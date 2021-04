Jedno z nejdrsnějších nákladních aut světa míří do zvláštní služby, bude z něj CATV před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ST Engineering

Je to monstrum k pohledání, z nějž jde trochu strach už do pohledu. Pro zvláštní armádní úkoly se tak hodí jako málokterý jiný vůz a možná i proto bude stát u zrodu nové třídy aut U.S. Army, tzv. CATV.

Když se řekne Bronco, automobilový nadšenec si představí slavné SUV Fordu, které se nedávno dočkalo moderního nástupce. Není to ale jediné Bronco mezi auty a pokud vám to od Fordu přijde docela drsné, neviděli jste to druhé. Vyrábí jej firma ST Engineering a už vzhledem ke své konstrukci a designu jde o jeden z nejdrsnějších terénních automobilů vůbec.

Je to náklaďák pohybující se pomocí pásů a jako takový není novinkou. Poprvé se objevil v roce 2001 a od té doby se dočkal řady evolučních verzí a desítek variant, které nachází uplatnění především při vojenských operacích. Nyní jej ale čeká docela nová etapa jeho existence, neboť americká armáda si jej má vybrat jako prvního zástupce tzv. CATV, Cold Weather All-Terrain Vehicle, tedy mimořádně schopných terénních aut do velmi chladného počasí.

Taková třída aut je skutečně zcela nová a ve vybraných případech nahradí tzv. SUSV (Small Unit Support Vehicles). Bronco pochopitelně poslouží jen jako základ nového CATV, nebude jím per se, a aby se takového úkolu zhostilo se ctí, připravuje jej firma ST Engineering s jiným specialistou na podobné nezmary, společností Oshkosh.

O výsledcích jejich snažení víme zatím jen velmi málo - auto pro tuto chvíli vzniká ve dvou exemplářích a má prý za sebou už přes 3 000 testovacích kilometrů. Extrémní prostupnost terénem a odolnost velkým rozsahům teplot jsou samozřejmostí, armáda ale vyžaduje i zcela mimořádnou modularitu. Nový CATV se prý musí umět změnit ze stroje na převoz pěchoty v kontrolní stanoviště velení během pouhých 30 minut za pomoci maximálně dvou lidí.

Ony dva prototypy mají být předány armádě, jakmile bude základní vývoj dokončen - jedno má být hotový všeuměl, druhé ryzí náklaďák. Armáda pak má vozy testovat během závěru tohoto roku ve všech ohledech a pokud novinka obstojí, o čemž ST Engineering s Oshkoshem pochopitelně nepochybují, má si U.S. Army příští rok objednat 200 takových vozů. Podívejte se na jejich současné fotky, jsou to vážně pozoruhodné stroje. Zda se dočkají slávy coby 200 CATV, budeme ale s jistotou vědět až příští rok.

ST Bronco je vážně drsný terénní náklaďák, teď se má stát i novým CATV pod hlaičkou americké armády. Foto: ST Engineering

Zdroj: ST Engineering

