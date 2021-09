Korejci odhalili neskutečně flexibilní SUV za 258 tisíc Kč, v dnešní době to bude hit před 5 hodinami | Petr Prokopec

Co jiného by v roce 2021 mohlo na trhu uspět než praktický vůz kategorie SUV, který je nabízen za překvapivě nízkou cenu? Asi nic, problém je jen v tom, že na náš trh se alespoň zatím nechystá.

Zájem o SUV nepolevuje, naopak dochází k jeho dalšímu růstu. Vlastně tak není překvapivé, že většina současných novinek přichází právě zvýšeným podvozkem i stavbou karoserie. Co již zarazit může, je květnatá nabídka některých automobilek. Kupříkladu Hyundai se totiž evidentně rozhodlo, že pokryje i sebemenší místečko na mapě. Letos v březnu tak evropskému publiku představilo model Bayon, který vychází z Hyundai i20. Rozměrově je pak na tom stejně jako Kona, oproti níž disponuje větším zavazadelníkem. Stojí ovšem o 50 tisíc méně a na starém kontinentu plní úlohu základního SUV značky.

Bayon přitom jinde než v Evropě není k mání, aby nelezl do zelí modelu Venue. Ten je základem pro Spojené státy či Indii a donedávna byl takto zařazen i do nabídky značky pro korejský trh. Ta se nicméně právě rozrostla, a to směrem dolů. Představit si tedy můžeme nový Casper, který vlastně působí poměrně roztomilým dojmem. S délkou 3 595 milimetrů jej pak můžeme brát v podstatě za přerostlou nákupní tašku. Ta je nicméně praktičtější, než její rozměry zahrnující 2,4metrový rozvor naznačují.

Casper se totiž dočkal hlavně multifunkčních sedadel, kdy u předních i zadních lze zcela sklopit opěradla. Dovnitř se tak rázem vejdou předměty dlouhé až 2 059 mm. Zadní lavice je navíc posuvná dopředu či dozadu o 160 milimetrů, v pozici nejblíže k volantu tak do zavazadelníku naskládáte 301 litrů. Prostorně nicméně Casper působí také vpředu, neboť namísto středového tunelu značka vyrukovala s rozšířeným sedadlem řidiče, do kterého zakomponovala dva držáky na pití.

Z toho důvodu se volič převodovky přesunul na prodlouženou středovou konzoli. Zákazníci přitom mají jedinou volbu, a to čtyřstupňový automat. Ten je nicméně možné spřáhnout se dvěma verzemi litrového tříválce, kdy ten atmosférický produkuje 75 a přeplňovaný 100 koní. Právě v jeho případě přitom muselo dojít na menší úpravu čelní masky, aby došlo k lepšímu proudění vzduchu. Jinak se obě verze liší jen cenou, jenž startuje na 258 000 Kč, respektive na 344 000 Kč.

Automobilka prodej na domácím trhu zahájí ještě tento měsíc, v příštím roce pak Casper zamíří do Indie. Právě tam bude novinka dávat největší smysl, a to kvůli své velikosti. Již delší dobu nabízená Creta, která je v podstatě levnější variací modelu Kona pro rozvojové země, totiž délkou přesahuje čtyři metry a tudíž spadá do vyšší daňové třídy. S novinkou by tedy rázem Hyundai mohlo oslovit širší spektrum zákazníků.

Lze pak už jen dodat, že navzdory nízké ceně Hyundai nešetřilo na bezpečnosti. Standardem je tedy hned sedm airbagů a plejáda asistenčních systémů zahrnujících třeba monitoring jízdy ve zvoleném pruhu či přednárazový systém. Opomenout pak nesmíme ani automatické přepínání dálkových světel či adaptivní tempomat. Ve výsledku by nám tedy vůbec nevadilo, kdyby se Casper objevil i v Evropě, zvláště za výše zmiňované ceny. S něčím takovým se ale aspoň pro nejbližší dobu nepočítá, případný (a do značné míry očekávaný) úspěch Casperu ale může záměry Hyundai změnit.

Hyundai Casper

