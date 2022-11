Jedno z nejošklivějších aut posledních dekád najednou zkrásnělo, už ani nechce být pomalé před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Technicky bylo vždy zajímavé, platí i za velmi spolehlivé a vzhledem ke svému hybridnímu pohonu také úsporné auto. Jenže bylo povětšinou - zejména pak ve své poslední generaci - velmi ošklivé a otravně pomalé. S obojím je teď konec.

Toyota Prius je nepochybně nejznámějším hybridem světa. S první její generací přišli Japonci už v roce 1997, od té doby prodali miliony exemplářů. Nicméně ani originál, ani jeho nástupce nemohl nikdo považovat za krásné, čtvrtá generace pak pravidelně bodovala v anketách o nejošklivější auta na trhu. To se nicméně mění s příchodem páté generace, která byla aktuálně odhalena v japonské verzi. Varianty pro zbytek světa mají nicméně následovat záhy, přičemž lišit se nejspíše bude jen některými detaily a výbavou.

Zatímco dosavadní generace možná až přespříliš tlačily na futuristickou notu, což mělo korespondovat s ústrojím pod kapotou, novinka kráčí spíše směrem sportovního stylu. Oproti předchůdci narostl rozvor, převisy jsou však minimální. Kromě toho dorazila 19palcová litá kola jako standard, souběžně se snížením těžiště došlo také na snížení výšky vozu. Nový Prius tak působí dosti dynamicky, což je i zásluha úzkých čelních světel, které vzadu doplňují lampy propojené světelnou lištou.

Vůz stojí na druhé generaci modulární platformy TNGA, přičemž vpředu sází na vzpěry MacPherson a vzadu na dvojité lichoběžníky. Toyota uvádí, že novinka disponuje vyšší tuhostí, což má vést k lepší odezvě při zatáčení a navýšení stability v přímém směru a při vyšších rychlostech. O hmotnosti se pak automobilka nezmiňuje, u ryze hybridního provedení nicméně mohla i zamířit dolů. V případě plug-in hybridní varianty se ale dá očekávat spíše nárůst.

Dle automobilky má verze PHEV oproti předchůdci nabídnout dvojnásobný dojezd čistě na elektřinu. Nový Prius by tedy mohl zvládnout až 80 km bez lokálních emisí, za čímž stojí navýšení kapacity lithium-iontových baterií z 8,8 na 13,6 kWh. To ale pochopitelně povede k příchodu pár extra kilogramů. Na konkrétní data si nicméně budeme muset počkat, značka totiž jen uvedla, že dvoulitr nabídne 151 koní, elektromotor 161 koní a celá soustava 223 koní.

Kromě tohoto vrcholu nabídky budou k dispozici ještě dvě základní hybridní varianty. První počítá s jedna-osmou a 140 koňmi, druhá pak s dvoulitrem a 196 koňmi. Jaká jsou u všech modelů data týkající se dynamiky či spotřeby, již oznámeno nebylo. Toyota nicméně zmiňuje příchod nového solárního dobíjecího systému, jenž by během stání měl vygenerovat ročně až 1 250 kilometrů čistě elektrického dojezdu. Panely však budou napájet i klimatizaci.

Přesunout se můžeme do interiéru, kterému dominuje 12,3palcová centrální obrazovka multimediálního systému. Doplněna je digitálním přístrojovým štítem, přičemž Toyota přepracovala i tvar palubní desky. Její součástí je i nový varovný systém, který řidiče upozorní na překážky v cestě blikáním integrovaných LEDek. Zmínit můžeme i digitální zpětné zrcátko spolupracující s dozadu namířenou kamerou či přední kameru.

Více si řekneme nejpozději v souvislosti s premiérou evropského provedení. Aktuálně tak jen dodáme, že nový Prius je ve srovnání s tím předchozím kratší (4 530 vs. 4 570 mm) a širší (1 780 vs. 1 760 mm). Jak pak bylo zmíněno, disponuje větším rozvorem (2 750 vs. 2 700 mm) a došlo také na jeho snížení (1 420 vs. 1 470 mm). Hybridní technika tak snad nikdy nevypadala lákavěji, pročež jen doufáme, že Toyota šance na úspěch nezabije přehnanou cenou.

Pokud něčím nový Prius hned na první pohled zaujme, pak je to jeho design. Na rozdíl od předchůdců totiž pátá generace opravdu zkrásněla, díky odlišným rozměrům pak vypadá i dosti dynamicky. A nakonec ani reálně nemusí být pomalá. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

