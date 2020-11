Lada Niva 2021 už je hotová jako prototyp, za míň jak 200 tisíc nabídne moderní tvář před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Lada v těžkých časech cítí příležitost a na trh hrdne jednu novinku za druhou. Posledním chystaným přídavkem část zákazníků jistě zmate, zato jim ale nabídne Nivu v dosud nejmodernějším balení.

Před pár dny jsme psali o tom, že Lada alespoň částečně „homogenizuje” nabídku svého nejikoničtějšího modelu. Původní Nivu totiž prodává jako 4x4, zatímco tímto jménem si stále říká až její modernější nástupce, který se donedávna prodával jako Chevrolet. Nově si má původní iterace říkat Niva Legend 4x4, zatímco ta modernější zůstat u označení Niva. V obou případech jde ale o zastaralé vozy, technicky i vizuálně.

To první nemusí být zejména v těžkém terénu úplně na škodu, protože v jednoduchosti krása ještě být nepřestala, to druhé ale zejména v případě modernější iterace pozitivně vnímat nelze. Originální Niva už je klasikou i svým vzezřením, dnes už dvě dekády starý nástupce-nenástupce ale vypadá prostě jen neaktuálně. A tak se právě to rozhodla Lada změnit.

Podle zdrojů zevnitř automobilky má už hotový prototyp Nivy 2021, tedy původně Chevroletu, který dostal nová čelní světla, masku chladiče, kapotu, blatníky, boční prahy o oba nárazníky. Jinými slovy jde o poměrně rozsáhlý facelift, který má vůz přiblížit zbytku moderní produkce značky. čekejme tedy protáhlejší světla, masku s chromováním ve tvaru písmene X a další typické prvky pro modernější Lady.

Auto se prý nyní nachází v divizi Lada Zapad, kde bude vyrobeno několik dalších prototypů, jež budou postoupeny k dalšímu testování v technickém centru automobilky. Pokud vše půjde podle plánu - a jakože s facelifty v tomto směru problémy nebývají - dostane se vůz do sériové výroby v průběhu příštího roku. Ceny se obvykle s faceflity příliš nemění, a tak čekejme, že i tohle auto půjde koupit levněji než nejlevnější vůz v České republice. A přitom toho umí opravdu hodně.

Lada tím na každý pád posune současné zmatení kolem Nivy ještě trochu dále, neboť současně s prodejem původní a novější generace vyvíjí moderního nástupce. A za této situace dodá druhé iteraci vzhled, který může být dost blízký tomu, jaký by dostala právě generace třetí. Vskutku zvláštní pracovat s tolika auty jednoho charakteru naráz, ale dokud mají lidé o všechna z nich zájem, namítat nelze nic.

Novější Lada Niva zatím vypadá takto - je to sice modernější nástupce klasické ruského off-roadu, i ten už je dnes ale zastaralý. Modernizace mu má ponechat obvyklou techniku, ale přidat svěží vzhled ve stylu moderních modelů. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ News@VKontakte

Petr Miler