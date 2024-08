K diskreditaci nového BMW M5 kombi stačí 6 znaků: 2 550 kg. Takhle absurdně těžké je před 8 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Chcete lehký a výkonný vůz? Kupte si Bentley Bentayga, protože i to je podstatně lehčí než nová M5 Touring. Nečekali jsme nic pěkného, ale tohle je jedním slovem hrůza. Pak se divte, že lidé kupují SUV - taková X6 M je vedle tohoto nesmyslu „lehký polozávodní” stroj.

Přesně před deseti lety BMW začalo vyrábět model i8. Tedy plug-in hybridní sporťák, který se dočkal 1,5litrového přeplňovaného tříválce a elektromotoru. S nimi byla zpočátku spojena baterie o kapacitě 7,1 kWh, s níž kupé vážilo 1 485 kg, posléze ovšem byla nahrazena 11,6kilowatthodinovým paketem. Ani s ním ovšem vůz nestrhl váhu, pouze se posunul na 1 535 kg. V obou případech šlo o hmotnost bez řidiče, svou životní dráhu tedy i8 končilo na metě 1 610 kg, což na 4,7metrový dobíjecí hybrid nebylo nic tragického.

Přesunout se můžeme do současnosti, tedy o deset let a jednu tunu dále. Mnichovští totiž představili teprve třetí M5 Touring ve své historii. Praktická verze dostala do vínku stejnou techniku jako již pár měsíců kritizovaný sedan, tedy 4,4litrový přeplňovaný osmiválec doplněný hybridní technikou. S její pomocí celá soustava produkuje 727 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu, což samozřejmě nejsou špatná čísla. Jenže pak je tu ještě jedno, to související s hmotností, které bohatě stačí na diskreditaci celého auta.

Nový kombík totiž váží 2 475 kg bez řidiče, 2 550 kg s ním a opravdu šílených 3 050 kg při plném zatížení, tedy s celou posádkou a jejich zavazadly. Slavná divize se tak poprvé dostala přes tři tuny i se stále ještě primárně spalovací technikou, což je právě ten důvod, proč se celý svět bude po sedanu koukat skrz prsty i na kombík. „Soudruzi z NSR“ tedy neudělali jen jednu chybu, místo toho mají na kontě celou řadu bot, které jejich kredit výrobce působivých sportovních aut posílá rovnou do kopru.

Upřímně by nás zajímalo, jak se něco takového BMW povedlo. I když totiž model M5 nikdy nebyl vyloženým peříčkem, i generace E61, která byla naposledy oficiálně k dispozici jako kombík, nevážila s batohem na zádech, který doplňoval pětilitrový desetiválec pod kapotou, nepřesahovala dvě tuny. Vážila 1 955 kg, což v té době nebylo málo, ale automobilka si z toho vzala ponaučení a u následujících generací hmotnost dokonce snížila a s F90 z roku 2017 se dostala dokonce (se sedanem, kombík se neprodával) na 1 855 kg. Kde jsme dnes, víte už dobře. I takové luxusní monstrum, jako je dvanáctiválcové Bentley Bentayga, je o víc jak 100 kg lehčí. BMW X6 M Competition je ještě lehčí. M5 Touring je prostě tak těžké, že to skoro nemá obdoby.

Je to velmi smutné, stejně jako lze se zakaboněným čelem koukat na z prstu vycucanou udávanou spotřebu. Ta vychází z cyklu WLTP, jenž měl daleko více reflektovat realitu. Ta je politiky ohýbána ve prospěch elektrifikace, kdy veškerá elektřina je považována za bezemisní nic, i když to reálně není. BMW tak uvádí, že více než 2,5tunová M5 Touring má jezdit za 2 litry na 100 kilometrů, což je údaj, ke kterému se nepřiblížíte ani ve snu. Realitou při klidné jízdě bude spíš šestinásobek, čemuž odpovídá i nadto uváděná spotřeba elektřiny 30,7 kWh/100 km.

Pokud ovšem budete chtít vyzkoušet zrychlení z klidu na stovku za 3,6 sekundy, na dvoustovku za 11,1 sekundy a dosáhnout maximálky 305 km/h (s paketem M Driver's Package), počítejte s tím, že vám 60litrová nádrž zdaleka nevydrží ani na 200 kilometrů. Zvláště pokud v té chvíli ještě naplníte zavazadelník s kapacitou 500 až 1 630 litrů až po okraj. Je-li to ale váš šálek kávy, bránit v „dobrém obchodu“ vám nebudeme. Místo toho jen dodáme, že na jeho uzavření potřebujete minimálně 144 000 Eur (cca 3,6 milionu Kč).

BMW M5 Touring má 2 550 kg pohotovostní hmotnosti a při plném zatížení může zvednout ručky vah až na tři tuny. To je něco šíleného, nicméně když se zadíváte na hodnoty spotřeby (2 l/100 km) a emisí CO2 (46 g/km), ihned pochopíte, proč se značka tímto směrem vydala. Realita už ani ji nezajímá. Foto: BMW

