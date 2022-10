Korejské automobilky se začínají k domácím zákazníkům chovat podobně jako Škoda před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Bývaly časy, kdy domácí publikum bylo pro automobilky prioritou, v současné době to ale neplatí. Vše naznačuje tomu, že Škoda upřednostňuje zahraniční klientelu kvůli cenové senzitivitě Čechů, Korejci pro změnu dávají přednost jiným trhům kvůli měnovým kursům.

Je otázkou, co dnes primárně způsobuje propady prodejů nových aut. Jejich výrobci obvykle zmiňují nedostatek čipů, který podle všeho skutečně brání přinejmenším rychlému vyřízení starších objednávek, jakkoli ani v tomto případě jistě nejde o jediný důvod. Je-li ale stále podstatný, pak zmínky o přetrvávajícím nedostatku až do roku 2024 působí poměrně varovně, i kdyby se poptávka po nových vozech dala dohromady dříve, než kdokoli čeká. Znamenalo by to další výrazné propady prodejů i za jinak příznivých okolností.

Abychom něco takového vysvětlili, musíme začít zdánlivě mimo středobod dnešního článku, jenž se týká dodacích lhůt korejských automobilek. Volvo totiž minulý týden oznámilo, že jeho nové elektrické SUV EX90 bude s dobíjecími stanicemi a domácími zásuvkami propojeno obousměrně. Energii tedy nebude jen čerpat, zároveň ji bude moci i dodávat. To je na první pohled chytré řešení, neboť de facto můžete akumulátory doplňovat v noci při využití levnějších tarifů a následně s nimi přes den napájet třeba rychlovarnou konvici. Zkoumání detailů ale už tak chytře nepůsobí.

Švédská automobilka uvádí, že celý proces je zcela automatický, což může budit obavy. Snadno se totiž může stát, že baterii budete mít vycucnutou ve chvíli, kdy daný vůz nejvíce potřebujete. A je třeba se ptát, jak to bude s už dnes problematickou životností akumulátorů elektrických aut, když budou pro takový účel využívány prakticky permanentně. Tyto otázky ale dnes nechme stranou, místo toho se zaměřme na samotný systém. Právě to, že dostane do vínku pokročilou umělou inteligenci, totiž znamená, že automobilka bude muset na toto auto použít mnohonásobně více čipů než na auto se spalovacím ústrojím.

Tím se dostáváme ke Korejcům, kteří dosud platili za výrobce, jenž dokázal s nedostatkem tohoto komponentu bojovat lépe než většina ostatních. Tedy alespoň z našeho úhlu pohledu, neboť mnohé modely Hyundai či Kie máte v garáži během několika týdnů od podepsání objednávky, i když na jiné vozy budete čekat klidně roky. Klientela na domovském trhu značky ovšem takové štěstí již nemá. Zatímco totiž ještě loni musela počítat s čekáním okolo 11 měsíců, dnes se musí obrnit daleko větší trpělivostí - nové vozy jsou dodávány až za 30 měsíců, tedy 2,5 roku od objednávky. To je věčnost.

Zákazníci zmiňují, že korejské automobilky podobně jako Škoda upřednostňují zahraniční trhy před tím domácím, čemuž dění u nás neodporuje. U Škody jsou ovšem důvody jiné - zatímco Hyundai a Kia tak mají dělat kvůli pádu korejské měny, koruna je naopak silná. Není ale zase tak silná, aby to vyvážilo efekt snadno o desítky procent vyšších cen na některých trzích na západ od našich hranic, proto mají hrát cenově citlivější Češi druhé housle. Pokud aut bude nadále nedostatek, stěží se to změní.

A lépe skutečně být hned tak nemusí, neboť po obousměrném dobíjení touží i Hyundai. Či spíše bychom měli uvést, že chystá jeho rozšíření, neboť takový Ioniq 6 již může skrze speciální adaptér napájet veškerá zařízení jako třeba elektrický gril či televizi. Značka touží právě po větším propojení vozů a jejich okolí, což si jednoznačně vyžádá hlavně větší přísun čipů. Jakkoli tedy jejich výrobci staví nové továrny, jenž jimž umožní navýšit kapacitu, navyšuje se i spotřeba. A logicky tím pochopitelně i rostou ceny nových aut. Dá se pak předpokládat, že v jistém bodu se veškeré zmíněné přímky protnou, stane se tak ale i za cenu dalšího poklesu prodejů.

Zástupce automobilky informace, že by zahraniční klientela byla před tou korejskou upřednostňována, popírá. Místo toho uvádí, že s prodlevami je konfrontován celý svět. S tím s ohledem na výše uvedené (i celoevropské výsledky firem) až tak souhlasit opravdu nelze, s jeho dalšími slovy však již ano. Za vším totiž má stát fakt, že nové vozy potřebují nové čipy, kterých je málo. A protože nejvíce jich potřebují elektromobily, o které je nejmenší zájem (ale automobilky mají velký zájem je kvůli regulacím a nařízením prodávat), způsobuje to další míjení se poptávky s nabídkou.

Na nová auta tak čekají všichni a nevypadá to, že by se situace v dohledné době mohla zlepšit. Jakousi léčbou šokem může být jen masivní pokles prodejů a neméně masivní rušení starších objednávek - to by způsobilo přebytek nabídky bez ohledu na cokoli se vším, co to znamená. Něco takového si ale nelze přát, způsobilo by to ještě větší ekonomické problémy prakticky všem.

Zatímco v Evropě se na korejská auta příliš dlouho nečeká, v domovině značky je situace diametrálně jiná. Připomíná to situaci Škody v Česku a dokud bude aut z jakéhokoli důvodu málo, nic se na tom nezmění. Dnes si automobilky zkrátka mohou své kupce vybírat. Foto: Hyundai

Zdroj: The Korea Times

Petr Prokopec

