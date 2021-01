Je to paradox, ale nejlevnější auto schopné pokořit 300 km/h si kupují stále bohatší lidé před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud nějaké auto platí za nejlevnější v tom či onom ohledu, mělo by přitahovat spíše ty, kteří na dražší vozy stejného ražení nemají peníze, ano? Zní to logicky, u Corvette C8 to ale neplatí.

Říká se mu americký zázrak, Ferrari pro chudší nebo nejlevnější auto schopné pokořit 300 km/h. Všechno je to více nebo méně pravdivé, nová Corvette prošla dramatickou proměnou, je z ní sporťák s motorem uprostřed po vzoru mnohem dražší italských exotů, už v základu je slušně vybavená, přitom v základu stojí pod 60 tisíc dolarů. To je asi 1,3 milionu Kč, navíc to není jen tak, že když ptáčka lapají... I údržba tohoto vozu stojí velmi přijatelné peníze.

Taková nabídka by tedy logicky měla přitáhnout možná ne zrovna chudé, protože sporťáky se sedmimístnou cenovkou si nikdo chudý dovolit nemůže, ať stojí, kolik chtějí. Ale určitě hůře situované lidi, než jací by jinak takové auto koupili. Jenže ono to neplatí, navzdory výše popsanému stavu se děje pravý opak.

Při příležitosti už 68. narozenin tohoto modelu, neboť představen byl poprvé přesně 17. ledna 1953, o tom promluvil sám výrobce, koncern GM, který se ústy svého severoamerického viceprezidenta Steva Hilla vyjádřil i k profilu zákazníků, kteří Corvette C8 kupují. A je skutečně pozoruhodné, že průměrný roční příjem domácnosti, do které si C8 pořizují, je o 78 tisíc dolarů, tedy skoro 1,7 milionu Kč (!) vyšší než u generace C7. Ta přitom ve srovnatelné specifikaci nestála podstatně odlišné peníze, třebaže o něco levnější byla.

Teorie, že C8 osloví tradiční kupce Corvette a k nim přidá i hůře situované zájemce o jinak koncipovaný sporťák, tedy vyletěla komínem. I v takovém případě by zřejmě průměrný příjem zájemců povyskočil výš, ale nepodstatně. Fakt, že se posunul takto dramaticky, naznačuje, že vůz kupují úplně jiní lidé a vysvětluje také fakt, proč o základní provedení za onoho 1,3 milionu Kč v přepočtu stojí jen velmi omezené množství lidí.

Nakonec i to ale dává smysl, neboť takto koncipovaná Corvette zkrátka oslovila kupce sporťáků znělejších značek, jako je Porsche nebo právě Ferrari. Je otázkou, zda si jej kupují k a nebo místo svých dosavadních hraček, tak či onak ale může GM děkovat bohu, že tomu tak je. Ostatně i díky zájmu o C8 mezi novou klientelou jde o jedno z mála aut, které v roce 2020 navzdory pandemii prodejně rostla. S vyššími prodeji, vyšší cenou a častější volbou drahých specifikací to pro automobilku bude slušný stroj na peníze - ostatně jde dlouhodobě o nejziskovější model koncernu General Motors a nová generace tradice očividně bořit nehodlá.

Nová Corvette je opravdu trefa do černého. Prodává se výborně a oslovuje novou, podstatně bohatší klientelu, který kupuje převážně vyšší specifikace. Foto: Chevrolet

