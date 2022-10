Korejský lidový luxus se ukázal v novém, bodovat zkusí s ještě svéráznějším vzhledem před 6 hodinami | Petr Prokopec

V poměru ceny a hodnoty dokázalo zaujmout vždy, v posledních letech ale hraje také na strunu výrazného designu. Předchozí provedení zaujalo svými světly, kterých se ale publikum po čase zjevně přejedlo. A tak přichází jejich ještě docela jiná interpretace.

V loňském roce Hyundai opět zaskočilo svým designem. Korejská automobilka totiž přišla s novým modelem Staria, který nenaskočil na vlnu stále četnějších SUV. Místo toho šlo o obří MPV, které se tvářilo natolik futuristicky, že byste jej se současnou dobou opravdu nespojovali. Poněkud paradoxně ovšem nedostalo „pohon budoucnosti”, tedy jeden či dva elektromotory, nýbrž čistě spalovací ústrojí. Značka přitom zašla dokonce až tak daleko, že nevytáhla ani s hybridní či plug-in hybridní variantou.

Úspěch to zatím není, přesto tu máme další korejskou novinku, která kráčí právě ve stopách modelu Staria. Ovšem hlavně po stránce designové, neboť také tentokrát zdobí čelní partie pouze úzký diodový proužek doplněný mlhovkami zasazenými do nárazníku, jenž tvoří spíše než cokoliv jiného ventilační mřížka. Ta je pochopitelně z velké části zaslepená, jinak by vůz dosahoval značného aerodynamického odporu. Navíc by Korejci museli řešit proudění vzduchu skrze vůz, což by sice bylo efektivní, ovšem také velmi drahé.

Zatímco Staria disponuje v zadních partiích dvěma vertikálními lampami, nový Grandeur i na zádi spoléhá na řešení zvané „nekonečná horizontální světla“. Díky tomu sedan vypadá uceleněji, i když příliš jisti si nejsme třetími bočními okny zasazenými do koncového sloupku. Dá se nicméně předpokládat, že uvnitř budete pro změnu tento prvek kvitovat, neboť kabinu více provzdušní. V tom ostatně má být nápomocna i panoramatická střecha.

Hyundai se navíc se sedmou generací vrací zpátky ke kořenům, specifickým zadním bočním oknem totiž disponoval i zcela první Grandeur z roku 1986. Za vývojem tohoto vozu nicméně nestáli až tak zcela Korejci, ti víceméně jen osadili Mitsubishi Debonair svými logy. Zajímavé pak je, že oběma značkám se spolupráce zalíbila natolik, že v ní pokračovali i u následující generace. Hyundai přitom bylo zodpovědné za design, zatímco na Mitsubishi připadl vývoj hnacího ústrojí.

To jsme nicméně poněkud odbočili, proto zpátky k novince, která chce napravit zhoršující se prodejní čísla dosavadního provedení. Standardně tedy počítá s 20palcovými litými koly, o nichž předchůdci mohli pouze snít. Roztáčet je pak bude hned čtveřice motorů, z nichž nicméně pouze 1,6litrový přeplňovaný čtyřválec počítá s hybridizací. V případě 2,5litrového čtyřválce a 3,5litrového šestiválce, který bude k mání v benzinové nebo LPG verzi, ovšem nedošlo na žádné „zezelenání“, nedorazil tedy ani 48voltový elektrický okruh.

Jak se nicméně zdá, zákazníkům něco takového nevadí. Hyundai totiž oznámilo, že jen na svém domácím trhu nasbíralo již 60 tisíc předobjednávek, a to ještě ve chvíli, než byl nový Grandeur odhalen. Otázkou nicméně je, zda nejde o první a zároveň i poslední výrazný záchvěv. Kromě Koreje bude totiž vůz k mání pouze na některých trzích Středního východu. S volantem vpravo pak dorazit nemá vůbec, Australané či Britové tak mají smůlu.

Přesunout se můžeme do kabiny, kde Hyundai znovu skládá hold první generaci, a to tvarem volantu. Ten pak doplňuje rozměrný digitální panel, který páruje přístrojový štít a obrazovku multimédií. Separátního displeje se dočkalo ovládání klimatizace a ohřevu či chlazení sedadel, počet klasických tlačítek pak Korejci potlačili na minimum. Na maximum naopak vyšponovali zabezpečení, k nastartování je totiž třeba otisk vašeho prstu.

Dodat pak už můžeme jen tolik, že zadost bylo učiněno rovněž luxusu. Uvnitř tedy nechybí pravé dřevo, které doplňuje nejen kůže Nappa, ale také zcela antibakteriální useň použitá tam, kde se jednotlivých panelů dotýkáte nejčastěji. Zajímavého tvaru se pak dočkaly hlavové opěrky vpředu, zatímco dozadu se mezi sedadla nastěhovala loketní opěrka se separovaným ovládáním klimatizace i multimédií.

Nový Grandeur znovu šokuje. Spojuje neobvyklý design, jenž v mnoha ohledech odkazuje na první generací, jíž bylo lehce přepracované Mitsubishi Debonair, s čistě spalovacími motory. Foto: Hyundai

