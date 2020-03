Koronavirus zavírá jednu továrnu za druhou, někde si dělníci museli pomoci sami 17.3.2020 | Petr Prokopec

V tuto chvíli prakticky neexistuje automobilka, která by jela na stejnou kapacitu jako před příchodem nové pandemie. Ne všechny se ale k omezením uchýlily dobrovolně.

Doplněno: Koncern Volkswagen během dopoledne rozhodl o tom, že do konce týdne uzavře všechny své továrny v Evropě, a to včetně fabrik dceřiných firem. I závody Škody Auto tedy zastaví svou činnost, v jejich případě se tak stane již ve středu 18. března.

Ztráta 94 400 pracovních míst a ekonomický propad 7,3 miliardy dolarů (cca 175,12 mld. Kč). Taková je prognóza Centra pro automobilový výzkum pro případ, že by po jeden jediný týden byl ve Spojených státech zcela zastaven prodej nových aut. S každým dalším by se ztráta násobila. To je opravdu krutý účet, na jehož zaplacení samozřejmě nemusí nikdy dojít. Ovšem problémem je, že kvůli řádění koronaviru i za oceánem začíná být zhmotnění tohoto černého scénáře velmi pravděpodobné.

Jednotlivé americké státy již začínají stejně jako zbytek světa omezovat provoz některých podniků, mnohá dealerství pak jejich majitelé uzavírají dobrovolně ve snaze ochránit zákazníky i zaměstnance. Skutečně jsme tedy na pokraji opravdu celosvětových ekonomických problémů, neboť ještě horší situace než ve Státech panuje v Evropě. Ta je momentálně považována za druhé epicentrum nákazy, kvůli čemuž se v podstatě v mnoha zemích doslova zastavil život - ostatně, Čechům o tom nemusíme vyprávět.

Momentálně je tak pomalu již jednodušší říct, kde se ještě prodávají a vyrábí nová auta, než se zabývat opakem. Nicméně i tak se o to pokusíme. Začít musíme samozřejmě Itálií, která je infekcí zasažena nejvíce. Jako první odstávky montážních linek oznámil Fiat, přičemž původně šlo pouze o čtyři továrny v zemi. Nyní však automobilka stop-stav rozšířila i na podniky v Srbsku a Polsku. Znamená to, že se nevyrábí žádná verze Fiatu 500, ani ta elektrická, ani s logem Lancie.

S ohledem na to, že ze hry je zmiňované provedení 500e užívající alternativní pohon, je jistotou také pozastavení výroby Maserati Levante, které taktéž vzniká v továrně Mirafiori. Dále bylo mimo hru postaveno Lamborghini a jako vůbec poslední italská automobilka i Ferrari, které ještě minulý týden v pátek jelo téměř na plný provoz. O víkendu však přišlo omezení, které souviselo i s tím, že značce stejně jako mnoha ostatním chybí komponenty vyráběné v Číně.

Přesunout se můžeme do Španělska, které je po Itálii druhou nejvíce zasaženou evropskou zemí. Tam Seat poslal na dovolenou 7 000 lidí pracujících v továrně v Martorellu, kde se vyrábí hlavně modely Ibiza a Leon, na jejichž pořízení budete moci zakrátko zapomenout - tedy za předpokladu, že by došlo na otevření showroomů. Šéf značky Matias Carnero uvedl, že továrna může být mimo provoz šest týdnů. V Itálii se zatím počítá s dvoutýdenním uzavřením.

Ve španělské Valencii má továrnu Ford, jehož tři místní zaměstnanci byli pozitivně testováni právě na COVID-19. To je pro automobilku obrovská rána, neboť tento podnik je pro značku největší mimo Státy a ročně zde vzniká 450 tisíc aut, mezi které patří modely Kuga, S-Max, Galaxy, Mondeo a Transit Connect. Vyrábět se pak nebude ani Nissan Navara a NV200, neboť rovněž Japonci uzavřeli svou továrnu v Barceloně.

