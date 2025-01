Jedné z velkých továren VW nedaleko Česka hrozí uzavření navzdory dočasné jistotě, 1 000 lidí skončí už letos včera | Petr Miler

Už několikrát jsme uvedli, že dohoda VW se zaměstnanci z konce loňského roku lidem reálně negarantuje prakticky nic a sliby firmy nejdou dohromady s tím, co Volkswagen paralelně plánuje jinými cestami. Týká se to i fabriky automobilky v nedalekém Cvikově.

Prakticky celý poslední loňský kvartál automobilový svět s napětím sledoval, co vzejde z rozepře mezi vedením Volkswagenu a zaměstnanci firmy zastupovanými jejich mocnými odbory. Vedení společnosti volalo po razantním snížení platů, propouštění a zavírání továren, odbory naopak chtěly platy zvýšit, vrátit jistotu zaměstnání a nezavřít vůbec nic. A neváhaly při tom dávat rány pod pás, Čekala se tedy řež a chvíli to vypadalo, že se jí dočkáme, nakonec ale přišla spíš kapitulace.

To, co bylo prezentováno těsně před Vánoci jako kompromis, bylo ve skutečnosti drtivé vítězství Volkswagenu. Zaměstnancům se dostalo jen velmi vágních jistot, které znamenají snad jen tolik, že je VW z organizačních důvodů přímo nepropustí a jejich továrnu jim před očima nezavře. Ale jinak? Desetitisíce pracovních míst se zruší s tím, jak lidé budou sami odcházet, několik továren s výrobou aut skončí, ovšem tak, že je VW předá někomu jinému, a platy reálně poklesnou stejně, protože zaměstnancům nemusí firma přidat 7 let ani halíř.

Samozřejmě nikdo neví, co bude za 7 let a těch minulých sedm nebylo standardních, ale když si pustíte inflační kalkulačku a spočítáte si vývoj za uplynulé roky v Česku, dozvíte se následující: „Na co vám v roce 2017 stačilo 68 168 korun, na to byste v roce 2024 potřebovali 100 000 korun.” Na mysl se hned kradou slova poručíka Hamáčka z Černých baronů. Prostě reálné mzdy lidí budou bez ohledu na to, jak velká inflace bude řádit v Německu v následujících letech, ku... nižší!

To je ale nakonec skutečně jen jedna z mála obav, jak připomíná německý Der Spiegel. Padat budou i ony továrny, přičemž jednou z nejvíce ohrožených je aktuálně znova ta v německém Cvikově, která leží asi jen 50 km cesty od českých hranic. Pracuje v ní tedy i spousta Čechů, zrovna ti si ale možná budou balit kufry už letos. A když ne letos, tak za dva tři roky to s nimi může být hodně nahnuté.

Siegel s odvoláním na své zdroje v automobilce uvedl, že po amerických prezidentských volbách a očekávaném zavedení cel je v plánu částečné přemístění výroby Audi Q4 e-tron do amerického závodu v Chattanooga. Dosud se tohle Audi vyrábělo pouze ve Cvikově, výhledově tomu tak bude. A automobilka to ani nepopírá, podle mluvčí „prověřuje různé scénáře”, přičemž uklidňuje jen tím, že Cvikov i v budoucnu zůstane „také” výrobním místem pro Q4 e-tron. To je pěkné, pokud ale kus produkce zmizí, k čemu všichni dosavadní zaměstnanci?

Ten hlavní problém je ale nakonec jinde - nic jiného než Q4 e-tron v Cvikově nemá budoucnost. Modely ID.3 a ID.4, které se tam dnes vyrábí, budou produkovány v jiných lokalitách. Zmíněná jistota práce do roku 2030 a nezavírání továren do stejného data se tak znovu jeví být jen vizí, která se rozchází s konkrétními výrobními plány firmy. Prodeje VW citelně klesají, potřeba výroby dosavadního množství aut neexistuje, navíc se její další a další části stěhují mimo Evropu. Co bude VW dělat s Cvikovem, pokud by tam měl vyrábět jeden model pro jeden kontinent? Na to přece nepotřebuje 9 500 lidí, kteří tam dnes pracují.

Mluvčí Volkswagenu na přímý dotaz popřel, že by fabriku v Cvikově čekal konec, jeho reakce ale nejde za hranici toho, co Spiegel říká jen trochu barvitěji. Deník neuvádí, že by VW chtěl fabriku zítra strhnout, mluví pouze o tom, že nemá dlouhodobou perspektivu, protože většina jí dnes obsluhovaných modelů se bude kompletně vyrábět jinde, kus produkce Q4 zmizí a nic nového se neplánuje. Pokud tedy mluvčí říká, že Cvikov má jistotu existence do roku 2027, reflektuje tím realitu, obavy Spiegelu ale přímo nerozporuje.

Navíc je tu jiná jistota - z oněch 9 500 zaměstnanců bude brzy jen 8 500, tisícovka jich tedy skončí. Mluvčí potvrdil, že kontrakty se zaměstnanci na dobu určitou nebudou prodlouženy a lidé budou ve firmě končit s tím, jak budou jejich smlouvy naplňovány. Od ledna do poloviny roku má tedy řady zaměstnanců opouštět asi 150 lidí měsíčně, než odejde celá tisícovka.

Ptáme se: Co je tohle za jistotu? Propouští se zjevně, jak se zrovna dá, a jistota všeho ostatního je velmi vágní. Pokud VW v Cvikově nezačne během roku dvou vyrábět něco nového, fabrika možná do roku 2030 přežije i se svými zaměstnanci, dělat se v ní ale bude... třeba nábytek. Nebo čínská auta, kdo ví. Produkce aut Volkswagenu na tomto místě se dnes udržitelnou být nejeví.

