Kia nadělila své poslední novince design tak bizarní, že je těžké ho rozdýchat, vypadá jako staré náklaďáky z SSSR

/ Foto: Kia

Korejci se v poslední době s designem svých novinek nepářou, tady ale zašli snad až příliš daleko. Ani neumíme říci, jestli je tenhle slepenec mnoha stylů ošklivý, je prostě zatraceně podivný.

Vnímání designu je z podstaty vždy subjektivní záležitostí a co se líbí někomu, nemusí se líbit někomu jinému. I v případě aut se ale občas objeví vůz, kterému dává palec nahoru prakticky každý. Nová Kia Tasman ale mezi takové stroje nepatří, vůbec první korejský pick-up střední velikosti je naopak autem, jehož vzhled se dá nejlépe popsat jedním slovem: Nepochopitelný.

Ani nedokážeme říci, zda je tohle auto ošklivé, je prostě divné. Je bizarní, je nijaké, je absurdní, je všechno možné, rozhodně ale není atraktivní. Tasman působí dojmem, že automobilka zkusila napodobit pejska a kočičku a auto „uvařila” ze všeho, co se válelo kolem. Anebo se vzhlédla ve starých sovětských náklaďácích a pokusila se je převést do moderní podoby v menším. Výsledek tomu odpovídá, nevalné přijetí ostatně hned donutilo automobilku na kritiku reagovat.

„Jsme hrdi na to, čeho jsme dosáhli. Designové oddělení Kie stvořilo něco unikátního a dočkalo se nemalé pozitivní odezvy,” řekl v návaznosti na odhalení vozu v poněkud „fialovském” duchu John Buckingham, šéf vnějšího designu Kie, kolegům z Car Sales. „Věděli jsme, že musíme přijít s něčím kreativním a odlišným. A tohle je pro Kiu stejně tak počátek cesty jako vytyčený směr,” uvedl dále. K jejímu vzhledu přitom přispět každé z designových center značky, tedy i oddělení v Koreji, USA, Evropě a Číně. Teorie o ekvivalentu práce pejska a kočičky tak možná není úplně nemístná...

„Už od počátku bylo jasné, že musíme ukázat možnosti nového designového jazyka Opposites United. Není to až tak komplikované, jak to zní, jednoduše jen vezmete proti sobě jdoucí myšlenky, abyste dosáhli jistého tření a idejí. A poté musíte přidat jisté povinné prvky - nesmí chybět tygří čumák, musí to mít identitu Kie. Máme i světelný podpis, který je dalším identifikačním znakem,” snaží se dál nejen bránit, ale i do lepšího světla posunout design vozu Buckingham.

Kia měla v průběhu vývoje ukázat potenciální klientele finální vzhled v průběhu dvanácti měsíců před premiérou, aby se zájemci mohli k pick-upu vyjádřit. Výsledkem je tak jakési puzzle, kde jednoznačně vidíte elementy dané tímto segmentem či inspirované konkurencí. Přičemž Korejcům rozhodně nemůžeme upřít, že by přišli s nenápaditým či neoriginálním autem. Na druhé straně je však Tasman natolik podivný, že asi jen stěží učaruje davům.

Design ale již hoďme za hlavu a podívejme se také na technické parametry. Začít můžeme u délky 5 410 milimetrů či světlé výšky, která se v závislosti za zvolené výbavy pohybuje mezi 224 a 252 mm. Uvnitř se počítá s 12,3palcovým přístrojovým štítem, stejně velkou obrazovkou multimédií a 5palcovým displejem, skrze který se ovládá klimatizace. Kia pak šla s dobou, a tak na čalounění používá látky z recyklovaných PET lahví či umělou kůži.

Automobilka uvádí, že hranatý design vyústil v největší prostor pro nohy, ramena či hlavu cestujících v druhé řadě. Na korbu je pak možné naložit 1 017 až 1 195 kg, dalších 3,5 tuny pak může vážit připojený přívěs. Co se druhého konce novinky týče, pak na výběr bude 2,5litrový benzinový motor s 281 koňmi či 2,2litrový turbodiesel s 210 koňmi. Tato jednotka standardně počítá s šestistupňovým manuálem, spárovat ji ale lze i s osmistupňovým automatem spojeným s benzinem.

Základem je pohon zadních kol, s vyššími úrovněmi výbavy je však spojen systém 4x4. Tasman přitom disponuje žebřinovým rámem, stejně jako režimy Sand, Mud, Snow a Rock, díky nimž by měl zvládat o poznání více než jen polní cesty. Našinec to ale bohužel nebude moci okusit, neboť jakkoli je vůz popisován jako globální, Evropě a Severní Americe by se měl vyhnout. Jistotu ale budeme mít v průběhu příštího roku, kdy bude zahájen prodej.

Kia Tasman v první fázi míří na korejský trh, poté se podívá také do Austrálie, Afriky a na Střední východ. Zda ale bude k mání také v Evropě, je otázkou. Amerika to ale zřejmě kvůli 25procentnímu clu na pick-upy vyráběné mimo USA má spočítané. Foto: Kia

Zdroje: Kia, Car Sales



