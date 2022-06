Dacia už začala v Česku prodávat všechny své inovované modely, cenami pořád umí potěšit před 8 hodinami | Petr Prokopec

Ceny mnoha i obyčejných aut v posledních měsících vystřelily hodně nahoru, i když zůstávají stejná jako dříve. O to pozitivněji lze hledět na krok Dacie, která citelně inovovala celé své portfolio, s cenami se ale do stratosféry pořád zdaleka nedostala.

Před pár dny jsme vám poprvé ukázali inovované modely Dacie doplněné novým logem značky. Nyní se k nim musíme vrátit, neboť venku jsou kompletní české ceny všech dotčený typů. Než se k nim ovšem dostaneme, zrekapitulujeme změny, ke kterým došlo. Ve výsledku jich totiž není málo, vlastně by tak nebylo od věci použít i slovo „facelift“. Změnila se ostatně celá tvář rumunských aut, neboť novému logu byla přizpůsobena i čelní maska. Ta má nyní symbolizovat řetěz, stejně jako minimalismus.

Logo zvané Dacia Link, které spojuje písmena „D“ a „C“, se objevuje i na středových krytkách kol, zatímco záď a volant nově zdobí název automobilky. Dacia znovu použila minimalistický font, jak je ostatně v dnešní době u výrobců zvykem. Rumunské vozy tím získaly trochu prestižněji působící vizáž, čemuž ostatně napomáhá také použití šedé barvy Monolith Grey u střešních ližin, ochranných plátů a zpětných zrcátek. Těmito prvky se nicméně mohou pyšnit pouze Duster a Sandero Stepway.

Novinky tím nekončí, Dacia totiž modifikovala i multimediální systém. Výše zmíněné SUV pak dostalo i nové ventilační mřížky klimatizace. To je ale pro letošek nejspíše vše, dle automobilky to podstatné zůstalo zachováno. Nejde jen o DNA, ale i o v úvodu naznačené ceny. Nadále se totiž drží u země, což je zvlášť v současné době velmi sympatické. S čím však klientela bohužel musí počítat, to jsou čekací lhůty - vozy s novým logem fyzicky dorazí k prvním kupcům až ve čtvrtém kvartálu.

Jelikož objednávky dealeři přijímají již nyní, je evidentní, že ani Dacii se nevyhnuly problémy s dodávkami komponentů. Na jejich nedostatek pak ostatně automobilka musela zareagovat již v předchozích měsících, stejně jako na konflikt na Ukrajině. Došlo tak na zdražování, a to dokonce hned v několika kolech. Třeba Jogger tak ještě loni v prosinci startoval na 358 500 Kč. Dnes ovšem na stejné pětimístné provedení potřebujete 411 tisíc korun.

Sedmimístná verze rumunské novinky je pak k dispozici od 434 000 Kč, o nejdražší Dacii ale nejde. Tento titul drží elektrický Spring, za který nyní dáte minimálně 511 900 Kč. Jeho přední kola přitom roztáčí pouhých 45 koní, což je méně než poloviční výkon, jaký má k dispozici Jogger. Jeho základní jednotkou je totiž litrový tříválec upravený i ke spalování plynu, jenž disponuje 100 koňmi. Na stovce je tak mnohem rychleji (12,3 s versus 19,1 s).

Vraťme se ale zpět k cenám, jenž v případě Dacie Sandero startují na 289 900 Kč. Provedení Sandero Stepway je pak k dispozici od 350 900 Kč, zatímco za Duster dají zákazníci minimálně 367 500 Kč. V případě druhých zmíněných modelů v takový moment pod kapotou pracuje 90 koní produkovaných čistě benzinovou verzí zmiňovaného tříválce. Ten pak pohání i základní Sandero, ovšem v atmosférickém provedení (65 koní).

Zajímavé je, že české zastoupení značky nepřišlo s cenami inovovaného Loganu. Ten byl ostatně upozaděn i v oficiální fotogalerii, pročež je vskutku otázkou, jaké s ním má automobilka plány. Letošní prodeje ale rozhodně nejsou oslňující, pro Rumuny tak možná již nejde o prioritu. Místo sedanu proto dostupné čipy posílá hlavně ke spřízněné dvojici Sandero/Sandero Stepway.

