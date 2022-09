Lada odhalila své plány do dalších let, ze sankcí ani ztráty Renaultu si evidentně nic nedělá před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Je otázkou, kde končí optimismus nového vedení firmy, a kde začíná realistický pohled na budoucí možnosti ruské automobilky. Máme-li ale věřit tomu, co padlo, stane se z Lady i bez Renaultu větší firma, než jakou byla dosud.

Na počátku května Renault oznámil, že opouští ruský trh. To bylo i přes zavedení řady sankcí překvapivé, neboť francouzská automobilka byla v zemi zaháčkovaná více než kdokoli předtím. Loni v lednu navíc oznámila, že těsněji propojí Ladu s Dacií, jenž budou vyvíjet novinky bok po boku, a budou tedy využívat i stejné komponenty. S tím je nicméně konec, alespoň pro tuto chvíli - Renault si nechal otevřená zadní vrátka, a tak se v souladu se smlouvami, jimiž se zbavil svých ruských aktivit, může během šesti let do země znovu vrátit ve stejné pozici.

Nepředpokládáme, že by rusko-ukrajinský konflikt trval tak dlouho, i když pochopitelně stát se může leccos. Podstatné je nicméně, že AvtoVAZ na tento moment čekat nebude a přesunul se už do jiných kolejí. Firmu tak nyní řídí někdejší ruský ministr dopravy Maxim Sokolov, který byl ještě v květnu jmenován ředitelem firmy. A nejnověji oznámil, že v závěru tohoto měsíce budou vedení AvtoVAZu představeny návrhy chystaných modelů. Zatím nicméně není jisté, zda půjde o zcela nové vozy nebo o pokračování vývoje, který započal s Renaultem.

Sokolov navíc dodal, že cílem značky je výroba půl milionu aut ročně. Ty již budou montovány z ryze lokálních komponentů. Či případně dojde na spolupráci s firmami ze spřátelených zemí, tedy hlavně z Číny. „Nejdůležitějším úkolem pro nás je rychlé zprovoznění nových dodavatelských řetězců,“ uvedl již při svém jmenování. Nově pak oznámil, že tento úkol byl splněn do puntíku, i když zatím je zajištěna jen výroba základních modelů.

Kdy přesně továrna v Toljatti najede na původní kapacity, Sokolov již neupřesnil. Není tedy ani jisté, kdy hodlá stanoveného půlmilionového cíle dosáhnout. Loni nicméně Lada na domácím trhu prodala přes 350 tisíc exemplářů, a to byla oproti dnešku v lepší situaci. Plány jsou to tedy smělé, zvláště když do Ruska už nemíří jen čínské automobilky, ale otevřely se i brány těm z Íránu.

Pod taktovkou Renaultu se Lada měla za dva roky pochlubit novou generací SUV Niva, která by zároveň dostala příbuzného s logem Dacie. Jestli se nějaké nové Nivy dočkáme, je otázkou, nové modely ale dorazit mají. A prodeje maí i díky nim vystoupat na půl milionu aut ročně. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

