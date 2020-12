Jeden z posledních velkých odpíračů elektroaut má teď po palcem dvě značky, prý neustoupí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Přes přetrvávající limity elektrických aut ubývá šéfů automobilek, kteří jsou ochotni proti nim cokoli namítat. Jeden ale dál trvá na svém, podle šéfa Lamborghini a Bugatti o ně zákazníci ani nestojí.

Už není tajemstvím, že koncern VW sází na elektrická auta prakticky vše. Elektrický pohon nemusí být špatnou alternativou u značek, jako je třeba Bentley či Audi, neboť první značka je zaměřena na komfort a druhá chce být nositelkou pokroku. Jako jediné řešení je ale problematický pokaždé a ve spojitosti s Volkswagenem, Seatem nebo Škodou jej brzdí jak praktická využitelnost, tak cena. Trochu jiný problém je to v případě Bugatti a Lamborghini - zde hraje velkou roli zvukový projev a jakkoli déletrvající využitelnost vysokého výkonu, které je se současnými akumulátory zcela nemožná.

Právě v jejich čele nyní stojí Stephan Winkelmann, který už proslul jako jeden z posledních velkých manažerů, který proti živelnému nasazování elektrického pohonu brojí a říká, že u Bugatti nebude mít smysl ani za 10 let. A tak dále neholá ustroupit, chce udržet spalovací jednotky naživu „tak dlouho, jak jen to bude možné“.

Dle jeho slov totiž obě automobilky jen velmi málo zatěžují životní prostředí, neboť ročně vyprodukují jen omezené množství aut, s nimiž majitelé příliš nejezdí. V případě Bugatti majitelé v průměru najezdí jen okolo 1 600 km ročně. Ač tedy Chiron vypouští 516 gramů CO2 na kilometr, v případě jednoho exempláře tu máme nižší zátěž přírody, než o jakou se stará průměrný VW Golf.

Podle Winkelmanna navíc zákazníci jeho firem stále ještě nejsou ochotni akceptovat plně elektrické verze, ať již jde o Bugatti, nebo o Lamborghini. Zvláště když aktuálně je k dispozici pouze technologie, která vede k výraznému navýšení hmotnosti a ke zhoršené praktičnosti. Je tedy pochopitelné, proč se Winkelmann chce držet spalovacích motorů zuby nehty. Tím se ovšem pro celý koncern může stát černou ovcí, byť neskutečně výdělečnou.

VW Group totiž ve svém elektrickém honu zachází tak daleko, že je skutečně ochoten „odstřelit“ i své korunní klenoty. Bugatti by měl převzít výměnou za větší podíl ve firmě chorvatský Rimac, zatímco Lamborghini by spolu s Ducati a Italdesignem zformovalo nezávislou divizi, která by taktéž zamířila k novému majiteli. Takový záměr dává jistý smysl, je však třeba se ptát, zda je skutečně elektrifikace tou jedinou cestou, po které by se automobilový průmysl měl vydat.

Přestože se zmíněné značky přechodu k bateriím brání, Lamborghini již s elektrifikací začalo koketovat v případě modelu Sian FKP 37, kde došlo na spárování atmosférického dvanáctiválce a elektromotoru krmeného superkondenzátory. Dle Winkelmanna přitom šlo o první vlaštovku, ovšem šéf vývoje Maurizio Reggiani a šéfdesignér Mitja Borkert již mají pracovat na dalším takovém modelu. Na bližší detaily s ním spojené si nicméně musíme ještě několik měsíců počkat.

Je ovšem jisté, že stejně jako v předchozím případě nepůjde o ryzí elektromobil, jejich příchod vidí Winkelmann reálně až někdy na konci dekády. Do té doby by přitom měl dorazit nový Aventador, nový Huracán i Urus druhé generace. V případě Bugatti se pak dají očekávat hlavně další speciální edice, neboť druhý model byl ze strany VW Group zaříznut kvůli globální nejistotě. A ta zřejmě hned tak nezmizí.

Lamborghini si již s elektrifikací zakoketovalo u modelu Sian FKP 37, je to ale velmi specifický případ. Foto: Lamborghini



Bugatti oproti tomu setrvává jen u spalovací jednotky, a minimálně do konce dekády tomu jinak nebude. Foto: Bugatti

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec