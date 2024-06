Jeep rozzuřil nejvěrnější zákazníky. Oznámil konec motorů V8 a stáhl lidi o peníze za drahou finální edici, teď je vrátil do prodeje před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Ve své podstatě je to dobrá zpráva, která ukazuje, že lidé o tento typ motorů pořád stojí a výrobci si nedovolí jejich zájem ignorovat. Pro 3 700 lidí, kteří se hodně plácli přes kapsu, je to ale menší tragédie.

Ještě v průběhu loňského roku se většina výrobců aut opájela elektrickou euforií. Značná část automobilek dokonce přišla s termíny, k nimž počítala s úplným koncem prodeje spalovacích motorů. Ty byly navíc postupně vyřazovány z nabídky, přičemž v prvé řadě došlo vedle dieselů na objemné agregáty s vyšším počtem válců. Že něco takového nemůže skončit úspěchem, jsme tvrdili už ve chvíli, kdy politici poprvé naznačili šílený plánem nahradit 1,5 miliardy spalovacích aut během pár let elektromobily. Naše postoje se s pochopením ze strany vedení takových firem nesetkaly, dříve nebo později ale i sebeoddanější šéfové museli dojít ke stejnému závěru.

Toho jsme svědky v posledních měsících, kdy jeden výrobce za druhým dochází k závěru, že původní plány bude třeba přehodnotit. To má své světlé i stinné projevy. A někdy se obě strany mince vyjeví v jednom kroku.

My se dnes budeme soustředit na Jeep, který už v roce 2021 avizoval, že osmiválcové motory v jeho nabídce brzy skončí. Zástupci firmy v té době říkali, že sice V8 milují, ale elektrifikaci si oblíbí ještě víc. I proto automobilka začala ve velké míře tlačit na hybridizaci, která měla co nejrychleji přerůst v plně bateriový pohon. Do roku 2030 navíc z některých trhů neměl zmizet jen osmiválec, ale také šestiválec. A s velkou radostí se Jeep loučil také s dieselovými agregáty.

Na počátku letošního roku se pořád zdálo, že i přes stále vlažnější zájem publika o elektromobily značka svůj záměr skutečně dotáhne do konce. Oznámila totiž, že Wrangler Rubicon 392 Final Edition je opravdu poslední osmiválcovou verzí. O tu se navíc mohlo přihlásit pouze 3 700 zákazníků, z nichž každý musel z kapsy vytáhnout 100 tisíc dolarů. Respektive spíše ještě o 10 000 USD víc, neboť dealeři přišli vzhledem k přemíře zájmu s vlastními přirážkami.

Zájem byl přesto enormní, což nebylo nikterak překvapivé - Wrangler V8 nebyl vyloženě okrajovou verzí, naopak v průběhu let generoval stabilní zájem. A protože se mělo končit, poptávka ještě vzrostla. Dokonce natolik, že značka nyní „uposlechla“ volání zákazníků a „bude pokračovat v prodeji verze 392 Final Edition i v roce 2025,“ jak oznámil zástupce automobilky Bil Peffer. Měnit se přitom nebude ani jeho pohon, ani výbava.

Touto kroku lze na jednu stranu zatleskat. Jeep pochopil, kde je poptávka, a jednoduše na ni zareagoval. To je dobře. Jenže tím oněm 3 700 lidem, kteří si původní finální edici zakoupili, dal pořádnou facku, rozzuřil tím své nejvěrnější zákazníky. Jak oficiální cenu, tak dealerské přirážky totiž hradili s vědomím, že jejich Wrangler bude výjimečný, což se odrazí na jeho budoucí hodnotě. Protože tu ale nakonec bude novější várka, která navíc nemusí být konečnou, na vývoji hodnoty existujících aut se to pochopitelně projeví negativně.

Nebylo by tak vlastně ani překvapivé, kdyby se nám tu zakrátko začala rýsovat hromadná žaloba. S těmi má ostatně koncern Stellantis stále více zkušeností. Kupříkladu v roce 2021 oznámil příchod Dodge Durango Hellcat. A uvedl, že provedení s více než 700 koňmi bude k mání pouze v daný rok. Zájemci tak museli sahat hluboko do kapsy, všichni ale předpokládali, že jejich investice se zhodnotí. Jenže Hellcat se vrátil loni i letos.

Dodge je tak viněn z porušení práv zákazníků, podvodu a klamavé reklamy. A je docela dobře možné, že pokud se s lidmi nedomluví na mimosoudním vyrovnání, pak mu bude kompenzace nařízena. Znovu se tak jen potvrzuje, že výrobci by měli naslouchat především trhu a nikoli úřadům či vlastním „expertům“, kteří evidentně stejně jako politici žijí ve vlastní bublině zcela nekorespondující s reálným světem.

Wrangler V8 nakonec nekončí, k mání bude i nadále. To je jistě dobrá zpráva, ovšem nikoli pro 3 700 lidí, kteří si s nemalou přirážkou koupili původně oznámenou finální edici. Ti teď zuří, hodnota jejich aut nebude tak vysoká, jak předpokládali. Foto: Jeep

Zdroj: Jeep

Petr Prokopec

