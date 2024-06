Jeden z největších specialistů na spalovací motory na světě říká, že je bude vyrábět i dlouho po roce 2035 před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cosworth

Je to firma, která měla prsty snad ve všem, co si lze v souvislosti se spalovacími motory představit. Od rallyových speciálů přes Formuli 1 a vzácné supersporty až po motor pro chytané Bugatti. Právě Cosworth by tak měla nejlépe tušit, co tyto jednotky čeká. A na jejich pohřeb se opravdu nechystá.

Je skutečně budoucností automobilové dopravy už jen bateriový elektrický pohon? Na to by dnes asi vsadil už je ten nejoptimističtější ekologický aktivista. Zájem o elektromobilitu začíná výrazně pokulhávat za očekáváními, neboť uspokojena už byla první vlna zájemců, která neměla hluboko do kapsy a chtěla dát najevo svůj „zelený” postoj. Ten je ale spíše papírový než reálný, neboť bateriový pohon opravdu není zdaleka tak bezemisní už v případě výroby a i provozně jej může zastínit kdejaký diesel.

Je tedy na místě se připravit na to, že spalovací motory ze světa hned tak nezmizí. A nejde tu jen o to, že pohánět budou nadále nespočet starších aut, vyrábět a prodávat se budou i nová. A jak se zdá, ta nejlákavější bude mít na svědomí Cosworth. Britská společnost totiž uvedla, že výhled do budoucna nebyl nikdy lepší, a to právě díky tomu, že zájem o spalovací jednotky nikam nezmizel, z nabídek ale mizí a lidé jsou ochotni za auta jimi stále osazená platit víc než kdy dřív.

Klíčem k prosperitě se stalo navázání partnerství, jaká Cosworth uzavřel s Astonem Martin či automobilkou Gordona Murrayho. Oběma dodává vysokootáčkové dvanáctiválce s jistou mírou elektrifikace. Ta je zde ale zastoupena v minimální míře, přičemž ústrojí má učinit skutečně a nikoli pouze papírově efektivním. Většina lidí totiž opravdu po sobě nechce nechat zdevastovanou planetu, souběžně ale chtějí fungující produkt a touží i po emocích, které v nich auta vzbuzují.

„Spalovací motor je novým luxusem. Stojí za tím emoce, vášeň, zvuk a dokonce i jeho vůně,“ říká Florian Kamelger, nově jmenovaný šéf Cosworthu. Předseda představenstva firmy Gerald Forsythe pak dodává, že nastal ideální čas pozvednout věci „na novou úroveň“, jak uvádí Autocar. K tomu nejspíš už došlo, neboť britská společnost je spojována rovněž s 8,3litrovým atmosférickým šestnáctiválcem, který zamíří pod kapotu nového Bugatti.

Další Forsythova slova to jen potvrzují. „Jsme přesvědčeni, že spalovací motory mají dlouhou budoucnost, jež ale bude spojena s luxusním sektorem - a je to právě tato oblast, kde vidíme největší příležitost pro další růst,“ říká. Do této koncepce nové ústrojí Bugatti zapadá i proto, že chystané spalovací motory Cosworthu mají být „tak udržitelné, jak jen to bude možné“. Počítat tedy lze jak se syntetickými palivy, tak s jistou elektrifikací, která se u hypersportu, jenž bude zakrátko odhalen, projevuje použitím hned několika elektromotorů.

Britové ale nesází pouze na jednu kartu, velké šance vidí právě v oněch syntetických palivech, která dovolí spalovacím jednotkám existovat i po roce 2035, i kdyby nařizování jiných řešení zašlo tak daleko, jak si dnes zastánci této strategie malují. „Otázkou není, zda palivo či spalovací motory zničí svět. Tou správnou otázkou je, zda automobil a vůbec jeho výroba a celkový životní cyklus mohou být tak udržitelné, jak jen je to možné. Na tyto věci se rozhodně podíváme,“ dodal Kamelger s tím, že vyloučen není ani návrat do Formule 1. I proto, že Cosworth je jako dodavatel motorů spojen se 167 vítězstvími a v historickém žebříčku se nachází na třetí příčce za Ferrari a Mercedesem.

Britové vidí ve spalovacích motorech budoucnost, zájem o ně neutuchá, naopak. Spojován je ale stále více se sportovním a luxusním segmentem. Foto: Cosworth

Zdroje: Cosworth, Autocar

Petr Prokopec

