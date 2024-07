Koncernový bratr Škody Kodiaq skončil bez nástupce. I když o škodovku je zájem, tohle byl propadák před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. I když škodovka stvořila v Kodiaqu velmi úspěšné velké SUV, které se dnes nabízí už ve své druhé generaci, obdoba v podobě Seat Tarraco propadla. A tak je minulostí.

Na založení Seatu došlo v roce 1950. Nezávislost si ovšem španělská automobilka užívala jen šestatřicet let, poté byla vládou prodána koncernu Volkswagen. Něco takového v té době působilo jako dobrý nápad už proto, že obě strany tehdy již nějaký ten pátek spolupracovaly. Jenže o necelé dvě dekády později měli Němci pod svými křídly i Škodu, jejíž nabídka se postupně se Seatem začala překrývat. A jakkoli se to vzhledem k historii obou značek zdálo nepravděpodobné, za silnější kus provazu v celoevropském i celosvětovém měřítku nakonec začala tahat česká automobilka.

Loni tak bylo oznámeno, že Seat se od roku 2030 stane „poskytovatelem mobilních řešení“, což by znamenalo, že Španělé se začnou soustředit na skútry, koloběžky a podobně. Automobilové části by se pak věnovala už jen značka Cupra s elektrickými modely. Bylo to ale utopické, a tak si to Volkswagen v mezičase rozmyslel.

Letos se tak o Seatu již znovu mluví jako o automobilce, která má budoucnost jistou. V březnu navíc Španělé oznámili, že auta jako Ibiza, Arona, Leon a Ateca budou průběžně modernizovány. Dočkat by se pak navíc měly i hybridních jednotek, jakkoli s ryzím elektrickým pohonem se u nich nepočítá. Seat má totiž zastávat úlohu jakési koncernové Dacie, která byla dříve přisuzována Škodě, a proto se cenami bude držet níž u země.

Když se zadíváte na stávající nabídku značky a porovnáte ji s výše zmíněným, zjistíte, že Španělé ve svém reportu na jeden model zjevně pozapomněli. Jak ale zjistili kolegové z Autocaru, nebyla to náhoda či omyl, nýbrž záměr. Seat totiž v novém prohlášení potvrdil, že „Tarraco bylo úspěšné, ale nástupce se nedočká“. Sourozenec Škody Kodiaq tedy v druhé generaci nedorazí, jeho výroba „skončila ve druhém kvartálu roku 2024“.

Tak praví Seat, se slovem „úspěšné” bychom ale polemizovali. Takové bylo české SUV, kterého se třeba v roce 2019 prodalo 88 516 kusů, španělský bratr ale měl v daném období na kontě jen 29 615 registrací. A předloni už značka zvládla prodat pouze 12 872 exemplářů, i když Kodiaq zůstal jen v Evropě na skoro 70 tisících prodaných vozech. Loni se Kodiaq vrátil zpět nad 80tisícovou hranici, Tarraco ale zůstalo na 13 tisících prodejích. Tohle auto byl zkrátka propadák, proto končí, klientela Španělů ale nutně truchlit nemusí, na své si oklikou přijde dál.

Pod logem Cupry má totiž dorazit o trochu kratší Terramar, jehož velmi agresivní čelní partie by mohly vzbudit nemalý zájem. Za nimi se pak budou skrývat spalovací motory doplněné větší či menší formou hybridizace, neboť tento model má být vůbec posledním vozem značky, který ještě bude jezdit na benzin. Od roku 2030 má totiž Cupra být čistě elektrická, což je ale jen plán, jehož naplnění dnes věří zřejmě jen koncern VW.

Seat Tarraco, jinak také španělský bratr Škody Kodiaq, končí. Byl to propadák, prodeje byly zejména v posledních letech zanedbatelné. Foto: Seat



Náhradou za něj má být chystaný Terramar od Cupry. Foto: Cupra

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

