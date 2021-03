Lada, na kterou v testu Němců nestačily známky, je zpátky, bohužel ale ne napořád před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Existuje naprosté minimum aut, které by donutilo Němce alespoň přemýšlet o tom, že by body nezmohly vše a jen jedno, u nějž to museli přímo uznat. Lada Niva v provedení 5D je zpět, bohužel ale jen na pár měsíců.

Odvoláváme, co jsme odvolali a slibujeme, co jsme slíbili, tak bychom mohli v kostce zhodnotit letošní situaci kolem prodloužené, pětidvéřové verze Lady Niva. Na začátku ledna se začala světem šířit informace o tom, že tento model nadobro končí, jenže ona to pravda nebyla. A přece jen trochu byla.

Poprvé jsme informaci korigovali před pár dny, kdy se ukázalo, že konec tohoto modelu není úplný, ale jen dočasný, neboť výroba byla zastavena kvůli nedostatku komponentů. To můžeme dnešním dnem potvrdit, neboť přímo AvtoVAZ uvedl, že problém byl vyřešen a vůz se vrací na výrobní linky. Dobrou zprávu ale záhy doplnil tou špatnou.

Auto, které se svého času proslavilo tím, že rozvrátilo bodové hodnocení německého Auto Bildu a donutilo kolegy uznat, že se jim líbí více než by minimální bodový zisk mohl naznačovat, se dnes sice opět vyrábí, tento stav ale nebude trvat věčně. Výroba vozu je plánována jen do konce prosince letošního roku, pak se za ním zavře voda.

Rusové totiž nakonec přece jen nechtějí, aby si původní pětidvéřová Niva lezla do zelí s čerstvě inovovaným modelem, a tak její výrobu ukončí. Zdroje ze zákulisí dodávají, že to automobilka nedělá jen z plezíru, ale také z toho důvodu, že za současné ceny je pro firmu výroba nerentabilní a za více je klasický model neprodejný.

Původní Niva 5D tedy bude nyní opět k mání, ale už jen na nějakého devět a půl měsíce. Následně z výrobního programu zmizí, původní Niva bude prodávána jen jako třídvířko a ta novější jako pětidvířko. Obě by pak měl během cirka pěti let nahradit úplně nový vůz dostupný v obou provedeních.

Přesně tohle prezentační auto německého zastoupení Lady svého času zazářilo v testu Auto Bildu. Zdálo se, že je mu konec, nakonec se ale vyrábí dál, pouť jeho životem ale přesto skončí ještě letos. Foto: Lada Automobile Deutschland

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler