Kontroverze ledvinek nových BMW má řešení přímo z továrny, nestojí skoro nic

Jeden z nejdiskutovanějších designových prvků aut poslední doby nechává málokoho chladným a většinou to platí v negativním smyslu slova. Jeho kontroverzi lze ale značně zmírnit, ani nemusíte za úpravci.

BMW nás na jejich příchod různými formami připravovalo měsíce, přesto jsme po oficiálním představení nových modelů M3 a M4 museli chvíli s otevřenými ústy hledět na to, co v Mnichově provedli s jejich ledvinkami. Bez přehánění vulgární, funkčně nepodložená maximalizace jejich velikosti, navíc do výšky, učinila z po léta elegantních sportovních modelů karikatury sebe samých, hystericky křičící do světa: „Jsem tady!”

Někteří říkají, že tato kýčovitost je úlitbou Číně, ať už je to ale jakkoli, v Evropě se potlesku nedočkala. Tuningové firmy tak hned začaly vymýšlet kity, kterými by nejnovější eMka této monstrozity zbavily, už od chvíle, kdy jsme svítivě žlutou M4 spatřili na prezentaci, nás ale napadlo jiné řešení: „Dejte tomu tmavou barvu a bude to dobré.” A podle všeho jsme se nemýlili.

BMW totiž ukázalo novou M4 v edici „by Kith”, kdy 150 zákazníkům prodá toto provedení inspirované prací módní značky - uhodli jste - Kith. Nebylo by to až tak zajímavé, kdyby automobilka právě při této příležitosti neukázala novou M4, tedy tu kontroverznější variantu s nejen bizarní přídí, ale i zvláštně ztvárněnými zadními bočními partiemi, v černé či tmavě šedé barvě. Vůbec poprvé tak můžeme vidět toto auto in natura v tmavém odstínu a působí mnohem „normálněji”.

Podívejte se na to a posuďte sami, v tmavém laku se ale ztrácí jak nabubřelá příď, tak ostatní problematické linie. Rázem auto vypadá jako agresivně ztvárněná M4, což je něco, na co jsme zvyklí už od předchozí generace F82. Pochopitelně, není ideální říci: „Zhasněte světlo a bude se vám líbit,” tady ale nezacházíme až tak daleko. V tmavém odstínu jen některé linie nevyniknou a lze se radovat z toho ostatního, čím bavorské novinky mohou jen těšit. 510 koní z řadového šestiválce mířící na zadní kola i přes šestistupňový manuál? To zní zajímavě samo o sobě, zbytek může jen neodrazovat. Řešením se zde přitom zdá být jen zaškrtnutí jiného laku v konfigurátoru, věc za relativně malý příplatek.

