Krize dopadla i na největší automobilku světa, kvůli masivním uzavírkám nevyrobí miliony aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Někteří se i v současných těžkých časech zdáli být za vodou, k tomu ale lze v tuto chvíli dodat jediné: Všeho do času. Uzavírku skoro všech továren v USA budou následovat odstávky Toyoty v Evropě i Japonsku. A ani to není vše.

Z českého úhlu pohledu je koronavirus aktuálně menší hrozbou, než tomu bylo na jaře či třeba loni na podzim. Mnohé asijské země nicméně začíná drtit jeho další vlna, přičemž opravdu hrozivě je zasažena Malajsie. Ta zavedla lockdown v květnu s tím, že k rozvolnění dojde na sklonku července. Jelikož však počet nových případů soustavně stoupal, byly restrikce prodlouženy bez udání konkrétního termínu. A co je pro nás nejpodstatnější, uzavřeno bylo i mnoho továren, kterým bylo dříve dovoleno, aby zůstaly otevřené.

Jakkoliv se totiž může zdát, že Malajsie do světového dění až tak moc nezasahuje, opak je pravdou. V zemi má totiž továrny na obaly svých výrobků značná část výrobců čipů a polovodičů, jako je Renesas, Infineon, NXP, ST, Onsemi či Texas Instruments. První zmíněný je největší, přičemž zavřeno má celý tento týden. A je otázkou, jak tomu bude nadále, neboť z tří tisíc zaměstnanců jich už dvacet zemřelo na koronavirus, nakažených je řádově víc. Všeobecně se tak očekává, že uzavírka bude prodloužena i na další týdny.

Jaký to má dopad na automobilky, nejlépe demonstruje Toyota. Tato automobilka byla v důsledku dlouholetých strategických rozhodnutí na stávající krizi nejlépe připravena, ovšem ani ona již nedokáže odolávat nejnovějšímu vývoji koronaviru a jeho důsledkům. Japonci proto oznámili, že uzavírají veškeré své severoamerické továrny s výjimkou podniku v San Antoniu, kde se vyrábí pick-up Tundra. Na ten se totiž stojí dlouhé fronty a značka na něm vydělává nemalé peníze.

V důsledku tohoto kroku by značka měla jen v srpnu v Americe přijít o zhruba 60 až 90 tisíc aut, které by jinak mohly být vyrobeny a prodány - zájem o Toyoty je totiž letos zejména ve Státech a Číně enormní, což vedlo k rekordnímu zisku ve druhém čtvrtletí. Problémy značky ovšem s koncem měsíce neskončí, naopak se v tom následujícím ještě prohloubí. Během září by totiž automobilka měla v Americe přijít o dalších 80 tisíc aut, které nebude moci vyrobit.

Globálně pak Toyota jen v rámci září počítá se ztrátou 360 tisíc vozů, neboť uzavřeno by v tomto měsíců mělo být hned 14 továren značky. Celkový dopad stávající krize je však daleko větší, neboť v rámci fiskálního roku 2021/2022, který skončí příští rok 31. března, Toyota předpokládá, že prodá 8,7 milionu vozidel. V roce 2019 přitom registrace značky vystoupaly až na 10,7 milionu aut, pád je tedy dvoumilionový. Toyota tak nepochybně přijde o miliardy.

Lze už jen dodat, že nejnovější vývoj ve světě čipů a polovodičů má pochopitelně nemilý dopad i na ostatní výrobce. Ford totiž oznámil, že od začátku příštího týdne zastavuje výrobu pick-upu F-150, což je jeho nejdůležitější model. Jelikož přitom značka kvůli němu omezovala kdeco, mnoho toho aktuálně již nevyrábí. Přičemž na odstávky se chystá i Volkswagen, jenž oznámil, že bude muset přepracovat veškeré své prodejní i výrobní strategie.

„V současné době očekáváme, že dodávka čipů ve třetím čtvrtletí bude velmi vrtkavá a nedostačující,“ upřesnil situaci zástupce automobilky. Dle něj je tak ve hře uzavírka továren, stejně jako u Toyoty ale prý nehrozí propouštění. Tedy alespoň prozatím. Nicméně si jen stačí uvědomit, že nejtragičtější měl být dle očekávání druhý kvartál, zatímco v tom třetím se vše mělo zlepšovat. Nyní je ale vše jinak a to nejhorší zjevně teprve přichází.

Automobilová krize dopadla už i na Toyotu. Japonská automobilka uzavírá své americké továrny a v září i ty japonské a evropské. Její globální výroba bude příští měsíc snížena o 40 procent, celkově by značka v rámci aktuálního fiskálního roku měla přijít o dva miliony aut. Foto: Toyota

Zdroje: Reuters, Auto News

