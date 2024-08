Jedno z nejlevnějších nových aut na trhu končí, mimo Evropu už má podepsané parte před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Dnes zasněně vzpomínáme na dobu, kdy bylo možné koupit nové auto za 200 tisíc Kč, jednou budeme podobně vzpomínat na chvíle, kdy jich stačilo 300. Ty vám dnes vystačí na Mitsubishi Space Star, které je v obdobné pozici i v USA, tam to ale už má spočítané. A v Evropě musí to samé přijít též.

Mitsubishi Space Star je tu s námi již od roku 2012. Jeho životní cyklus se tedy hodně natáhnul, což mělo příznivý vliv na ceny. U nás totiž tento 3,8metrový hatchback pořídíte od 309 760 Kč. Ve Státech, kde se vůz jmenuje Mirage, pak tato karosářská verze startuje na 17 840 dolarech (cca 411 tisíc Kč), vedle ní ovšem klientela může sáhnout rovněž po spřízněném sedanu, jenž je k dispozici od 18 940 USD (asi 436 tisíc Kč).

Mluvčí automobilky nicméně kolegům z Car and Driver potvrdil, že zájemci o jedno či druhé provedení by si měli pospíšit. „Mirage bude na americkém trhu ukončen, modelový rok 2025 již nedorazí. Výroba skončí závěrem tohoto roku, nicméně očekáváme, že budeme mít dostatečné skladové zásoby až do léta 2025,“ uvedl Jeremy Barnes. Během prvního letošního pololetí přitom registrace Mirage v USA vzrostly na 9 862 aut.

O velkých skladových zásobách tedy ve finále řeč není. Mnohem podstatnější je však odchod jako takový. Mirage bylo totiž jedním ze dvou aut, jenž na americkém trhu startovaly pod metou 20 tisíc dolarů. Nyní tak zákazníci s méně naditými kapsami mohou sáhnout už jen po Nissanu Versa. Ten má na kontě zatím pětiletý životní cyklus, načež by ještě alespoň jednou tak dlouhá služba vůbec nepřekvapila.

Zpět ale ke třem diamantům, které se tímto ve Státech stávají značkou nabízející už jen SUV. Je pak otázku, jak na tom bude Space Star v Evropě. Jakkoli vůz boduje rovněž na starém kontinentu, ten se po ukončení výroby americké verze stane jeho jediným odbytištěm. Z domácí nabídky totiž japonský prcek vypadnul již loni. K mání pak není ani v Indonésii, zatímco na Filipínách se prodává jen v jedné výbavě.

Jinými slovy, definitivní konec je na spadnutí. Minimálně Češi na tom ovšem budou pořád lépe než Američané, byť u Nissanu nepochodí, neboť Versa se u nás neprodává. Ovšem menší Hyundai i10 vás při využití veškerých možných akcí vyjde pouze na 239 990 Kč. A za větší Dacii Sandero je třeba vyskládat na dřevo 319 900 Kč, přičemž počítat v té chvíli můžete rovněž s výkonnější pohonnou jednotkou.

Hlavně politické tlaky ovšem spějí k tomu, že je třeba obávat se i o budoucnost těchto aut. Pokud totiž jejich výrobci budou donuceni přejít na jakkoli elektrifikovaný pohon, cena dramaticky naroste, což logicky sníží jejich přitažlivost a vůbec smysl existence. Jsme tedy svědky konce jednoho segmentu, který si paradoxně (a absurdně) balí kufry v momentě, kdy se prý snažíme zredukovat emise CO2 pramenící z pohonu aut. Až jich nějaké 2,5tunové, dnes mocně protežované bateriové SUV bude reálně produkovat méně než Mitsubishi Space Star, ihned nám zavolejte, vyrazíme se na něj podívat s celými rodinami...

Mitsubishi Space Star je v různých podobách v prodeji už od roku 2012, také proto je tak levné. Jednou ale muselo skončit a zdá se, že letos přijde ta chvíle. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.