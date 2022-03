Korejci posunou absurditu moderních aut na novou úroveň, přidají několik dalších falešných prvků před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Pokud si už dnes občas říkáte, jestli náhodou nežijete v Matrixu, automobilky vás tohoto dojmu rozhodně nezbaví. Naopak budou zjevně dělat dál všechno možné i nemožné, abyste si to mysleli ještě víc.

Jestli nás něco na moderních autech opravdu rozčiluje, pak je to všechna přetvářka s nimi spojená. Je to trochu jako s politikou - autentické osobnosti vystřídali panáci, kteří jsou schopni vytvářet iluzi práce na čemkoli, po čem zrovna volá veřejnost na základě včerejšího průzkumu mínění. Nechat jen pozlátko a neřešit obsah je nakonec efektivnější, tak proč se tomu bránit?

Stejné je to s auty. Pokud lidé začnou mít pocit, že výrazné koncovky výfuků nebo větrací otvory tam či onde dělají obdivované auto, někdo dříve nebo později přijde s vozem, který bude mít velké falešné koncovky výfuků a ještě větší falešné větrací otvory. Aby navodil stejný dojem, i když je to naprosto k ničemu a na vozech, které se naopak o image těchto prvků postaraly, to bylo ryze účelné.

Falešných věcí je dnes na autech hromada - nejen výfuky a výdechy či vstupy vzduchu, ale třeba i křídla, obšití prvků interiéru nebo dokonce okna. A samozřejmě zvuk, protože pěkný zvuk přece také dělá dobré auto. Ale naladit sání, chování turba, výfuku, čehokoli... To dá práci. Pustit do reproduktorů motorovou osudovou je vedle toho za babku, a tak vítězí to druhé. Je to skutečně otravné, neboť se skutečně pěkným zvukem si to žádný nadšený řidič nesplete. Přesto po této cestě půjdeme ještě dál.

Dnes se zvuk simuluje kvůli přeplňování, které jej značnou část odválo kamsi mimo hlavní dění, to je ale jen první fáze. Turboauta pořád nějak zní, takové elektromobily už nezní nijak. Člověk by řekl, že to je vlastně výhoda, za kterou můžeme být rádi, automobilky ale bůhvíproč dochází k přesvědčení, že uvnitř něco znít musí. Možná jim to přijde fajn, podle nás spíš nechtějí, aby bylo slyšet všechno ostatní a touží takto ušetřit na odhlučnění. Ale to dnes nechme být. Soustřeďme se na nápad konglomerátu Hyundai-Kia, který v hodnocení bizarností schytává desítku od pohledu.

Korejci si totiž nechali patentovat řešení, které bude - nebo aspoň má - jejich autům dopřávat nejen falešný zvuk, ale i falešné vibrace a dokonce i falešné řazení neexistujících převodových stupňů. Zabijte mě ohněm, to je něco tak absurdního, že z toho zůstává rozum stát. Korejci to ale myslí smrtelně vážně, aby oslovili „řidiče, kteří si užívají jízdu“ - podle nich je u „elektrického vozidla zaměřeného na vysoké výkony žádoucí, aby nabízelo drsné a chvějící efekty, nejen mělké pocity“. Není 1. duben, vážně ne, díval jsem se za vás.

Co k tomu dodat? Podle nás je to naprosté nepochopení věci. Auta se spalovacími motory milujeme, i pro tyto aspekty, v jejich případě jsou ale přirozenou součástí jakési osobnosti, která má zůstat vyhrazena jen jim. S elektromobilem nemáme problém, ale když už, nechť doluje maximum z jeho přirozených výhod a nenahrazuje je specifiky spalovacích modelů. Protože co dostanete od uměle se chvějícího a zvučícího elektroauta, které simuluje, že řadí, i když neřadí? Leda mizernou hru na spalovací auto, které při ostré jízdě ujede pár desítek kilometrů a pak jej budete hodiny „tankovat“. Děkujeme pěkně, ale tohle opravdu ne.

Kia EV6 je jedním z korejských modelů, které by mohly někdy v budoucnu nové „řešení” dostat. Bude to pro nás jen signál k tomu, co také nekoupit, taková přetvářka je daleko za hranicí absurdity. Foto: Kia

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.