Ve Španělsku má své továrny rovněž koncern PSA, který uzavřel úplně všechny podniky v Evropě - tedy ve Francii, Německu, Polsku a Velké Británii, stejně jako na Slovensku. Zástupci Peugeotu a Citroënu přitom ani nenaznačují, kdy by mohlo dojít k jejich opětovnému otevření. Uzavírka patnácti továren se tedy může natáhnout na několik týdnů, přičemž logicky zahrnuje také Opel a Vauxhall. Nedostatková tedy zakrátko bude jak Corsa, tak i Peugeot 208 alias nové Evropské auto roku.

Se zmínkou o Slovensku se dostáváme k Volkswagenu. Tam došlo na utnutí výroby v bratislavské továrně, kde vzniká nejen Audi Q7 či porsche Cayenne, ale také Bentley Bentayga či VW up!, Seat Mii a Škoda Citigo. Zajímavé přitom je, že Jaguar a Land Rover mluví o pokračování produkce. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby i ta byla zakrátko ukončena, neboť se jako u Ferrari dá očekávat nedostatek dílů.

Tím se dostáváme na české území, kde jak Škoda, tak Hyundai nadále pokračují ve výrobě. Hlavně česká značka však má namále, neboť v Mladé Boleslavi již došlo na prvního infikovaného. Zatímco odbory i zaměstnanci požadují dvoutýdenní odstávku z preventivních důvodů, vedení se tváří odmítavě. Nakonec ale nejspíše bude muset rezignovat a víceméně stejný vývoj lze očekávat také u korejské automobilky zaměstnávající několik tisíc lidí v Nošovicích.

Dále můžeme informovat o odstávce Renaultu, který zavřel všech dvanáct evropských továren, stejně jako se nevyrábí ani motocykly značky Ducati. Pozoruhodná situace pak nastala u Mercedesu, který ve španělské Vitorii nahnal do práce všech pět tisíc zaměstnanců. Ti se ovšem posadili na konec montážní linky a nakonec si odstávku vymohli. Oprávněně nutno říci, neboť v továrně byl koronavirus prokázán minimálně u jednoho člověka a ve Španělsku obecně panují velmi přísná opatření.

Tím nejsme definitivně na konci, zmínit už lze jen jisté světlo na konci tunelu. To souvisí s japonskými výrobci, kteří již zareagovali na nedostatek komponentů z Číny. Mazda již oslovila dodavatele v Mexiku, přičemž veškeré vyrobené díly bude značka letecky dopravovat do Japonska. Tento krok by měl automobilku vyjít na více než 5 milionů dolarů (119,95 mil. Kč), ovšem evidentně povede alespoň k nabídce poněkud dražších aut, místo aby showroomy zely prázdnotou.

S přestěhováním mimo Čínu počítá i firma Koito Manufacturing, která je největším světovým výrobcem světel a zásobuje hlavně Toyotu či Nissan. Společnost Kasai Kogyo pak pro Hondu vyrábí dveře či střechy, přičemž i ona hodlá produkovat komponenty mimo čínský Wu-chan. Japonci nicméně dodávají, že přesun zabere po logistické stránce měsíce. Odstávka výroby u Hondy je tak nevyhnutelná, což platí i pro zmiňovanou Toyotu a Nissan.

Na plnou kapacitu aktuálně již nejede nikdo, neboť pokud nedošlo na nákazu některého ze zaměstnanců koronavirem, byla zavedena preventivní opatření. Či jednoduše selhalo zásobování stojící na Číně. Automobilová krize je tedy definitivně tady a její rozsah bude ještě větší, než si kdokoliv dokázal představit i v těch nejbláhovějších snech.

Koronavirus uzavírá jednu evropskou automobilovou továrnu za druhou. Škoda zatím jako jedna z mála ještě jede, nejspíše však už půjde jen o dny či dokonce pouze hodiny





V případě Mercedesu si zaměstnanci ve španělské Vitorii museli odstávku vynutit

Zdroje: Automobilky, Reuters, Jalopnik

Petr Prokopec