K mání je první exemplář auta, které výrobce odmítl dokončit, přesto vzniklo i bez něj před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Classic Youngtimers Consultancy, publikováno se souhlasem

Mělo vzniknout v 999 exemplářích a lidé na něj už skládali zálohy, nakonec ale výrobce řekl ne. Přesto světlo světa nakonec uzřelo a vůbec první kus lze nyní koupit za 7,5 milionu.

V roce 1969 Land Rover představil první generaci budoucího kultu. Range Rover zpočátku dorazil jen s třídveřovou karoserií, než o dvanáct let později došlo na rozšíření nabídky o mnohem praktičtější pětidveřové provedení. Když se ovšem v roce 1994 ukázala generace druhá, fanoušci po stylové variantě pátrali marně. A nejinak tomu bylo také u Range Roveru s pořadovým číslem tři a čtyři, byť v případě stávajícího provedení L405 Britové v roce 2018 přišli s konceptem třídvířka a chystali limitovanou sérii 999 produkčních exemplářů.

Land Rover a Jaguar se ale poté nicméně začaly propadat do stále větších problémů, a tak projekt v lednu 2019 zamířil k ledu, přičemž značka dokonce musela i vracet zpět přijaté zálohy. Vzápětí pak ještě dokázala, že pokud máte rádi logiku, v Solihullu, kde se Land Rovery vyrábí, byste ji hledali marně. V době favorizace luxusních SUV se totiž Britové rozhodli, že místo aby pustil na trh terénní kupé, jež by se nejspíše rozprodalo v řádu minut, ušetřené peníze investuje do elektromobilů, s jejichž odbytem mají už teď problémy.

Ne každý ale uvažuje takto, a tak se díky liknavosti automobilky začala trochu opakovat historie. V době, kdy byl Range Rover k mání jen jako třídvířko, již existovala řada firem, které jej upravovali na pětidvéřové provedení a jak asi již tušíte, děje se nyní totéž, jen v opačném gardu. Tedy jinými slovy poté, co Britové vzdali vlastní pokusy o terénní kupé, se tentýž vůz dostal na světlo světa poněkud méně oficiálními cestami.

Představit si tak můžeme Adventum Coupe neboli počin nizozemské společnosti Niels van Roij Design, jímž není nic jiného než Range Rover zbavený jednoho páru bočních dveří. Přestavba se nicméně neomezila pouze na tento jeden prvek, místo toho je celý projekt mnohem radikálnější. Z dárcovského vozu zůstala zachována pouze kapota, střecha a blatníky a víko zavazadelníku. Odlišné jsou ale sklony sloupků, stejně jako došlo na vymodelování nových dveří a bočních panelů.

Díky těmto zásahům kupé vypadá delší než výchozí SUV, zároveň je ale pochopitelně i luxusnější. Byť v tomto ohledu vše závisí pouze na zákazníkovi a na jeho individuálních požadavcích. První vyrobený exemplář nicméně dostal červené kožené čalounění kontrastující s bílým lakem karoserie. Kromě toho je podlaha od předku až po zavazadelník vykládána teakovým dřevem, stejně jako došlo na „Simply Clever“ doplňky, tedy instalaci dvou deštníků v zavazadelníku.

Adventum Coupe se dá koupit v libovolné specifikaci za cenu od 270 tisíc Eur (cca 6,95 milionu Kč) za vůz s pětilitrovým osmiválcem naladěným na 525 koní pod kapotou. Výroba přitom startuje až po složení zálohy ve výši 50 000 Eur (1,28 mil. Kč) a zabere minimálně šest měsíců v závislosti na specifikaci. Pokud byste ale nechtěli na svůj exemplář čekat, můžete sáhnout po tom úplně prvním - původní auto je z roku 2018 a nyní má celkem najeto 13 000 km. Je tedy prakticky nové a jeho specifikace je nabušená všemi myslitelnými doplňky, proto stojí 290 400 Eur, tedy přes 7,4 milionu Kč. Niels van Roij by rád prodal 99 dalších takových vozů, nejsme si ale jisti, zda se mu to může kdy podařit.

Zdroj: Classic Youngtimers Consultancy, Niels van Roij Design

Petr Prokopec