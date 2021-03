Klíčový motor Hondy trápí neobvyklý problém, značka ho omlouvá naprostým nesmyslem před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Je to zřetelný technický problém, který nemůže nemít řešení, automobilka se ale místo snahy jej odstranit snaží raději z této nepříjemnosti udělat svou ctnost. Zákazníky to ale příliš nedojímá.

Honda momentálně nemá na růžích ustláno. Tedy, ne že by dnes nějaká automobilka měla, s jejími prodeji to ale jde spíše o pěti k nule než od deseti k pěti. V USA to ještě ujde, loni tam pořád prodala přes 1 milion aut, třebaže meziroční 17procentní pokles nemůže potěšit. V Evropě je to ale ještě větší bída, když její loňský odbyt padl dolů o více jak 34 procent na pouhých 81 tisíc aut. A letošní leden i únor se nesou ve znamení dalšího více jak 50procentního (!) poklesu. Výsledkem je 6 900 prodaných vozů za dva měsíce, to už skutečně nemá daleko k oné nule.

Nevíme, jak moc velkou hraje tato situace roli v liknavosti automobilky s řešením problému s jejím klíčovým motorem 1,5 turbo, který pohání většinu prodávaných aut a opírají se o něj prakticky všechny populární modely. Jedno ale víme jistě - sama liknavost může situaci japonské značky na trhu jen dále zhoršit.

Problém je v tom, že zejména majitelé modelů Civic generace FC/FK a CR-V generace RW1 vybavených tímto motorem si stěžují, že se nezahřívá dost, aby dokázal vytopit auto. Zejména pokud venkovní teploty klesnou pod -9° Celsia, nedostane se teplota na palubě nikdy na požadovanou úroveň. A nejde o malý problém - na webu CarComplaints.com si na to stěžují stovky lidí, další stovky stížností evidují kanadské úřady a pochybujeme, že situace bude jiná kdekoli na světě.

Je to neobvyklé proto, že spalovací motory mají problém běžně s čímkoli, jen ne s topením. Kvůli své typicky maximálně 40% účinnosti generují spousty zbytkového tepla a pokud jste se někdy zajímali o techniku aut, pak víte, že to, co dostává teplo do ventilačního okruhu vozu, se sice jmenuje výparník, není nic jiného než malý chladič. Nakonec chladiči se anglicky říká radiator a co je u nás radiátor? Topení. Je to prostě to samé a už fakt, že auto potřebuje mnohem větší chladič na přídi jasně říká, že generuje mnohem více zbytkového tepla, než by kdy byl schopen uchladit okruh topení.

Když tedy auto netopí, je obvykle potíž jen v tom, jak systém chlazení se zbytkovým teplem pracuje. Motory jsou dnes chlazeny téměř bezvýhradně vodou, jejíž okruh je rozdělen na vnější a vnitřní okruh klapkou ovládanou termostatem. Dokud je tedy motor studený, nevyužívá chladič a ve vnitřním, menším okruhu rychle ohřeje chladicí kapalinu, jakmile je zahřátý, otevře termostat velký vnější okruh, prohání vodu chladičem a tím ji dostává zpět k motoru adekvátně studenější. Stejný systém pak rozhoduje na základě nastavení ventilace o tom, kolik teplé vody pošle k výparníku topení, aby do kabiny mohl proudit řádně teplý vzduch

Problém s tímto systémem býval ve Škodách 120 kvůli nespolehlivým termostatům, pak... už ani nepamatujeme. Teď je to problém v Hondách.

Proč tato technická vložka? Protože Honda tvrdí, že se se zmíněným problémem nic nedá dělat, že je dílem efektivity motoru. Jinými slovy má mít její motor tak vysokou účinnost, že prostě negeneruje dostatek zbytkového tepla, aby zahřál interiér a že tento problém je v podstatě ctnost, nikoli chyba. To možná zabere na někoho bez patřičné orientace v oboru, čistě technicky je to ale naprostý nesmysl.

I kdyby měl motor Honda nakrásně 50% účinnost, což nemá, pak i při velmi pomalé jízdě, na kterou bude potřebovat třeba 10 kW výkonu, bude pouštět do luftu 5 kW tepla, která systém chlazení z většiny zachytí. Jistě, zachytí jich tím méně, čí nižší je okolní teplota, ale -10°C zdaleka nestačí k tomu, aby rázem žádné chlazení nebylo třeba. Ale i kdyby z toho udělal 2,5 kW, i kdyby z toho udělal 1 kW, je to pořád hromada tepla na vytopení obyčejného auta. Pro moderní 60metrový byt jsou používány 4kW kotle. A spočítejte si sami, jaký prostor znamená 60 metrů čtverečných podlahové plochy, kotel přitom musí stačit, i když je venku -20°C. My se bavíme o prostoru třeba 3x2x1 metr, možná ne tak dobře izolovaném, ale přesto.

Honda nás prostě lakuje, není v žádném případě možné, aby motor byl tak účinný, aby negeneroval dost tepla pro vyhřátí interiéru auta v -10°C. Problém je jedině v tom, jak s ním Honda pracuje a něco zřejmě bude v autě špatně konstruováno tak, že zbytkové teplo není s to efektivně využít pro topení.

Japonci přitom zkraje chybu uznali a některým vozům upravili řídicí software ventilace, provedli výměnu oleje a instalovali novou jednotku klimatizace. Jenže nepomohlo to, tak teď raději nedělají nic a tváří se, že teplo prostě není kde brát. Automobilka k tomu dále uvádí, že když někdo využívá motor intenzivněji, tak problémy nemá, což je logické, tepla vzniká víc. Ale 180koňový motor za plné zátěže vygeneruje tolik tepla, že by vytopilo několik tělocvičen na Sibiři a i při velmi nízké zátěži musí bezpečně stačit na to, aby vytopil interiér automobilu.

Že to auto nezvládá, je technický problém a nic jiného. Nebo si snad Honda myslí, že konkurence má motory o tolik méně účinné, že to samé bez potíží zvládají? Chyba je v konstrukci ventilace a to žádná výhoda opravdu není.

Honda Civic 1,5 turbo má podle automobilky motor tak účinný, že ji při teplotách pod -10°C nevytopí. Není to ale možné, jde o výmluvu, nikoli o skutečnou příčinu problémů řady majitelů. Ilustrační foto: Honda

Zdroj: The Drive

Petr Miler