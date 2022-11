Jedna z největších automobilek světa přiznala, že na elektromobilech prodělává, v obrat doufá za 3 roky před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Buick

Elektrická auta jsou velmi drahá, a tak by si leckdo mohl pomyslet, že - když už ne pro zákazníka - jsou zajímavým obchodním artiklem aspoň pro výrobce, kterým zajišťují vysoké zisky. Omyl, zajišťují ztráty. A i v nejlepším případě ještě dlouho budou.

V souvislosti s elektromobily pravidelně zmiňujeme, že jsou zvýhodňovány tisíci a jednou formou přerozdělování peněz z jiných oblastí. Je úplně jedno, na jakou část jejich poutě životem od vývoje přes výrobu až po prodej se podíváme, peníze na ně prší ze všech stran. Jsou tu dotace už na vývoj a výrobu baterek, vývoj a výrobu samotných aut, personál to vše obsluhující, továrny to vše zastřešující, je tu multimiliardové (v eurech) kšeftování s „emisními povolenkami” (limity emisí CO2 a pokuty za jejich překračování, kterým lze prodejem elektromobiů předejít), jsou tu dotace pro zákazníky, kteří si je koupí... Je toho opravdu hodně.

Přes tohle všechno se ale situace má tak, že na konci stojí nekonkurenceschopný, funkčně horší produkt než spalovací auto naopak zasypané podobným počtem umělých zdražení od tytéž emisní povolenky přes stále přísnější emisní normy vyžadující investice do systémů, které už prakticky nic neřeší, až po šponování marží ze strany výrobců, které k tomu motivují právě investice do elektromobility. Však takový základní VW ID.3 stojí dvakrát tolik co základní Golf.

A víte, co je za této situace „nejvtipnější”? Že ani to nestačí k tomu, aby pro automobilky nešlo o ztrátový byznys. Málokdo o tom hovoří otevřeně, VW už to ale dříve přiznal a teď totéž připustila další z největších světových automobilek, koncern GM.

Jakkoli tragikomicky to zní, s touto informací přišlo vedení firmy při včerejším setkání s investory. Přímo šéfka firmy Mary Barra připustila, že ačkoli společnost dříve hovořila o tom, že výroba elektroaut pro ni bude zisková od prvního dne, nyní upřesnila, že tomu tak bylo „jen při opomenutí kapitálových nákladů spojených s přechodem na novou technologii”. Něco jako když České dráhy kdysi konstatovaly, že jsou ziskové, když opomenou odpisy související s investicemi do vlakových souprav...

Auta, která chce GM jako jediná prodávat od roku 2035, jsou tak pro společnost nadále ztrátovým byznysem a automobilka věří, že ziskovým „by se měl stát” v roce 2025. To je samo o sobě pozoruhodné, když se ale podíváme, okolo čeho GM svou víru staví, je to spíše doufání než kvalifikovaný odhad.

V prvé řadě se opírá o posílené přerozdělovací mechanismy tzv. Inflation Reduction Act (americký zákon, který má pomoci snížit inflaci, i když dělá pravý opak), což je samo o sobě ošemetné. Dále doufá ve snížení nákladů s rostoucí produkcí, což se ale dosud kvůli rostoucím cenám vzácných kovů nestalo a stát se to nemusí. A do třetice má jít o vyšší marže zajištěné přímým prodejem obcházejícím dealery. I to je velmi kontroverzní bod, který dosud (kvůli fakticky vyšším cenám, pochopitelně) nejednou vedl ke snížení celkových prodejů.

Když tohle všechno GM vyjde, pak doufá v „minimální až jednociferné marže (v procentech - pozn. red.) od roku 2025”. Kdybychom byli bookmakeři, na ziskový prodej elektroaut této firmy v roce 2025 bychom moc optimistický kurs nevypsali...

Některá elektrická auta GM vypadají zajímavě, toto je třeba koncept Buicku Wildcat. Bez ohledu na to dnes ale firma na prodeji elektromobilů prodělává, nejméně další tři roky prodělávat bude a její optimistická očekávání spojená s rokem 2025 jsou postavená na dost ošidných předpokladech. Foto: Buick

Zdroj: AP

