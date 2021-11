Lada konečně modernizuje svou vstupenku do 21. století, za 240 tisíc nabídne citelně víc před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Vyrábí se už od roku 2015 a běžnými měřítky by měla mít dávno po faceliftu. Od té doby však Rusové přišli jen s novými karosářskými verzemi a ne s pořádnou modernizací, ta Vestu čeká příští rok.

Ladu Vesta lze do jisté míry považovat za vstupní bránu ruského AvtoVAZu do jednadvacátého století. Je nicméně třeba si uvědomit, že na její odhalení došlo již v roce 2014, přičemž do prodeje zamířila o rok později. Od té doby jsme se pak dočkali příchodu několika dalších derivátů, stejně jako značka sáhla po dílčích modernizacích. S faceliftem jako takovým však dosud nepřišla, což může zarazit - většina výrobců totiž po šesti či sedmi letech prezentuje rovnou zcela nové generace.

Nesmíme nicméně zapomínat, s jakým výrobcem máme tu čest. Třeba taková Niva je na trhu od roku 1977 a ještě si v prodeji nějaký čas pobude, než ji nahradí zcela nové provedení. Vesta tak má v případě nástupce ještě moře času. Ovšem i tak již mají Rusové pracovat na faceliftu, přičemž výroba modernizovaného provedení má odstartovat 1. března příštího roku. Z montážních linek nicméně nejprve sjedou exempláře určené k prezentačním účelům či novinářským testovacím jízdám.

Na vozy určené veřejnosti tak přijde řada až v květnu 2022, přičemž očekávat u nich můžeme odlišné nárazníky i jiné světlomety. Čekat tak máme poněkud agresivnější vzhled, s kolika změnami ale Rusové nakonec přijdou, je zatím otázkou. Stejně tak je nejasné, zda se něco změní pod kapotou, nebo vůz znovu dorazí jen s atmosférickou jedna-šestkou a jedna-osmou.

Poměrně velké změny se mají odehrát v interiéru, které mají vůz teprve posunout do 21. století. Dovnitř se podle dosavadní špionáže nastěhuje digitální přístrojový štít a rozměrnější obrazovka multimédií. Ta bude orientována na výšku, přičemž doprovázet ji má pozměněná paleta čalounění. Čekat pak lze ještě lehce přepracované vnitřní dveřní panely. Novinek bude přiměřeně mezigeneračním inovacím, přesto nelze očekávat, že by se ceny oproti stávajícímu základu (795 900 RUB, tedy asi 240 tisíc Kč) posunuly o mnoho výše.

Otázkou však zůstává hlavně onen časový harmonogram. I ruský AvtoVAZ je totiž zasažen stávající světovou krizí, v jejímž rámci výrobcům dochází kdeco od plastových granulátů až po čipy. I proto tento týden automobilka přestala přijímat objednávky na verze Vesta Cross a Vesta Cross SW. Je tak dost možné, že facelift se nakonec ještě opozdí a bude prezentován třeba až na srpnovém autosalonu v Moskvě. Na to si ale zkrátka musíme počkat.

Lada zatím modelu Vesta (na fotkách verze Sport) zatím pořádný facelift nedopřála. Řada na něj přijde až příští rok. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.