Jeremy Clarkson zvolil nejlepší superauto a obyčejné auto roku, to první je pořádný klenot

Můžete se spolehnout, že když Jezza zvolí nejlepší obyčejné auto, tak úplně obyčejné nebude. A když dostane volnou ruku v případě volby nejlepšího superauta? To je teprve něco.

Jeremy Clarkson je nejen slavný, ale i patřičně bohatý člověk - jeho čisté jmění je po dekádách práce v nejvyšší lize světové, ne nutně jen motoristické žurnalistiky odhadováno na 1,4 miliardy Kč. S takovým majetkem by jistě nemusel dělat do konce života nic, on se ale pořád činí. Krom toho, že s kolegy vytváří The Grand Tour pro Amazon, si střihl třeba i roli moderátora v britském Milionáři a také pořád píše.

Některé jeho články pro motoristickou sekci The Sunday Times se staly legendárními a jako stálý člen redakce se také podílí volbách rozličných aut roku. Obvykle kolem prosince dává dohromady ryze vlastní výběr, také ale má dvě své kategorie v anketě News UK Motor Awards, to asi aby se s ním ostatní nemuseli hádat, co zvolí v jiných kategoriích.

Jde o Supercar of the Year a People's Car of the Year, tedy Superauto roku a Obyčejné či Lidové auto roku Jeremyho Clarksona. Kolem horké kaše dlouho chodit nemíníme, a tak so rovnou představíme vítěze, neboť k čemukoli běžně skloňovanému mají oba vozy daleko, zejména ten první jmenovaný.

Titul Superata roku Jeremyho Clarksona si tak v roce 2020 odnáší Eagle Lightweight GT. Pokud vám tohle označení nic neříká, ani se nedivíme, jde o exota mezi exoty, vůz, kterého ve Velké Británii každý rok vznikají pouhé dva kusy, neboť sestavení každého z nich trvá zhruba 8 000 hodin. Je to ale něco skutečně mimořádného.

Eagle GT je jakousi moderní reinterpretací původního Jaguar E-Type Lightweight, skutečnému automobilovému klenotu s nadčasovým designem, luxusním interiérem a přesto hmotností jen 1024 kg. Sprint na stovku zvládá za méně než 5 sekund, nejvyšší rychlost činí 273 km/h, a to díky atmosféricky plněnému šestiválci o objemu 4,7 litru. To je dnes skoro anachronismus a nejde jen o to - motor je plněn díky třem karburátorům Weber, vyvíjí výkon až 380 koní a točivý moment 508 Nm, který na kola přenáší pětistupňová manuální převodovka.

Titul Obyčejného auta roku pak míří za Mini JCW GP, které je ale obyčejné snad jen tím, že je malé. Jinak je to drsný malý hot hatch s výkonem až 301 koní a točivým momentem nejvýše 450 Nm. O obojí se stará přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr, který s pomocí osmistupňového automatu obstarává přední kola. Zrychlení z 0 na 100 km/h se odehraje za 5,2 sekundy, maximální rychlost 265 km/h. Skoro stejné parametry (tedy až na výrobu limitovanou 3 tisíci kusy) jako u zmíněného „Jaguaru”, ale asi tušíme, které auto byste chtěli spíš.

Krom těchto dvou modelů v anketě jako takové bodovala už bez Clarksonova přispění dlouhá řada jiných vozů. Jejich přehled najdete pod fotografiemi obou aut, o kterých se jistě bude mluvit nejvíce.

Nejlepším superautem roku 2020 je podle Jeremyho Clarksona moderní interpretace odlehčeného Jaguaru E-Type, je to vážně klenot. Foto: Eagle



Nejlepším obyčejným autem je pak Mini JCW GP, též pila svého druhu. Foto: Mini

Nejlepší auta roku 2020 podle News UK Motor Awards

Superauto roku Jeremyho Clarksona: Eagle Lightweight GT

Obyčejné auto Jeremyho Clarksona: Mini John Cooper Works GP

Auto roku deníku The Sun: Vauxhall Corsa-e

Auto roku magazínu The Sunday Times: Porsche Taycan a Volkswagen Golf VIII (společní vítězové)

Malé SUV roku: Ford Puma

Velké SUV roku: Volvo XC90 Recharge

Malé auto roku: Honda e

Sportovní auto roku: Porsche 911 Turbo S

Elektrické auto roku: Porsche Taycan

Auto roku z pohledu hodnoty za peníze: Volkswagen Up! GTI

Hot hatch roku: Audi RS5 Sportback (sic)

Auto roku z Velké Británie: MINI Electric

Rodinné auto roku deníku The Sun: Range Rover Evoque

Legenda deníku The Sun: Ford Fiesta ST

Dodávka roku deníku The Sun: Volkswagen Caddy

Auto roku pro převážení psů: Land Rover Defender 110

Nejlepší design roku: Aston Martin DBX

Rodinné auto roku magazínu The Sunday Times: Volkswagen Golf 8

Dobrodružné auto roku: Land Rover Defender

Luxusní auto roku: Bentley Flying Spur

Motoristická inovace roku: Polestar Android Auto

Motoristická osobnost roku: Lando Norris

Výrobce roku: Volkswagen

Zdroj: The Sunday Times

