Jsou to bohatí lidé, kteří donutili Mercedes dát ruce pryč od elektromobilů, prestiž si spojují se spalovacími motory

Bohatí lidé budou elektromobily kupovat, říkali. Mají přece garáže a v nich nabíječky. A bude jim jedno, že jsou drahé, ztrácí hodnotu, hlavně že budou „in”. Nic z toho se evidentně nesetkává s realitou.

Není těžké si vzpomenout na chvíle, kdy v automobilovém průmyslu zavládlo přesvědčení, že „elektrická revoluce” proběhne „shora”. Elektromobily byly moc drahé a úzce použitelné na to, aby oslovily masové publikum, ovšem náročné klienty toužící po něčem novém, kteří si mohou dovolit takový vůz vlastnit i z plezíru? Ty s nimi přece oslovit půjde. A jakmile bohatí a úspěšní lidé plebsu ukážou, že mít elektromobil je „cool”, dostaví se i zájem z nižších pater trhu, který učiní i relativně drahé elektromobily žádoucími, a tady prodejnými, přijdou úspory z rozsahu, další zlevnění, další rozmach, skvělé zítřky. Hotovo dvacet.

Dávalo to nějaký smysl a tuhle myšlenku silně přiživila také Tesla. Zatímco dřívější pokusy elektrifikovat levnější auta vyletěly komínem, Američané uspěli. Zejména z Modelu S udělali symbol svého druhu a jeho úspěch se jim podařilo přenést k levnějším Modelům 3 a Y. Najednou všichni chtěli jít stejnou cestou, teď ale jeden po druhém zjišťují, že to nějak nefunguje a mašina automobilové elektrifikace skomírá po dosažení relativně malé penetrace trhu.

Čím to? Přesně na to se zaměřila čerstvá analýza německého Handelsblattu, který se věnuje mohutnému obratu Mercedesu. Ten byl jedním z největších zastánců elektromobilů, chtěl už za pár let prodávat jen ty, nakonec ale pod tíhou tržní reality už v zimě otočil, místo konce spalovacích motorů do roku 2030 slíbil jejich nabízení i daleko za tímto termínem. A nyní dokonce přesměrovává investice z vývoje elektrických aut do přípravy spalovacích novinek. Ukázalo se totiž, že skutečně bohatí a úspěšní lidé o elektrické modely nestojí prakticky vůbec.

Pravdu měl v tomto ohledu Mate Rimac, šéf Bugatti i jeho jméno nesoucí firmy, který nedávno situaci v automobilovém světě přirovnal k situaci ve světě drahých hodinek. Ukazuje se, že ti, kteří si kupovali Tesly Model S, nejsou těmi náročnými klienty, kteří ostatní budou následovat. Jsou to kupci hodinek typu Apple Watch, jistě velmi chytrých a neobyčejně schopných stroječků, které nelze označit za levné, když za lepší modely snadno dáte přes 30 tisíc korun. Ale spojuje si s nimi někdo nějakou prestiž? Je to něco opravdu výjimečného, co si lidé ukazují u večeře, co okolí zdálky obdivuje? Ani omylem, na to potřebujete v podstatě hloupé analogové hodinky s pěti funkcemi, za které lidé v případě prestižních značek nemají problém platit statisíce a miliony. Žádné Apple Watch za takové peníze neexistují a žádnou touhu mas po něčem podobném v menším logicky negenerují.

Mercedes podle Handelsblattu přišel úplně na to samé - od elektromobilů musí dávat pryč ruce nikoli proto, že by nebyly schopny ve větší míře oslovit lépe situované lidi z nějaké vyšší střední třídy kupců, naopak dostupné elektrické modely jako EQA a EQB si vedou na trhu docela dobře. Jsou to nejbohatší zákazníci automobilky, kteří o elektřinu nestojí a vynutili změnu postoje značky. Ti chtějí mít pod kapotou výjimečný spalovací motor, a to v podstatě po celém světě. Handelsblatt argumentuje hlavně Čínou, kde paradoxně elektromobily jsou obecně slušně prodávaným zbožím, v případě Mercedesu se ale na tomto trhu prodá za měsíc okolo 4 000 exemplářů spalovací třídy S vedle 74 v květnu prodaných elektrických modelů EQS. To je poměr víc jak 50:1, takový automobilka nemůže přehlížet.

Pro automobilku - a nejen pro tuhle, s tím samým se budou potýkat všechny dražší značky, zatímco ty levnější budou dál dojíždět na cenu elektrických modelů - je to pochopitelně problém. Pokud marketingově nemůžete použít fakt, že nejnáročnější klientela chce to, co vy byste rádi prodávali všem (dokonce je to přesně naopak), je to čára přes rozpočet prodejnosti všech elektrických typů.

Proto tedy Mercedes tedy mění směr a sype peníze do vývoje spalovacích motorů, aby uspokojil očekávanou poptávku po nich i v příští dekádě. A tyto peníze se někde musí vzít, kvůli tomu byl odpískán vývoj některých elektrických novinek typu vrcholné platformy MB.EA-Large. Je z našeho pohledu smutné, že na to Mercedes přichází nyní, když jsme se mu to samé snažili vysvětlovat roky. Ale pořád platí, že pozdě je lepší než později...

Elektrický EQS je propadák a Mercedes už to ví, dokonce i ví, proč to tak je. Přizpůsobil se tomu, odpor náročné klientely k elektromobilům je pro něj ale mnohem větším problémem, zdaleka tu nejde jen o prodejnost jednoho typu auta. Foto: Mercedes-Benz

