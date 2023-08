Jediný elektromobil značky sázející vše na elektromobily skončí bez nástupce, je to totální propadák před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Některé věci byste nevymysleli, tohle už je vrchol absurdní elektrické komedie. Jaguar chce co nejdříve prodávat jen elektromobily, současně ale ohlašuje, že se svým jediným současným autem tohoto ražení v nabídce skončí, protože ho skoro nikdo nekupuje.

Přiznám se, že pro Jaguar mám slabost. Pokud by tedy peníze nebyly problémem a měl jsem k dispozici prostornou halu, rozhodně by v ní nechyběly vozy jako XK120, XJ220 či XKR-S. A nejspíše by došlo i na koupi dvoumístného F-Type, pochopitelně s pětilitrovým osmiválcem pod kapotou. Tím bych ale skončil, v případě touhy po praktičtějších modelech bych totiž již zamířil k sesterskému Land Roveru. I když v tu chvíli bych již lovil spíše v bazarech než showroomech s novými vozy, 4,4litrová dieselová verze Range Roveru se totiž už nevyrábí.

I přes veškerou mou náklonnost ovšem v poslední době nad rozhodnutími Jaguaru jen kroutím hlavou. Značka se totiž rozhodla, že za minulostí udělá opravdu velmi tlustou čáru. Do roku 2025 tedy z její nabídky zmizí nejen spalovací motory, ale i veškeré dosavadní modely. Místo nich budou zákazníci moci sáhnout pouze po elektromobilech. S těmi navíc budou spojené ještě vyšší ceny, Jaguar chce do budoucna konkurovat Bentley. S méně než 3 miliony korun v kapse se tedy cestou k prodejcům ani neobtěžujte.

Že jde o strategii, která snad ani nemůže skončit úspěchem, jsme zmiňovali již mnohokrát. Většina lidí totiž nebere Jaguar jako alternativu zmíněného Bentley, nýbrž jako soupeře německých prémiových automobilek, tedy Audi, BMW a Mercedesu. V jeho prospěch se pak klientela vyslovovala hlavně kvůli motorům, které jinde již padly za oběť downsizingovým choutkám. S elektromobilitou to Jaguar zkusil a zjistil, že po ní netouží prakticky nikdo. Model I-Pace od roku 2018 oslovil méně zákazníků, než má Tesla registrací za jediný měsíc, a dnes je to totální propadák - za letošní rok se v celé Evropě přes všechny dotace a další mohutné podpory prodalo pouhých 2 395 aut.

To by mělo být dostatečným varováním, aby Jaguar po této sebevražedné cestě dál nekráčel. A nezdá se, že by ho nevnímal, protože I-Pace skončí bez nástupce. To je něco tak neuvěřitelně absurdního, že z toho jde hlava kolem - automobilka vsadí vše na kartu, kterou nikdo nechce hrát, sama to vidí, dotčený model z nabídky vyřadí, ale současně chce dál nabízet jiná auta stejného ražení? My tomu říkáme pokus o sebevraždu, Britové revoluce.

Aby těch absurdit nebylo dost, Britové říkají, že je I-Pace naučil cenné lekci. Jaké, proboha? Jak nabízet auta, která nikdo nechce? Jak si kopat vlastní hrob? A i kdyby, jaké poučení z toho plyne? Dokončit hrob a přidat více takto koncipovaných vozů? Kroky Jaguaru nedávají už roky žádný smysl a tohle je opravdu třešinka na závěr. Můžeme tak už jen dodat, že I-Pace má zmizet ze světa během dvou let: „Nechceme, aby naše produkty byly na trhu příliš dlouho, zvláště pak ty elektrifikované,“ uvedl k věci šéf značky Adrian Mardell s tím, že „lidé mi nyní říkají, že půjde o první polovinu roku 2025“.

Konkrétní datum má dle Mardella padnut v horizontu devíti až dvanácti měsíců, tak jako tak ale I-Pace bude do dvou let po smrti. Ani zmíněnou optikou ale jeho konec nedává smysl - aby se auto třeba okoukalo, musí být nejprve vidět. Kdo z vás ale viděl aspoň jeden z té hrstky I-Paců, která si našla zákazníka? Je to skutečně absurdní divadlo, které snad ani nemůže dopadnout dobře. Rád se nechám překvapit, na zázraky ale odmala nevěřím. A Jaguar by potřeboval pořádný zázrak, aby s touto „strategií” přežil.

Za 2 441 453 korun vám I-Pace nabídne 400 koní, stovku za 4,8 sekundy a udávaný dojezd 448 km. To nejsou zrovna oslňující parametry, navíc se k nim přidává i spíše nespolehlivost než prvotřídní kvalita. Není tak překvapivé, že vůz u zákazníků neboduje, stejně tak nepřekvapí, že skončí bez nástupce. Ale proč tedy Jaguar chce místo něj nabízet jen auta stejného ražení? Foto: Jaguar

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.