí se i v nabídce nových aut.

Kdysi jsem seděl v úplně základní Octavii III ve fabrice Škody a byl jsem ohromen, co všechno se do ní dá také nekoupit. „Takovou Octavii jsem nikdy neviděl,” říkal jsem tehdy známému. „Taky ji ještě nikdo nekoupil,” odvětil mi s úsměvem. Později doplnil, že pár kupců z řad firem se přece jen našlo, ale bylo jich naprosté minimum, hlavní úloha této varianty byla vytvářet „cenu od”, aby si lidé překvapeně řekli, že takové auto mohou mít „již za”, vyrazili do showroomů a nakonec vzali vyšší výbavu či motorizaci. Nebo aspoň pár věcí jako mlhovky, klimatizaci a lepší displej palubního počítače a spokojeně odjeli. Tak to prostě chodí.

V tomto kontextu nás překvapil krok rumunské Dacie, výrobce nejlevnějších nových aut, která v posledních měsících mohutně boduje s modelem Sandero. To bylo dosud po celé Evropě prodáváno také v provedení Access, které jsme kdysi glosovali. Je totiž absolutně oholené, nedostanete ani lakované nárazníky, nedostanete na výběr barvu, čalounění, nemůžete si ani za nic připlatit. Rumuni nepochybně záměrně omezili i možnosti konfigurace, aby měli „cenu od” (tehdy 243 900 Kč, dnes 245 900 Kč), která naláká, ale pokud možno si za ni nikdo nic nekoupí. Smyslem této verze Sandera tedy zaručeně nebylo ji někomu prodat, naopak ji pokud možno nikomu neprodat a získat skrze ni kupce vyšších specifikací.

Podle všeho Dacia boduje, neboť Sander jezdí spousta, s černými nárazníky jsme ale dosud neviděli ani jedno. Přesto nyní Rumuni ve Velké Británii přestali variantu Accesss nabízet, čímž základní cenu vozu navýšili o masivních 1 850 liber, tedy asi 55 500 Kč. Důvod? Prý po ní nebyla poptávka, tak proč ji nabízet dál.

Být kapitán Picard, dávám hlavu do dlaní, tohle je opravdu zvrácená logika. Jak jsme zmínili výše, Dacia tuto variantu stvořila tak, aby stála co nejméně a současně ji nikdo nekoupil. A pak ji vyřadí z nabídky proto, že ji nikdo nekupuje? To skutečně nedává smysl. U nás zatím Sandero Access zůstává v prodeji, pokud by se ale z tohoto stal celoevropský trend, pak chraň nás ruka páně. Znamenalo by to jen to, že snahy o maximální cenovou výhodnost opustily nejlevnější značku i v marketingové rovině. A i kdyby se to ale nestalo, je smutné, že Dacia ve Velké Británii přestala chápat význam základní verze v nabídce a kupce se bude pokoušet až s vozem stojícím skoro 10 tisíc liber, tedy asi 300 tisíc Kč.

Toto je úplně základní Sandero Access s kompletními možnostmi konfigurace - je to v podstatě jedno auto do nejmenšího detailu, totálně oholené bez šance připlatit si za cokoli. Jeho smyslem je jen vytvářet „cenu od” a svou podstatou předcházet reálné koupi. Přesto jej Dacia v UK vyřadila z prodeje pro nezájem - jak absurdní. Foto: Dacia

Zdroje: Autocar, Dacia

Petr Miler

