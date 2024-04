Krachující Fisker dostal další krutou ránu, CR ukázal, v jak ubohém stavu dodává svá auta včera | Petr Prokopec

/ Foto: Fisker

Naděje na zvrat událostí by pochopitelně mohla dál existovat, to by ale zatím jediné sériové auto Fiskeru muselo za něco stát. Tak se ale věci nemají, však se podívejte na vůz, který byl dodán magazínu Consumer Reports.

Pokud dnes chcete prorazit s jakýmkoli autem, musí to být skvělý produkt za přijatelnou cenu. A pokud to má být elektromobil, musí jít o něco naprosto mimořádného. „Bateriová horečka“ zjevně opadla, neboť většina koupěchtivých lidí již byla uspokojena. A nikdo další prakticky není na obzoru. S tím sice musel počítat kdokoli soudný, o takové lidi je ale dnes u automobilek značná nouze, o politicích ani nemluvě. Druhé zmíněné to až tak trápit nemusí, neboť vymění kabát podobně, jako to před necelou dekádou udělali v případě dieselů, a jede se dál. U menších automobilek jde ale případě nezdaru elektrických plánů o kejhák.

Automobilkou, s níž je to dnes nejvíc nahnuté, je Fisker. Jeho elektrické SUV Ocean se začalo vyrábět v listopadu 2022, přičemž firma v té době uváděla, že na kontě má již víc než 60 tisíc předobjednávek. Loni zvládla lidem dodat 4 929 aut, přesto během posledního kvartálu roku 2023 tak dosáhla ztráty ve výši 463 milionů dolarů (cca 13,39 mld. Kč). Peníze začaly firmě rychle docházet a Henrik Fisker začal zoufale hledat partnera, který by jej z horké kaše vytáhl. Nikdo takový se ale nenašel.

Fisker tak zůstal osamocenější než kůl v plotě, pročež začal jen demonstrovat, do jakého chaosu je firma pohroužena. Od lidí, kteří si od ní chtěli něco koupit, totiž ani nezvládla vybírat peníze. Tím si pochopitelně mnohé klienty odehnala, více než to ale měly negativní dopad mnohé recenze, zejména pak ta, pod níž se podepsal Marquees Brownlee. Tento na expert na technologie totiž Ocean popsal jako „nejhorší vůz, jaký kdy hodnotil“. Přičemž ještě horší než první test byl ten druhý, do nějž zamířil vůz po modernizaci, neboť se ukázalo, že jde i tak o marný produkt.

I když je navíc elektrické SUV doslova počítačem na kolech, nový software nešlo přehrát online, nýbrž za každým vyrobeným aut musel dojet technik. To celý proces prodloužilo i prodražilo. A jak již bylo uvedeno, vlastně naprosto zbytečně. Fisker tak víceméně jen čeká na rakev, do níž jeden z posledních hřebíčků nyní zatloukl nezávislý americký magazín Consumer Reports (CR). Ten si Ocean koupil za vlastní peníze, z toho důvodu s ním neměl nejmenší slitování. Nutno říci, že oprávněně, neboť za řízení něčeho takového by vám Fisker měl spíš platit.

Elektrické SUV si totiž magazín převzal poškrábané a ušpiněné, nezávislý dopravce, který jej přivezl, pak o voze nevěděl vůbec nic. Když technici CR odšroubovali přední kapotu, zjistili, že startovací baterie je mrtvá, neboť daný kousek strávil půl roku čekáním, než došlo na jeho dodání. Hned druhý den po převzetí se pak na jeho palubce objevila hláška o selhání brzd, na úvod samotného testu v testovacím areálu pak nešlo vypnout asistenční systémy a vůz se tak začal poměrně násilně tlačit k levé části komunikace.

Jakmile Ocean zamířil na veřejné silnice, ony asistenční systémy pro změnu sotva fungovaly - zvláště pak za deště. Problémy tím ani zdaleka nekončí, ostatně zdrcující recenze má hodinu. I kdybyste ovšem shlédli pouze část, od koupě Fiskeru vás to jednoznačně odradí. Dealeři firmy jako třeba Phil Harrison však zůstávají optimističtí a dodávají, že „zákazníci si užívají testovací jízdu a jsou celí dychtiví, aby si Ocean mohli specifikovat podle svého a odvézt domů“. Další z prodejců Val Ranguelov pak uvádí, že SUV je „kvalitní“, jak uvádí Auto News.

Tato slova a víra však nejspíše již koloběh dění nezmění. Nejde totiž jen o kritiku ze strany médií, Fisker je rovněž pod drobnohledem úřadů. Třeba agentura NHTSA prošetřuje jak více než 100 případů náhlého poklesu výkonu, tak stížnosti na dveře, které nelze otevřít ani s pomocí nouzového mechanismu. To u elektromobilů, které se snadno mohou změnit v ohnivou past, není zrovna něco vítaného.

Aby toho nebylo málo, americká komise pro cenné papíry SEC oznámila, že 22. dubna letošního roku bude Fisker stažen z newyorské burzy. Proti tomuto rozhodnutí se firma mohla odvolat, nakonec tak ale ani neučinila. Dánský designér tak nejspíš už jen natahuje ruku s ručníkem, aby jej hodil do ringu. Na jednu stranu je to smutné, na tu druhou... Co mohl čekat? Vsadil na mrtvého koně. A teď mu nezbývá, než aby sesednul.

Elektrické SUV Ocean vypadá opravdu dobře, to je ale jeho jediný klad. Jinak jde o takový ohňostroj marnosti, že by vám za jeho používání měl výrobce spíše platit, než aby od vás cokoli inkasoval. Foto: Fisker

Petr Prokopec

