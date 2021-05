Jediný šéf automobilky si troufl otevřeně popsat smutnou pravdu o elektrických autech před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

Kolem automobilů poháněných elektřinou se šíří tolik polopravd, že není těžké dojít k představě, že když už ne vy, chtějí je alespoň jiní nebo pro ně hoří samotné automobilky. Není tomu tak a alespoň jeden člověk to jasně říká.

Elektrická auta jako taková nám nemají důvod vadit, proč by také měla. Poznali jsme jich už dost, mají své příjemné stránky a dokážeme si je docela dobře představit třeba jako druhé auto na každodenní dojíždění do práce. Problém je úplně jinde - že se tyto vozy někdo rozhodl nutit úplně všem a za všech okolností.

Pro některá využití přitom nevyhoví kvůli svému omezenému dojezd, dlouhé době dobíjení, vysoké hmotnosti či vysoké ceně. Být to tak, že jde o nesrovnatelně lepší ekologickou alternativu, dá se leccos překousnout, ale tak to zkrátka není ani z hlediska výroby, ani z hlediska provozu. Existují i jiné alternativy minimálně pro některé aplikace či z hlediska celkové ekologické zátěže, za které se staví i desítky špičkových vědců, přesto jsou ignorovány či upozaďovány.

Toto jsou fakta, která nelze pomíjet, lidé z automobilového průmyslu o nich ale prakticky nemluví. A nebo je dokonce překrucují. Volkswagen dnes dokonce za ryzí elektromobilitu sám horuje, protože si myslí, že se mu to vyplatí, jakkoli lidé z firmy, se kterými jsem měl možnost sám hovořit, o výše zmíněných úskalích moc dobře ví. Zkrátka se dnes nesluší říkat, že elektromobily nejsou skvělé, jeden člověk to ale dokola dělá. A nejnověji byl otevřenější než kdy dříve.

Jde o Carlose Tavarese, dříve šéfa PSA, tedy Peugeotu a Citroënu, dnes šéfa Stellantisu, který vznikl spojením PSA s FCA (pro změnu Fiat Chrysler). Jde tedy o generálního ředitele jedné z největších automobilek světa, jež navíc vyrábí spoustu hybridních a elektrických aut, za která by mohl bojovat podobnou přetvářkou jako VW. Ale nedělá to, ani zdaleka - mluví narovinu.

Během konference Future of the Car pořádané listem Financial Times Tavares zcela otevřeně řekl: „Vědecké rozhodnutí o volbě této technologie (elektrického pohonu - pozn. red.) nebylo učiněno automobilovým průmyslem,” což je velmi troufalé, stejně jako slova o tom, že vlády by měly velmi pečlivě zvážit následky a skutečné náklady nucení všech ke koupi elektrických aut.

Zmínil prakticky všechny výše zmíněné faktory, tedy ryze logické a racionální argumenty. „Během jediné dekády budou dopravní prostředky o 300 až 500 kg těžší než dnes. To dostane na stůl téma použitých materiálů, jejich vzácnost a obnovitelnost,” řekl dále Tavares s tím, že krom všeho ostatního to bude činit auta jen dražšími - elektromobily podle něj jsou a zůstanou příliš drahé pro masové publikum.

V té souvislosti opakuje: „Nikdo by neměl zapomenout, odkud toto rozhodnutí přišlo - není to od automobilového průmyslu. Vlády tančí na hraně veřejného mínění, proč ne, ale měly by chápat analýzu celého životního cyklu auta - ne jen emisí z výfuků, to není to samé,” uvedl dále šéf Stellantisu.

Je to skutečně jen rozumný postoj shrnutý do pár vět - elektromobily nejsou nápadem zákazníků a tlak na jejich rozmach nepřichází od automobilek. Je to dílo politického rozhodnutí, které plně nevyhovuje prakticky nikomu, v podobě „všechno, nebo nic” ani přírodě. Úskalí jsou známá, od ekologické zátěže až po cenu, přesto jako bychom stáli před hotovou věcí, že elektromobily prostě budou mít všichni. Fascinuje nás, jak věci vůbec mohly zajít tak daleko, ale zašly. Jestli to někdo dokáže změnit, nevíme, ale aspoň někdo dokáže o dnešní, podle nás smutné pravdě hovořit pravými jmény.

Šéf Stellantisu drží s elektrickou mánií krok, ne však ústa - dokáže snad jako jediný člověk z nejvyššího vedení automobilek zcela otevřeně říci, proč jsme se dostali do stavu, v jakém se nacházíme. Foto: Stellantis

Zdroj: Financial Times

Petr Miler