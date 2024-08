Konec jedné éry, Maserati vyrobilo poslední auto s motorem V8. Teď míří do velmi mlhavé budoucnosti před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Je to zřejmě definitivní tečka za dekády trvající érou existence italského trojzubce. Přežila během ní i těžké časy, přežije ale také tu následující? Nabídka automobilky dál prořídla a už teď přestává být pro klientelu zajímavá.

Není tomu dlouho, co se šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares blýskl svou tradičně brutální upřímností. Oznámil totiž, že již není čas na sentiment, a že pokud některá ze zastřešených značek jím řízené firmy nebude vydělávat, nemilosrdně ji zavře. Kandidátů na odstřel není málo, v prvé řadě se nabízí Chrysler, jehož portfolio dnes tvoří už jen stárnoucí MPV Pacifica. Ovšem ani Lancia na tom není nejlépe, stejně jako DS či Alfa Romeo. Zapomínat bychom ovšem neměli ani na Maserati, které aktuálně působí jen jako stín kdysi slavné značky.

Také tato automobilka se přitom rozhodla vsadit prakticky vše na elektrifikaci. Ovšem zrovna v jejím případě je to rozhodnutí, které jen málokdo soudný chápe. Co totiž dosud klientelu k trojzubci přitahovalo? Kromě luxusu na palubě to bylo právě pohonné ústrojí, jenž mělo v případě nálady řidiče nabídnout opravdu jadrný zvukový doprovod. Lidé se tak rázem cítili výjimečně i spokojeně, jako kdyby jeli s Ferrari, ovšem dostupnějším a lépe každodenně využitelným.

Maserati je ale zřejmě jiného názoru, a proto aktuálně poslalo do kopru svůj 3,8litrový osmiválec, jenž měl kořeny právě v Maranellu. Spolu s ním pak odchází na věčnost i modely Quattroporte a Levante, které jím šlo osadit. Třetím pánem na holení pak byl menší sedan Ghibli, nicméně ani ten se aktuálně již nevyrábí. To ovšem znamená, že s trojzubcem si lze koupit už jen kupé GranTurismo, kabriolet GranCabrio, SUV Grecale a supersport MC20.

Zatímco u posledního zmíněného modelu je k dispozici pouze třílitrový šestiválec Nettuno, SUV lze osadit i dvoulitrovým čtyřválcem. A pochopitelně také čistě elektrickým pohonem, které je vlastní také kupé a kabrioletu. To je rovněž nabízeno s motory V6. Podobně je pak na tom jeho otevřená varianta GranCabrio, byť u něj Italové rozhodli, že zpočátku bude k mání jen ve vrcholných verzích spalovacího či elektrického ústrojí s 550 či 761 koňmi.

Výkonově na tom tedy značka sice není špatně, jenže někomu zkrátka Maserati bez V8 nevoní. Pokud si tedy klientela nepospíšila, nyní již u značky ostrouhá. „Maserati je se svým programem Folgore BEV v přechodové fázi a míří elektrickým směrem,“ potvrdila danou skutečnost automobilka. Zároveň se pochlubila vůbec posledním osmiválcovým Quattroporte, jenž si převzal jeden z jejích věrných amerických klientů.

Za verzí Gran Finale stojí zakázková divize Fuoriserie, která karoserii nalakovala modrou barvou Blue Nobile. Ve stejném odstínu jsou karbonové dekory, zatímco u brzdových třmenů se počítá s broušeným hliníkem. Vůz pak dále dostal identifikační číslo 999999 a víko jeho motoru zdobí podpisy zaměstnanců značky. Jinak ovšem jednotka zůstává zcela sériová, i nadále tedy produkuje 580 koní a 730 Nm.

S pár doplňky, jako jsou třeba lišty z ořechového dřeva zasazené do volantu či dveřních madel, lze počítat také uvnitř. Spíš než o cokoli jiného zde zkrátka jde o pohonné ústrojí pod kapotou, které daný exemplář činí již tak výjimečným. Jeho majitel si pak rovnou objednal i zmíněné MC20, jenž se také dočkalo několika speciálních prvků a přídomku Iris. Pod kapotou ovšem má „jen“ motor V6, byť s 630 koňmi.

Jedna éra italské automobilky je tedy skutečně u konce. A ta další zatím nevzbuzuje přílišný optimismus. Máme pocit, že by si Maserati zasloužilo něco víc než koncernové elektrické komponenty s unikátními karoseriemi či interiéry, ale je to zjevně jen náš názor.

Quattroporte Gran Finale je definitivní tečkou za osmiválcovou érou italské automobilky. Foto: Maserati



Jeho majitel si zároveň převzal i zakázkový supersport MC 20 Iris. Foto: Maserati

Zdroj: Maserati

Petr Prokopec

