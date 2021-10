Korejský lidový luxus asi dojíždí na svérázná světla, prodeje se přes nízké ceny rychle propadají před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Zdá se, že před sebou máme klasický příběh odvážného designu nového modelu. Jakási novost a neobvyklost způsobí zkraje rozruch a úspěch, z dlouhodobého hlediska ale atraktivita těchto aspektů zajde stejně rychle jako vystoupala vzhůru.

Faceliftované provedení dosud poslední generace Hyundai Grandeur bylo představeno již téměř před dvěma léty. Za normálních okolností by nás nemuselo příliš zajímat, však tento vůz se v Evropě naposledy prodával mezi léty 2005 a 2008 a úspěšný opravdu nebyl. Tehdy oslovil pouhých 1 510 zákazníků - za celé čtyři roky, na celém kontinentu. Jenže novinka si dokázala získat pozornost celého světa.

V roce 2019 šlo totiž o první Hyundai, které vsadilo na velmi neobvyklé řešení čelních světlometů s integrovanými LED do čelní masky. Grandeur tak vyšlapal cestu dalším modelům značky bez viditelných předních světel, třebaže diody u něj slouží jen pro denní svícení a pomáhají rozbít velkou plochu, do které se maska chladiče transformovala. Zprvu se zdálo, že tím Korejci trefili desítku, neboť Grandeur mimořádně bodoval a za loňský rok se stal vůbec nejprodávanějším vozem na korejském trhu. Vzhledem k tomu, jak velkým autem Grandeur je, to bylo velmi neobvyklé - je to jako by u nás byla suverénní prodejní jedničkou Škoda Superb.

Tyhle časy ale pro neobvykle střiženou novinku skončily, a to velmi náhle a velmi tvrdě. Ještě na začátku letošního roku Grandeur bodoval a první kvartál mohl uzavřít s tím, že se 14krát během posledních 17 měsíců stal jedničkou na korejském trhu, když oslovil 145 463 zákazníků. A za předchozích 12 měsíců oslovil tolik lidí, že se stal historicky druhým nejlépe prodávaným modelem v historii země. Od té doby ale zájem začal postupně upadat.

Všímali jsme si toho už dříve, s čerstvými zářijovými čísly korejské asociace KAIDA mapujícími domácí prodeje aut ale můžeme říci, že nejde o výkyv, nýbrž nový trend. Po suverénní jedničce na trhu je veta, Grandeur se za září musel spokojit s 10. místem, jen 3 216 prodanými vozy a meziročním poklesem prodejů o masivních 72,3 %. Celková letošní bilance v podobě 64 978 prodaných vozů vyznívá lépe, ale vůz za ni vděčí jen dobrému prvnímu kvartálu - jedničkou na trhu už není ani touto optikou a meziroční pokles prodejů za první tři kvartály o 42,9 % situaci shrnuje nejlépe.

Podle námi oslovených analytiků z JATO Dynamics se na výsledcích Grandeuru nejspíše podepisuje právě jeho vzhled, neboť auto kopíruje prodejní cykly designově extravagantních modelů - zazáří, spousta lidí je musí mít, pak ale buď rychle zestárnou nebo dojde k saturaci většiny potenciálních zákazníků. Zatímco nemastný neslaný Golf je skoro pro každého, Grandeur se světly jak z Marsu prostě některé uchvátí a jiní o něm nechtějí ani slyšet.

Tento faktor zjevně nepřebíjí ani relativně nízké ceny, které dnes na korejském trhu startují v na 33,03 milionů wonů, v přepočtu asi na 608 tisících korunách. V takovém případě tedy nelze počítat s vrcholnými 19palcovými litými koly, vyhřívanými a chlazenými sedadly, head-up displejem či panoramatickou střechou. Na druhou stranu, i když zákazník sáhne po nejdražším - tedy hybridním - ústrojí a základní výbavu doplníte veškerými myslitelnými příplatky, stále se s cenou vejde do 41,33 milionu wonů, tedy asi 761 tisíc Kč. To je skutečně dobrý poměr výkonu a ceny, za takové peníze si třeba u Škody v podobě Superbu nekoupíte skoro nic, jen tu úplně nejlevnější verzi.

Dodejme, že současný Grandeur je skutečně jen faceliftovaným provedením stále stejné generace a není to malé auto - měří na délku 4 990 milimetrů a slibuje hlavně spoustu prostoru pro cestující, ty vzadu nevyjímaje. Po stránce motorické Korejci mohou vybírat mezi novým 2,5litrovým benzinovým čtyřválcem (198 koní) či hybridem párujícím dva-čtyřku s elektromotorem o výkonu 38 kW. Dále je pak k dispozici třílitr LPi uzpůsobený i spalování plynu, zatímco vrcholný 3,3litrový šestiválec s 294 koňmi již opět spoléhá jen na benzin.

Zní to i vzhledem k cenám velmi dobře, zájem ale zkrátka upadá a s ohledem na intenzitu zářijového sešupu, který v tomto případě není primárně dán nedostatkem čipů (řada modelů Hyundai a Kia prodejně roste, třeba Sonata a Sportage), zřejmě ještě není na dně.

Faceliftované Hyundai Grandeur dlouho lákalo na netradiční čelní světla, která napomáhají rozbíjet stále větší čelní masku. Zákazníky to dlouho bralo, teď už se to říci nedá, meziroční poklesy prodejů jsou enormní. Foto: Hyundai

Petr Miler

