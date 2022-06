Korejci dramaticky mění situaci na trhu s auty, evropské značky i na půl plynu drtí na jejich domácím hřišti před 3 hodinami | Petr Prokopec

Situace na trhu s auty v Evropě je druhá nejhorší od roku 1985, neznamená to ale, že by se všem nedařilo. Někteří si mnou ruce, i když uměle omezují množství aut, která dostávají na trh.

V letech 2018 a 2019 vystoupala automobilová branže na vrchol. Poté však přišel koronavirus a omezení zavedená v jeho důsledku, která spustila studenou sprchu. Dočasné uzavření továren a showroomů však bylo jen předehrou před skutečnou tragédií. V důsledku globální pandemie byly totiž značnou měrou narušeny dodavatelské řetězce, což vedlo k nedostatku čipů i dalších komponentů. Nová auta se tak začala prodávat částečně „oholená“, mnozí výrobci je pak vyráběli nedokončená, aby se k nim následně mohli vrátit. To ovšem šlo pouze do chvíle, kdy nebylo zaplněno i to poslední místo na firemních parkovištích.

Aby toho nebylo málo, rozhořel se na konci února naplno rusko-ukrajinský konflikt. Problémy se zásobováním tak byly jen umocněny, pročež nyní začíná docházet ke stále četnějším odstávkám výroby, než tomu bylo v době, kdy koronavirus posílal dennodenně do nemocnic tisíce těžce nakažených pacientů. Ve výsledku tedy není překvapivé, že historických tabulkách začínají objevovat jedny z nejnižších prodejních čísel za celou historii. A výjimkou není ani květen.

Během pátého letošního měsíce bylo v zemích evropské sedmadvacítky prodáno 935 854 vozů, tedy o 13 procent méně než loni ve stejném období. S výjimkou roku 2020 tak jde o vůbec nejhorší výsledek od roku 1985, kdy společnost JATO Dynamics začala archivovat záznamy. Nejinak je tomu v rámci letošního dosavadního vývoje, za prvních pět měsíců bylo totiž prodáno jen 4 482 463 aut. I v tomto případě jde totiž o 13procentní propad oproti loňskému roku.

Výše popsaná situace ale neškodí všem, naopak stále více hraje do karet Korejcům, kteří si chytrými kroky z minulosti zajistili lepší zásobování než většina soupeřů. Neznamená to sice, že nemají problémy, ovšem ve srovnání s jinými nejde o nic dramatického. Naopak máme od českých dealerů potvrzeno, že aut jim automobilka dodává méně, než by mohla, protože má splněné plány a nechce zbytečně tlačit na pilu. Korejci tak bodují, i když jedou na půl plynu, zatímco VW Group nebo Stellantis dělají, co mohou. A přesto nestačí.

Na značky Hyundai a Kia tak momentálně připadá již 10,1procentní podíl na trhu, přičemž 94 800 prodaných aut představuje meziroční nárůst o 10 procent. Korejci se přitom přes 10procentní hranici na trhu přehoupli již pošesté, a to hlavně na úkor zmiňovaných evropských konkurentů. Stojí za tím hlavně neutuchající zájem o Hyundai Tucson, které s výjimkou ledna každý měsíc překonává loňské registrace. V květnu si přitom připsalo 13 883 prodejů.

Lídrem je nicméně již druhý měsíc v řadě Peugeot 208, za kterým následuje jeho dvojče, tedy Opel Corsa. Na třetí příčce pak najdeme Fiat 500, ovšem hlavně díky spalovacím verzím. Ta elektrická pak sice dominuje ve svém segmentu, spojena je s ní však pouze třetina z celkových registrací. Ještě méně lákavé jsou pak bateriové verze Peugeotu a Opelu, 208 totiž skončila na druhé příčce s 4 570 kusy a Corsa na šesté s 3 501 prodanými vozy.

Zajímavé přitom je, že v žebříčku deseti nejlepších zcela chybí Tesla. Znovu se tak ukazuje, že americký výrobce vždy tlačí dodávky jen ke konci kvartálu, aby následně mohl ohromit - přičemž mnohá média se tohoto šálení chytají jako tonoucí stébla. O minimum spojeném s dalšími zhruba osmi měsíci v roce se však mlčí. Veřejnost tak vlastně má pocit, že Tesla je úspěšná dlouhodobě a válcuje zavedené výrobce se spalovacími auty.

Tesla přitom nezabodovala ani ve chvíli, kdy se podíl elektrických aut v Evropě zvedl. V květnu jich totiž bylo prodáno 97 100, tedy o 19 procent více než loni. Na druhé straně však jde o příliš slabý výsledek, pokud zvážíme výši dotací v některých zemích a zejména touhu Evropské unie zakázat spalovací auta. Není tedy divu, že se mnohé trhy proti „zelenému“ návrhu staví. Po jejich zhroucení totiž kromě Bruselu nikdo netouží.

Petr Prokopec

