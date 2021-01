Kdysi nadějné SUV končí po 5 letech bez nástupce. Kupce nezaujalo, EU dráždilo před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jak vidno, ani SUV nemusí být zárukou úspěchu na trhu. Toto mělo být tolik kýženým impulsem po prodeje Hondy v Evropě, nakonec ale po pouhých pěti letech HR-V skončilo. Formálně kvůli emisím, reálně spíš kvůli nezájmu.

První generace Hondy HR-V se stala tak trochu kultem. Stojí za tím hlavně třídveřové provedení, které jinak celkem nezáživným SUV přidalo hravost, nakonec sama automobilka mu svého času říkala „Joy Machine”. Po stránce dynamické od tohoto vozu nešlo čekat zázraky, neboť atmosférická jedna-šestka produkovala maximálně 125 koní, to ale zákazníkům nevadilo ani tehdy, ani nyní, kdy za Hondou HR-V míří do autobazarů. A to možná ve výsledku častěji než pro druhou generaci do autorizovaných showroomů. Z nástupce se totiž kult nestal ani omylem.

Již při prvním pohledu na generaci druhou se tomu ovšem nelze divit. Původní HR-V vyčnívá z davu dodnes (pochopitelně nikoliv díky výšce, ta činí 1 590 mm, tedy méně než u současného provedení), zatímco nástupce je i přes tvary kupé spíše nemastným neslaným SUV, kterým originál být nechtěl. Možná i proto Japonci s jeho příchodem na starý kontinent nespěchali a SUV začali v Evropě prodávat až v září 2015, tedy takřka dva roky po domácím debutu. HR-V však dlouho na trhu nepobylo, neboť jeho výroba už byla ukončena.

Aktuálně hovoříme o evropském provedení, nicméně ani v rámci celého světa na tom SUV není zrovna valně. Montážní linky v argentinské Campaně se totiž zastavily již loni, z těch japonských pak má sjet poslední exemplář letos v únoru. HR-V tak nejspíše bude k mání již jen v Americe, kde Honda naopak výrobu ještě navyšuje. Důvodem je však ta skutečnost, že z tamní nabídky vypadl model Jazz, se kterým HR-V sdílí platformu a jenž má symbolicky nahradit.

Při pohledu na americké prodeje se tomuto kroku nelze divit, ty evropské jsou ovšem spíše žalostné. Vrcholem byl rok 2016, kdy Honda prodala 33 064 kusů. Na kontě tedy měla pouhou třetinu registrací konkurenčního Nissanu Juke. Od té doby to s vozem šlo jen z kopce a loňských 12 087 prodaných aut je na dostupné SUV opravdu velká mizérie, pandemie nepandemie. Není tedy divu, že Honda vzdala snahy o to, aby pohonné jednotky auta dále plnily stále přísnějšími emisními limity EU, a tak je plnit přestaly. V závěru roku tedy došlo k ukončení produkce, pročež se nyní už jen rozprodávají skladové zásoby.

Lze už jen dodat, že u nás byla Honda HR-V v poslední době k dispozici pouze s 1,5litrovým atmosférickým nebo přeplňovaným motorem. První jednotka přitom produkovala 130 a druhá 182 koní, o jejichž přenos se mohla postarat manuální či automatická převodovka. Zatímco ovšem třeba v Japonsku bylo možné sáhnout i po pohonu všech kol, u nás jste dostali pouze předokolku, jenž se nejrychleji dostala na stovku za 7,8 sekundy a maximálně dosáhla 215 km/h.

Honda přitom na českém trhu prodala od roku 2015 pouze 2 069 exemplářů, ve výsledku tak HR-V za celou dobu nezvládlo překonat ani loňského lídra mezi malými SUV, a to Peugeot 2008, který si za jeden jediný kalendářní rok připsal 2 123 registrací. Zatímco tedy na originál budou lidé vzpomínat ještě velmi dlouho, v případě druhé generace lze počítat s tím, že jakmile sejde z očí, sejde také z mysli, bohužel.

Druhá generace Hondy HR-V je k mání už jen na skladech dealerů, montážní linky pro Evropu se zastavily v závěru loňského roku částečně kvůli nezájmu, částečně kvůli novým emisním předpisům EU. Foto: Honda

