Klíčové Cupry vypadají po faceliftu úplně jinak než Seaty, vsadily ale na hodně kontroverzní příď | Petr Prokopec

/ Foto: Cupra

Svébytnost za každou cenu? Podobná slova se nám kradou na mysl při spatření přepracovaných modelů prémiové značky španělského Seatu. Facelift změnil čelní partie jak SUV Formentor, tak i hatchbacku a kombíku Leon a nemáme pocit, že by jim to bůhvíjak slušelo.

Cupra Formentor je vozem, který se mi skutečně líbí. Mimo jiné i proto, že nemá základ v žádném voze Seatu, jde o první samostatný počin prémiové odnože španělské automobilky prodávaný od roku 2020. Agresivně stylizované SUV-kupé navíc bylo možné pořídit ve verzi VZ5, která dostala do vínku 2,5litrový přeplňovaný pětiválec s 390 koňmi výkonu a akcelerací na stovku za 4,2 sekundy. Do zavazadelníku přitom nebyl problém napěchovat 410 litrů nákladu, což je dostatečná kapacita i pro náročnější rodinku.

Čtyři roky jsou nicméně v automobilové branži celá věčnost, načež není až tak podivné, že se Španělé i přes nemalý zájem publika rozhodli Formentor modernizovat. A když už se pustili do díla, zanechali otisk také na modelech Leon a Leon Sportstourer. Celá trojice přitom dostala do vínku zejména žraločí čumák, který se poprvé ukázal u většího SUV Terramar. To hodlá značka začít prodávat letos, přičemž již dopředu avizovala, že půjde o jej poslední novinku se spalovacím pohonem, než v roce 2030 najede na ryzí elektromobilitu.

Jelikož nálady na trhu jsou dnes jiné než ještě před několika málo měsíci, je samozřejmě možné, že tyto plány už neplatí nebo platit přestanou. Nyní je tak hodíme za hlavu a věnovat se budeme pouze onomu faceliftu výše zmíněné trojky. Finální soudy si nechám až na moment, kdy Formentor uvidím naživo, momentálně však mám s přepracovanou přídí spíš problém. Jakkoli se totiž zdá, že designéři Cupry se inspirovali u Porsche, nárazník je z mého úhlu pohledu až příliš komplikovaný. A takové prvky většinou zastarávají nejrychleji.

Formentor ovšem z celé trojice působí i nadále nejlákavěji, v případě obou karosářských variant Leonu je totiž třeba počítat s odlišným nárazníkem. Jeho mřížka přitom z fotek působí opravdu podivně, jakkoli je prakticky stejná jako u SUV. V jeho případě navíc lépe koresponduje s novými světly, načež hatchback a kombík působí dojmem, že se na nich vyřádili pejsek s kočičkou. I zde ale bude zjevně třeba vyčkat se soudy až po živém kontaktu.

Co se zevnějšku týče, dále lze zmínit nové koncové lampy vyvedené ve stejném designu jako ty přední, jimž společnost dělá podsvícené logo značky. Cupra dále osvěžila paletu barev novými odstíny Century Bronze a Enceladus Grey, zatímco uvnitř je možné počítat hlavně s vylepšenými multimédii, které doprovází zvětšená 12,9palcová obrazovka. Zmínit lze rovněž audio Sennheiser s 12 reproduktory či možnost zvolit sportovní sedadla čalouněná mikrovláknem recyklovaným ze 73 procent.

Zajímavý je pak pohled pod kapotu. I přes v úvodu zmíněnou touhu po elektrifikaci totiž celá trojice bude i nadále k dispozici jak s čistě benzinovým, tak i s dieselovým pohonem. Nabídku pak dále doplní varianta eTSI disponující mild-hybridní technikou, stejně jako plug-in hybrid. Ten nabídne 272 koní, přičemž s bateriemi o kapacitě 19,7 kWh je spojován dojezd přes 100 km čistě na elektřinu. Dobíjet akumulátory přitom půjde výkonem až 50 kW, i tak ale nepůjde o minutovou záležitost.

Španělé přitom do hry přivádí i novou benzinovou verzi, která počítá s přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 333 koní. S tímto výkonem, o jehož zkrocení se starají brzdy Akebono, ovšem bude možné objednat pouze Formentor a Leon Sportstourer. Proč se jej nedočká hatchback, značka bohužel neupřesnila. Jak se nicméně zdá, právě toto provedení by mělo nahradit onu dosud vrcholnou variantu VZ5, což znamená, že pětiválcová éra je u Cupry u konce.

Lze už jen dodat, že před faceliftem Formentor ve verzi 1,5 TSI se 150 koňmi startoval na 889 900 Kč, zatímco za Leon se stejným pohonem jste dali o 80 tisíc korun míň. Respektive pouze o 60 tisíc Kč, pokud se jednalo o kombík. S překopaným zevnějškem a vnitřkem se ale nejspíše budou pojit o trochu vyšší částky. Na nezájem zákazníků si ale Cupra nejspíše ani tak nebude stěžovat, ostatně březen s 23 800 registracemi byl jejím rekordním měsícem.

Cupry Formentor, Leon a Leon Sportstourer prošly faceliftem, který jim nadělil nové čelní partie. V případě SUV a kombíku se za nimi může skrývat i přeplňovaný dvoulitr naladěný na 333 koní. Foto: Cupra

Zdroj: Cupra

