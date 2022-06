Jedna z největších výletních lodí světa je noční můrou jejích strůjců, hned po první plavbě zamíří do šrotu včera | Petr Prokopec

/ Foto: MV Werften, tiskové materiály

Představují se na blyštivých záběrech plných luxusu i zábavy a slibují mimořádné zážitky pro celé rodiny při plavbách mezi kontinenty. Ne vždy to tak ale dopadne, 343metrová zámořská superloď si užije jednou cestu, na šrotiště.

Při pohledu na rostoucí ceny pohonných hmot a s nimi spojené zdražování na všech frontách je poměrně těžké vzpomenout na dobu před konfliktem na Ukrajině. A ještě horší to bude ve chvíli, kdy by se člověk v myšlenkách měl vrátit do dob před koronavirem. Během posledních deseti let se nicméně odehrálo daleko více věcí. Jednou z nich byl i neskutečný vzestup firem, které provozují zámořské výletní lodě. Jak šla totiž cena lístků dolů, tak se na desítky palub naskládaných nad sebou hrnulo stále více lidí.

Právě tato branže byla nicméně v roce 2020 koronavirem hodně zasažena. Zámořské lodě byly z pohledu lékařů i politiků jedním z ohnisek nové choroby, s nimiž se navíc pojilo vysoké riziko rychlého rozšíření infekce do značné části světa. Je to ostatně logické, neboť v případě mnoha těchto „plovoucích měst“ byla doslova hlava na hlavě. Stačilo tedy, aby jeden člověk zakašlal, a již se virus přenášel na desítky ostatních cestujících. Ti si jej navíc nevědomky po opuštění lodi vzali sebou domů.

Výlety na těchto lodích tedy byly dočasně zakázány, což se pochopitelně negativně projevilo i na finanční bilanci jejich majitelů. My si nyní posvítíme na společnost Dream Cruises, za kterou stála skupina Genting Hong Kong. Ta si v roce 2016 objednala hned dvě nová plavidla, která by v mnoha ohledech vládla světu. S délkou 343 metrů by sice nešlo o největší lodi, s kapacitou pro 9 500 pasažérů a 2 200 členů posádky by nicméně šlo o naprosté rekordmany.

Práce na první lodi zvané Global Dream přitom odstartovaly v roce 2018, se stavbou Global Dreamu II se začalo o rok později. Náklady na každé plavidlo pak činily 1,8 miliardy dolarů (cca 42,42 mld. Kč), což se nicméně v dané době zdálo být přijatelné. Genting Hong Kong totiž jen v daném roce 2018 zvýšil svůj obrat o 34,4 procenta na 1,6 mld. USD (37,7 mld. Kč). Firma pak navíc očekávala, že se spuštěním nových lodí bude vydělávat ještě víc.

Vidle do těchto záměrů ale zapíchl koronavirus, a to na všech frontách. Global Dream měl být totiž dokončen již loni, aktuálně je téměř hotový. Zda bude zcela dokončen, je nejisté. Společnost Genting Hong Kong totiž již v roce 2020 dlužila věřitelům a bankám 3,4 miliardy dolarů (80,12 mld. Kč). Ty kvůli restrikcím nemohla splácet, v lednu letošního roku tak nakonec vyhlásila bankrot.

Nezkrachovala nicméně sama, ve stejné době totiž konec oznámily i loděnice MV Werften, jenž měly stavbu obou nových lodí na starosti a bez peněz od Gentingu se staly též insolventními. Soudem jmenovaný správce doufá, že Global Dream se mu povede prodat jako celek. Daleko horší je však osud druhé lodi, kterou zakrátko čeká první cesta, a to přesto, že taktéž nebyla plně dokončena. Nepůjde však o výlet do exotické destinace, nýbrž rovnou na šrotiště.

Global Dream II by přitom měl být v prvé fázi zbaven veškerého vybavení, jenž bude rozprodáno. Poté se ovšem likvidace dočká i nedokončený trup lodi, který bude taktéž prodán, a to jako železný šrot. Opravdu kuriózním způsobem tak končí jedna éra, neboť problémy mají i další firmy podnikající v tomto odvětví. Neznamená to sice, že zámořské lodě zmizí ze světa, s rozmachem tohoto podnikání je nicméně alespoň na nějaký čas konec.

Global Dream II nakonec nebude brázdit světová moře, místo toho se při své první plavbě vydá rovnou do šrotu. Zkrachovala totiž jak společnost, která si loď objednala, tak loděnice, které měly stavbu na starosti. Foto: MV Werften, tiskové materiály

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.