Lada začala oficiálně prodávat svůj nový sportovní kombík. Vypadá sexy a nestojí zase tak moc před hodinou | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Je to vůbec poprvé, co Rusové dali za vznik sportovnímu kombíku. A máme pocit, že hned na první dobrou zabodovali. Auto vypadá dobře zvenčí i zevnitř, jeho technika je přijatelná a cena nakonec též, byť spíše naší než ruskou optikou.

Můžete to obdivovat i nenávidět, faktem ale je, že ruský automobilový průmysl ze sebe dokázal setřást následky široké škály sankcí uvalených na celou zemi a vrátit se k více či méně normálnímu fungování. Patrné je to i na aktivitách klíčového AvtoVAZu, výrobce Lad, který se po velmi těžkém roce 2022 dokázal v tom loňském prakticky vrátit na své původní pozice a znovu se stát dominantní hybnou silou tamního trh s auty. A ve své nové pozici se cítí být stabilní natolik, že si troufne přicházet i s v podstatě „zbytečnými” automobilovými libůstkami.

Mezi takové patří vůbec první sportovně laděný model značky vycházející z kombíku. Lada už s pár sportovními verzemi svých aut přišla, vždy to ale byly sedany, hatchbacky nebo liftbacky. V tomto případě se jedná o Vestu SW v provedení Sportline, o které jsme psali nedávno, když byly její první exempláře naváženy k dealerům. Nyní do prodeje vstoupila oficiálně i s pár novými prezentačními fotkami, a tak se k ní znovu vrátíme.

Připomeňme, že verze Sportline je něco víc než škodovky se stejným označením. Vzhledově, podvozkem, brzdami i interiérem přibližně odpovídá „plnotučné” verzi Sport (něco jako RS u Škody), jen motor je poněkud slabší. Vesta Sport měla velmi specifický motor 1,8 o výkonu 145 koní, Sportline má jen částečně upravenou jedna-šestku o 118 kobylách. Verze SW Sportline, tedy kombík, je pak v mnohém odlišný proti už dříve nabízenému sedanu - dostala nové pružiny a tlumiče, specifický vzhled zádě doladěný v aerodynamickém tunelu a standardní střešní ližiny, však co za kombík by to bylo bez nich. Auto podle nás vypadá docela sexy, lépe než sedan. A pochopitelně nabízí o dost víc praktičnosti - objem kufru je až 825 litrů, když ho naplníte po střechu, sedan končí na 480 litrech.

To všechno ale do nějaké míry víme, novinkou je finální cena. Ta začíná na 2 350 900 rublech, což je o 175 000 rublů víc než u sedanu. V přepočtu to dělá asi 590 tisíc Kč, což je dost na Rusko a dost na Ladu, na vrchol řady a české poměry je to ale slušná cena. Naděje na prodej tohoto auta u nás jsou ale momentálně samozřejmě nulové z důvodů, které jistě nemusíme připomínat.

Dodejme už tedy jen tolik, že auto je k dispozici ve dvou stupních výbavy - základní provedení Sportline je srovnatelné s vrcholnou verzí Techno běžných variant Vest, která nabízí veškerou myslitelnou výbavu dostupnou pro tento model. Alternativou je pak absolutní vrchol jménem Sportline Black, který je specifický hlavně černě lakovanými koly, lištami oken, spoilery apod. Příplatek proto činí skromných 30 tisíc rublů, tedy asi 7 500 Kč. Auto už je možné nějakou chvíli objednávat naslepo a Lada říká, že i tak má objednávek „dost”. Co přesně to znamená, ukážou až pozdější prodejní čísla, první dodávky sériových aut začnou v následujících týdnech.

Historicky první sportovní kombík Lady vypadá sympaticky a není ani moc drahý. Tedy českou optikou, Rusové to mohou vidět jinak. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.