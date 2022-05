Kapitulace. Rusové oznámili, že v moskevské továrně Renaultu začnou vyrábět Moskviče před 6 hodinami | Petr Miler

Rusové to podle všeho na Ukrajině ještě formálně nevzdali, ve skutečnosti už ale očividně kapitulovali. Pokud chtějí ze všech aut světa vrátit do výroby zrovna Moskviče, je to morální prohra nejhrubšího zrna.

Očekávané se stalo skutkem, francouzský Renault dnes formálně zanechal své ruské aktivity na pospas osudu. Zní to odvážně až sebemrskačsky, není to ale tak definitivní, jak se může zdát. Francouzi přenechali podíl v AvtoVAZu a svou vlastní továrnu v Moskvě státu výměnou za 1 rubl s tím, že si totéž mohou v příhodný čas za stejnou cenu navýšenou o investice Rusů zase koupit.

Renault se tak více než co jiného zbavil morálního a ekonomického břímě a jen čas ukáže, jak správné rozhodnutí to bylo. Pro tuto chvíli jde spíš o další velkou ránu pro už tak zkoušený byznys, o čemž nejlépe vypovídá vývoj cen akcií firmy. Letos jsou o více jak čtvrtinu dole a tržní kapitalizace firmy činí pouhých 6,9 miliardy Eur. To je komicky nízká suma na takový průmyslový moloch prodávající miliony aut, aktivní na mnoha místech světa a mj. ovládající japonský Nissan. Pro srovnání - i obchodník s iluzemi jménem Coinbase má přes 72% pokles hodnoty v letošním roce více jak dvojnásobnou tržní kapitalizaci.

Neřešme ale krok samotného Renaultu - jak jsme již řekli, není nový a není překvapivý, stejně jako není nová nevíra investorů v budoucnost polostátní firmy. Zajímavější je, co se bude dít s opuštěnou továrnou automobilky v Moskvě. V té se dříve vyráběly Moskviče, nechvalně proslulá auta, která snad ani nešlo milovat, bylo možné si na nich vybudovat leda nezdravou závislost. Místo nich tam Renault začal vyrábět modely Duster, Kaptur (sic), Arkana a také Nissan Terrano (což byl přeznačovaný Duster pro některé trhy), teď se ale vrací Rusko zpět k vlastní historii.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin totiž oznámil, že rozhodl o převzetí továrny městem a „obnovení výroby osobních aut pod historickou značkou Moskvič”. Dobře, oživení staré značky je běžná věc, Rusové ale zajdou dál. Podle Sobjanina bude v továrně probíhat výroba „klasických aut se spalovacím motorem a do budoucna také elektromobilů”. Klasických aut se spalovacím motorem?

Vzhledem k tomu, že Moskvič padl už v roce 2001, je posledním „klasickým autem se spalovacím motorem” typ 214100 Svjatogor, v podstatě faceliftovaný typ 2141 neboli Aleko na hlavní fotce, auto původem z roku 1986. Nebo typ 2141Y2 Jurij Dlougorukij (to není žert ani ruský Střihoruký Edvard, jde o přezdívku knížete Jurije I. Vladimiroviče) na fotkách níže, prodloužená verze téhož. Jestli s tímhle Rusové někdy v roce 2022 či později vyrazí na trh, bude to kapitulace, i kdyby jim v tu chvíli Ukrajina patřila celá.

Uvidíme, co se z toho vyvrbí, pro pobavení jsme přidali i vážně míněnou prezentační fotku Svjatogoru z archivu Moskviče, která je kvalitní jako auto samo. Tanečníky nechme být, ale už ta rozlitá voda z čištění auta před focením po pravé straně... Solidní fotograf takové věci na záběru nenechá. Snažíme se i v této době zůstat k Rusům neutrální, ale tohle celé zní jako špatný vtip.

Pokud konflikt na Ukrajině přinese návrat výroby Moskviče 2141Y2 Jurij Dlougorukij, bude to asi jeho nejvtipnější dopad. Foto: Moskvič

Zdroj: RIA Novosti

