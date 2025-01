Kolaps prodejů ojetin v Česku v prosinci vygradoval, s jedinou výjimkou jde o absolutně nejhorší měsíc za 10 let dnes | Petr Miler

A není to žádná anomálie, optikou celoročních čísel se dokonce bavíme o jasně nejhorším roce za celou dekádu a jednom z nejhorších výsledků v historii české evidence odbytu tohoto typu aut. Něco se bude muset stát.

V kontaktu s prodejci aut všeho druhu jsme prakticky neustále a od těch, kteří se zabývají prodejem ojetin, nic dobrého neslyšíme už od loňského jara. Trh s dobrými levnými vozy je prý vyluxovaný, takže přes trvající zájem není moc s čím obchodovat, a dražší ojetiny mají pochopitelně omezený prodejní potenciál. Popravdě řečeno ale nikdy nešlo vyloženě o pláč, prostě horší chvíle po řadě velmi dobrých let. Pohled na tento trh ryze optikou prodejních statistik ale k pláči je.

Je zřejmé, že odbyt ojetých aut v Česku je téměř bezprecedentně nízký a dostal se do extrémního nepoměru k prodejům nových aut. Těm se loni nevedlo zle, jakkoli se můžeme ptát, čím a jak to bylo dáno, v případě ojetin ale data SDA hovoří o pokračujícím propadu, který v posledním loňském měsíci podle očekávání vygradoval.

Prodalo se tehdy jen 9 436, což je s jedinou výjimkou absolutně nejhorší měsíc od roku 2014. Tedy ne nejhorší prosinec, kdy prodeje ojetin z pochopitelných důvodů často nejsou moc vysoké, ale jakýkoli měsíc v jakémkoli z oněch roků. Onou výjimkou je duben 2020, kdy bylo prodáno 7 254 ojetých aut. Asi si ale ještě vzpomenete, co se tehdy dělo - byli jsme skoro všichni doma a čekali, až nás pustí aspoň nakoupit si spodní prádlo, o autech ani nemluvě. Přesto byl tehdejší výsledek jen tak nepatrně horší, než je ten poslední prosincový.

Není to navíc tak, že by špatný prosinec uzavřel jinak dobrou roční bilanci, právě naopak. Za celý rok se prodalo jen 140 397 ojetin, téměř o 9 procent míň než loni a o víc jak třetinu horší číslo než v dobách, kdy u nás prodeje ojetých vozů vrcholily. Jde znovu o nejhorší číslo za 10 let a v celé moderní historii měření českého odbytu bychom našli jen pět horších roků. Také to je docela výmluvné.

Tato čísla nakonec ukazují, kdo v posledních letech zchudnul především - ti (ať už firmy nebo lidé), kteří si kupují nová auta, to zjevně nejsou, obvykle hůře situovaní kupci (tuctových) ojetin ano. Jak bude vypadat situace v roce 2025, můžeme v tuto chvíli jen hádat, nevidíme zatím ale žádný důvod k tomu, aby se situace obrátila k lepšímu. Pokud prodejci nechtějí dál živořit, budou muset zlevnit, což už delší čas dělají. Ale zjevně ne dostatečně...

