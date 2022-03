Korejci vyzvali Němce v souboji levných rodinných SUV, selhali kvůli problému pod zavazadelníkem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Levná jsou dnes vlastně jen relativně, ještě před pár léty byste srovnatelné vozy dostali o desítky procent levněji. Dnes ale základní esúvéčka VW a Hyundai snadno přijdou na ceny kolem půl milionu, přičemž dražší je VW. Přesto vyhrává hlavně díky své praktičnosti.

Není tomu tak dávno, kdy jsme si nový vůz mohli koupit i za 170 tisíc korun, od té doby se však mnohé změnilo. Ano, změnily se i platy, z průměru si ale vždy člověk udělá trochu nepřesný obrázek. Nahoru šly hlavně odměny ve veřejném sektoru, ten soukromý je s dynamikou růstu pozadu. V poslední době pak vinou evropského tlaku na elektromobilitu, zádrhelů v dodavatelských řetězcích a nyní i rychle rostoucími cenami surovin a energií míří ceny aut vzhůru ještě rychleji. Chtě nechtě se tak musíme spokojit s tím, že se slovem „láce“ jsou dnes spojené docela jiné sumy než před pár lety.

Plně to vystihuje i srovnávací test německého Auto Bildu, do kterého zamířily Hyundai Bayon a Volkswagen T-Cross. Pro oba výrobce jde totiž o nejlevnější SUV, se kterým by podle výše popsaného stavu dříve byla spojena cena okolo 300 tisíc korun. Bayon je nicméně k dispozici od 359 990 Kč, a to až po čtyřicetitisícikorunovém zvýhodnění, T-Cross pak rovnou startuje až na 521 900 Kč. V té chvíli ovšem máte k dispozici motor 1,0 TSI s 95 koňmi, zatímco Korejci by kontrovali atmosférickou 1,2litrovou jednotkou a 84 koňmi.

Aby tedy byly síly na obou stranách vyrovnány, sáhli kolegové rovněž v případě Hyundai po přeplňovaném litrovém tříválci. Ten produkuje rovných 100 koní a navíc jej doprovází 48voltový elektrický okruh. Mimo to se Bayon přesunul také o úroveň výbavy výše, na stupni Smart však již v kombinaci s výkonnější jednotkou vychází na 449 990 Kč. To vážně není málo na 4 180 milimetrů dlouhý vůz (VW měří 4 108 mm), jenž zvládne do zavazadlového prostoru pobrat 334 litrů a v základu a 1 128 litrů po sklopení sedadel.

Malá kapacita je dána uložením baterie pod podlahu, což Baojunu láme vaz. T-Cross totiž disponuje citelně vyšší kapacitou 385 až 1 281 litrů. V jeho prospěch navíc hovoří užití posuvné lavice, která může základní objem navýšit až na 445 litrů - to už je rozdíl třídy, třebaže pak se na zadní sedadla posadí jen děti. Pokud pak navíc zákazníci sáhnou po příplatkovém audio systému Beats, jehož sufwoofer je uložen právě v zavazadelníku, pak musí akceptovat stejný prostor jako v Hyundai plus ztrátu dvojité podlahy, máte ale na výběr - u Hyundai nikoli.

Bayon tak v praktičnosti prohrává, a to i kvůli zvýšené nákladní hraně. Stejně tak je v jeho případě horší i nastupování na zadní sedadla. A aby toho nebylo málo, pak v jeho neprospěch hovoří i čalounění, po kterém klouzáte do stran. Zrovna to zamrzí, neboť po stránce dynamické musí naopak T-Cross polykat prach zvířený soupeřem, a to jak v případě akcelerace na stovku (11,5 s versus 12,3 s), tak v rámci nejvyšší rychlosti (183 km/h versus 180 km/h).

Hyundai dosahuje rovněž nižší spotřeby (5,5 l versus 5,7 l), v neprospěch obou vozů pak hovoří ne vždy spolehlivá multimédia. Ta jsou nicméně tou největší slabinou napříč celou automobilovou branží, i proto, že se z aut začínají stávat spíše počítače na kolech, s nimiž tradiční výrobci nemají takové zkušenosti. Zpět ale k naší dvojici, ve které nakonec vítězství uzmul zástupce VW. Jeho náskok je co do bodů titěrný, vzhledem k rozdílu v cenách je ale vítězství Německa vcelku jednoznačné.

Volkswagen T-Cross je základním SUV německé automobilky. Cena startující nad půl milionem korun nicméně dokazuje, jak moc se časy změnily. Náskok před Korejci ale nakonec dokázal uhájit. Foto: Volkswagen



Hyundai Bayon v testu skončilo druhé. Po stránce dynamické je však lepší, u nás navíc stojí méně. Pokud tedy nebazírujete na praktičnosti, může být snadno i lepší volbou. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto Bild

