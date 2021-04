Lada zlevnila svůj nejluxusnější model, také ten lze teď koupit skoro za hubičku před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

I Lada myslí na náročnější zákazníky a od loňska pro ně nabízí hned několik verzí svých modelů našlapaných výbavou či specifickými prvky. Tento je absolutním vrcholem nabídky, přesto stojí velmi málo, dokonce stále méně.

Lada je jednou z těch automobilek, na které loňské koronavirové patálie dopadly nejméně. Ani Rusové nemohou slavit, s prodeji šli dolů, meziroční pokles v řádu jednotek procent lze ale vzhledem panujícím podmínkám označit za velký úspěch. Většina mainstreamových automobilek padala násobně rychlejším tempem a o úplně stejných 9 procent šlo dolů třeba Ferrari, které bývá řazeno mezi značky, jichž se loňský výkyv téměř nedotkl.

Takže Rusové měli štěstí? Ne tak docela. Na rozdíl od spousty jiných značek nečekali a přizpůsobili se. Ceny tlačili celý rok dolů a k tomu přidávali řadu dílčích novinek v podobě modernizovaných starších modelů či nových výbavových liniích, z nichž některé mířily na poměry Lady hodně vysoko. Nerozum? Zjevně ne v momentě, kdy i takové umíte nabídnout levně.

Jednou z nich je vůbec nejluxusnější vůz, který Rusové dnes prodávají, crossover X-Ray v provedení Cross, který loni dostal výbavu Instinct nabízející v podstatě maximum, co Lada dnes umí dát, navíc s řadou specifik, které jsou pro jiné modely nedostupné. Svého času jsme to považovali za nerozum, nevhodné načasování, on se ale Instinct prodával velmi dobře.

Krátce poté, co jej automobilky pustila do prodeje, si libovala, že po něm sahá procentně dvouciferný počet kupců. To bylo docela hodně, a to auto stálo 1 054 900 rublů, tedy přes 300 tisíc Kč. Byla to dobrá nabídka, pak ale přišla sleva na 976 410 rublů, tedy asi 278 tisíc korun, což bylo podstatné zlevnění. A teď je auto k mání dokonce za 949 410 rublů, což je pouze 270 tisíc Kč. Za to u nás nekoupíte skoro nic, v Rusku je možnost mít vrcholný X-Ray Cross Instinct, který toho nenabízí vůbec málo.

Auto vypadá atraktivněji než jakákoli jiná Lada mj. díky specifickým nárazníkům, 17palcovým litým kolům či anténě v podobě žraločí ploutve. Vůz je pozměněný i technicky, světlá výška se posunula ze 195 mm na 215 mm, byl zesílen přední pomocný rám a přidaly i se silnější zadní brzdy. Překalibrováno bylo také řízení, jemuž stačí 2,9 otáček od dorazu k dorazu místo standardních 3,3.

Rozšířena byla dále výbava o výškové i podélné nastavení volantu, který může být vyhříván. V závislosti na zvoleném stupni výbavy pak uvnitř přibyly kontrastně zbarvené dekory, nová sedadla s lepším bočním vedením a čalouněným z umělé kůže nebo ovládání Lada Ride Select, skrze které lze zvolit jeden z pěti jízdních režimů. Model má veškerou standardní výbavu včetně třeba vyhřívání sedadel, volantu a čelního skla, samozřejmě automatickou klimatizaci a elektrickou výbavu, nejmodernější multimédia s 8palcovým displejem, hlasové ovládání, zpětnou kamerou a připojením na internet s pomocí 4G. Mimo jiné.

Motorem je ve vrcholném provedení čtyřválec 1,8 se 122 koňmi, který vozu dopřává akceleraci na stovku za 10,9 sekundy a maximálku 180 km/h. Toto za 270 tisíc Kč? Nemáme pochyb o tom, že takový vůz by leckdo chtěl i zde, ale Lada český trh opustila. Ruskému zájmu se ovšem nedivíme a tušíme, že s klesající cenou bude jen vyšší.

Lada X-Ray Cross Instinct je absolutním vrcholem toho, co dnes ruská automobilka umí nabídnout, navíc to nabízí stále levněji. Za 270 tisíc korun v přepočtu je to vynikající nabídka. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler