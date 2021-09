Lada Niva se pozoruhodným způsobem vrátila do EU, nabízí tu víc než v Rusku před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Partisan Motors

Vypadalo to, že Lada Niva to to má mimo Rusko a jemu spřátelené země v Evropě spočítané, opak je ale nakonec pravdou. Přímo v Německu nyní vznikají pro EU plně homologované verze, které se v Rusku ani neprodávají.

Lada Niva je stejnou off-roadovou legendou jako Land Rover Defender či Mercedes-Benz třídy G. Pravda, nepohybuje se sice ve stejné cenové hladině jako britský nebo německý vůz, ovšem to nic nemění na popularitě, s jakou je spojena. Když v roce 1978 dorazila na trhy západní Evropy, rychle se stala takovým hitem, že tvořila celých 40 procent všech prodaných aut s pohonem 4x4. Jistě, všechna kola mělo tehdy hnané máloco, přesto je z tohoto výsledku patrné, jak úspěšný vůz svého druhu to byl a vlastně dodnes je.

Niva v původní, pouze průběžně modernizované podobě jede dál, Lada se ale už dříve rozhodla, že ji z trhů Evropské unie stáhne. Od letošního roku totiž naplno platí přísnější limity spotřeby paliva resp. emisí CO2, které by vzhledem k technickým parametrům Nivy zatížily automobilku příliš velkými odvody do Bruselu. A nebo by muselo dojít na přenesení pokut na zákazníky, což by omezilo šance na jakýkoli větší úspěch na trhu.

Až dosud se zdálo, že řešením bude leda individuální dovoz, který pokuty Evropské unie míjejí a ruské značce dopřává v EU jen mizivé registrace. Loni se však ukázalo, že ve hře je ještě jedna možnost, a sice malosériová výroba vozu přímo v Německu. Na výrobu v malém množství se vztahují výjimky EU a kromě toho s ní zmizí trápení s dovozem, logistikou či občas nevyzpytatelnou automobilkou. A jakkoli takový nápad mohl vypadat ztřeštěně, byl dotažen do zdárného konce.

Stojí za ním Němec s ruskými kořeny, Jurij Postnikov. Ten ve svém novém domově založil značku Partisan Motors, která se svého času blýskla off-roadem One. Letos ale začíná vyrábět Lady Niva s cílem dávat jim dosud nepoznanou tvář i další možnosti. Postupně má vzniknout více verzí, zhmotnění ale zatím došla jen první z nich, která se od standardu až tak neliší.

Říká si Lada Niva Legend - Lada 50th Anniversary Limited Edition, neboť jsme nedávno oslavili 50 let založení samotného AvtoVAZu. Níže můžete vidět její první fotky, které dnes firma Partisan Motors odhalila. Jde o poněkud drsněji vyhlížející interpretaci originálu s rozsáhlejším oplastováním, novými koly s off-roadovými pneumatikami, modifikovaným podvozkem a dalšími úpravami pro jízdu v terénu, jakými je například šnorchl sání nebo příplatkový naviják.

Ke změnám došlo také v interiéru, jsou ale podobně nedramatické - kožené čalounění s červeným obšitím potěší, úplně jiné místo ale z interiéru nedělá. Někde uvnitř by se měla nacházet také speciální plaketka označující každý kus z limitované edice, všechno pak dohromady znamená lepší Nivu než jaká je k mání v Rusku. Provedení 50th Anniversary Limited Edition vznikne jen v 50 kusech, z nichž každý má přijít zákazníka na na 19 900 Eur, tedy asi 506 tisíc Kč, za něj bude dodáno vždy s kompletní homologací pro provoz v zemích EU.

Je to dost peněz na Ladu, ale na takto výjimečnou Nivu? Předpokládáme, že se po ní jen zapráší. Vozy vznikají v Magdeburgu a budou exkluzivně nabízeny firmou Fahrzeuge Bögelsack Service & Verkauf GmbH v Halberstadtu. Dostupné jsou ihned, první kus můžete vidět níže.

Firma Partisan Motors začala vyrábět Ladu Niva v německém Magdeburgu se speciálním vzhledem, jménem i cenou. 50kusová výroční edice má být jen první z řady i citelně odvážnějších specifických provedení. Foto: Partisan Motors

Zdroj: Partisan Motors

