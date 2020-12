Korejci jdou proti proudu, i v roce 2020 chystají nový velký spalovací motor před 3 hodinami | Petr Prokopec

Za současného vývoje by leckdo mohl čekat, že vývoj nových spalovacích motorů odpíská každý a pokud ne, půjde o něco jako tříválcové hybridy. Hyundai ale skutečně pracuje na 2,3litrovém turbu točícím 7 tisíc ot.

V loňském roce korejská automobilka Hyundai představila koncept RM19. Sportovně koncipované dvoudvířko dostalo do vínku dvoulitrový čtyřválec, který byl spárován s turbodmychadlem z Mercedesu-AMG A45. Jeho výkon tak narostl na 390 koní, a jakkoliv značka jedním dechem dodávala, že jde pouze o studii, která se sériové výroby nedočká, zároveň uváděla, že od divize N máme do budoucna čekat opravdu velké věci. Přičemž jednou z nich by mohl být dokonce i sporťák s motorem uprostřed, přesně po vzoru konceptu RM19.

Dnes ovšem nečekejte informace o příchodu takového vozu, jakkoliv jeho premiéra již také nemusí být daleko. Naznačuje to vývoj, ke kterému u Korejců došlo letos. Na jaře byla totiž nachytána špionážními fotografy další studie, tentokráte s označením RM23T. Na rozdíl od té předchozí nicméně na oficiální debut nedošlo, přesto kolem něj bylo docela živo. Mluvit se začalo o příchodu 2,3litrové přeplňované jednotky odpovídající onomu označení a jak se nyní ukazuje, tyto zvěsti měly reálný základ.

Hyundai na takovém motoru skutečně pracuje, přičemž s ním počítá pro své budoucí sportovní modely. Pohonná jednotka vychází z agregátu, který automobilka používá ve WRC, inspirací se však staly pouze některé komponenty těsnění či tuhost bloku a hlavy válců. Právě převzetí těchto technologií Hyundai umožnilo rozšíření využitelného pásma otáček motoru, neboť červené pole bude startovat na 7 000 ot./min, u podobného turba neobvykle vysoko.

O výkonu se automobilka nikde ani slovem nezmínila, nicméně letošní koncept RM23T má disponovat stejnými 390 koňmi jako loňské provedení RM19. Rozdíl nicméně není pouze v navýšeném objemu motoru, nýbrž také v samotné koncepci. Zatímco předchozí dvoulitr byl ryze benzinovým agregátem, nové dva-trojce již asistuje i elektromotor. Ten přitom produkuje koní 80, zatímco spalovací jednotka 310. V obou případech pak výkon míří pouze dozadu.

Je tedy toto směr, jakým se nakonec Hyundai rozhodlo vydat? To prozatím není stoprocentně jisté, takový krok by ale dával smysl. Pokud by totiž Korejci použili silnější elektromotor, chystaný sporťák by mohl zvládat i bezemisní jízdu. Díky tomu by mohl zamířit i na starý kontinent, jakkoliv v tomto ohledu jsou naděje omezené. Do série by totiž motor měl zamířit až v roce 2025, tedy v době, kdy se v Evropě bude ještě dále utahovat emisní opasek.

Korejci tedy sice úspěšně pracují na navýšení svého sportovního kreditu, u nás však musíme netrpělivě čekat, zda kvůli tlaku Bruselu nebudeme moci tyto vozy jen závistivě sledovat přes oceán. Kdyby to tak dopadlo, nebylo by to nakonec poprvé.

Již loňský koncept RM19 naznačil, že Hyundai touží po výkonném motoru. Nyní se ukázalo, že Korejci skutečně pracují na 2,3litrové turbojednotce, která bude zvládat 7 000 otáček. Jaký výkon nabídne a zda bude elektrifikována, zatím není jasné. Foto: Hyundai

