Klíčové materiály na výrobu elektromobilů skokově zdražují, situace nemá rozumné řešení před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: China Hanking Holdings Limited Media Centre

Optimisté věštili elektrickým autům postupné zlevňování až na úroveň aut se spalovacími motory, pesimisté říkali, že to je nemožné za situace, kdy bude růst poptávka po materiálech na jejich výrobu. Nyní se zdá, že pravdu měli ti druzí.

Prakticky dennodenně výrobci i zastánci elektromobilů hovoří o tom, kterak s jejich rozšířením, a tedy i větším vyráběným množstvím přijdou větší úspory z rozsahu a s nimi i nižší ceny. V obecné rovině to dává smysl a u většiny produktů to tak i funguje, v případě elektrického pohonu má ovšem celá věc pár háčků, na které nejen my upozorňujeme již léta. Řeč je o vzácných kovech, kterých je k dispozici omezené množství, jejich těžba není jednoduchá a rychle rostoucí poptávka bude hnát jejich cenu nahoru, přesně opačným směrem, než budou fungovat úspory z rozsahu na úrovni vývoje či výroby. Jde hlavně o lithium, ale nejen o něj - kobaltu, niklu i dalších prvků je dnes zkrátka nedostatek.

Následek této situace je zcela logický. Vzácné kovy zdražují rychlostí blesku, jak nejnověji potvrdil index BMI (Benchmark Mineral Intelligence). Ten monitoruje ceny lithiového karbonátu a hydroxidu lithného, z nichž první zmíněné se jen za poslední dva měsíce zdvojnásobily a druhé během stejného období poskočily výše o 70 procent. Stejně tak je ovšem stále dražší také kobalt a měď. Vzácné kovy se přitom na ceně baterie podílí ze 40 procent a sama baterie pak ze 40 procent na ceně celého vozu, načež je jasné, že zlevňování elektromobilů je nereálné.

„Lithiové projekty jsou financovány v příliš malém množství a příliš pozdě,“ poukázal na současný stav věcí analytik BMI Cameron Perks. A rovnou dodal, že nabídka již nyní neodpovídá poptávce. Přitom do konce dekády se spotřeba automobilek má navýšit hned pětkrát. I proto ostatně BMW včera oznámilo, že investuje do nových těžebních procesů lithia. Tesla, Volkswagen a Daimler pak pro změnu spojily své síly při těžbě kobaltu a niklu v Indonésii. Nicméně i tak kalifornská automobilka své vozy soustavně zdražuje.

Pokud nicméně těžba bude navýšena tak, aby odpovídala poptávce, pak tu máme skutečný problém s zřejmě již nenávratným poškozením ekosystému. Při těžbě lithia totiž dochází k otravě půdy i spodních vod. Karbonát lithia je navíc třeba vyčistit sladkou vodou v poměru dva miliony litrů na jednu tunu vzácného kovu. Lidé žijící v blízkosti solných plání v Chile tak již začínají pociťovat nedostatek životadárné tekutiny.

Za těžbou niklu se můžeme přesunout do Austrálie, kde dochází k poškozování Velkého bariérového útesu. Ten je sice na jedné straně kontinentu, zatímco doly na druhé, ovšem na jejich provoz je třeba stále více energie. A kvůli ní došlo na znovuotevření a navýšení produkce v uhelných dolech, jež se již nachází právě v blízkosti útesu. Kvůli elektromobilům je tak ohrožen i podmořský ekosystém.

Ve finále lze zmínit těžbu kobaltu v Kongu, na kterou jsou zneužívány především děti. Uvědomují si to však aktivisté a politici? Pochopitelně nikoliv, neboť tu mluvíme o místech, která jsou od nich vzdálená tisíce kilometrů. Pokud tedy výrobci elektromobilů nepřejdou na baterie, u nichž již nebude potřeba vzácných kovů, nelze na elektrický pohon pohlížet jako na spásu. A už vůbec nelze čekat jeho zlevnění, jak si někteří představovali.

Ilustrační foto: China Hanking Holdings Limited Media Centre

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

