Lákavý elektromobil totálně propadl v crash testu, 48 hodin po něm navíc začal hořet | Petr Prokopec

Vypadá dobře zvenčí i zevnitř, navíc je na poměry aut tohoto typu i docela levný. Nárazová zkouška jej ale změnila nejprve v pojízdnou rakev, ještě více pak šokuje, co se odehrálo dva dny po ní.

S elektromobily přichází do automobilového světa dosud nevídané problémy. Tato věta není projevem nějakého škarohlídství, ale ryzím konstatováním faktu - jde o vozy, které jsou ve smyslu většího rozšíření stále nové, a tak se dostávají do situací, se kterými zatím nemáme mnoho zkušeností.

Jedny z nich mají spojitost s náhlým samovznícením. To povětšinou nastává ve chvíli, kdy je vůz s alternativním pohonem připojen k dobíjecí stanici a dochází ke zvýšení teploty baterií. Namísto „plné nádrže“ vám tak během pár sekund mohou zbít pouze oči pro pláč. Ovšem i když se včas podaří váš vůz uhasit, zcela vyhráno není - na rozdíl od benzinu v nádrži může akumulátor vzplanout i dlouho po jeho uhašení.

Připomíná to i nejnovější crash test, který uskutečnila show Understanding the Car Test Group. Ta proti sobě poslala elektromobily BYD Han a ArcFox aS, aby otestovala pevnost jejich struktur. Oba vozy přitom dosáhly tempa 64 km/h, než do sebe narazily částí přídě. A jak se ukázalo, od první vlny čínského útoku na Evropu nedošlo v rámci bezpečnosti k posunu u všech čínských aut, neboť druhé zmíněné - a lépe hodnocené, nutno říci - neaktivovalo čelní airbagy. Vzadu pak pro změnu pásy nedokázaly udržet figuríny na místě.

BYD Han byl ale hodnocen ještě daleko hůře, zejména proto, že jeho paket s bateriemi se částečně oddělil od podlahy. To zablokovalo dveře řidiče, které nebylo možné otevřít. Deformace kabiny přitom ohrozila hlavu cestujících vpředu, stejně jako by zraněním neunikly ani jejich dolní končetiny. Tito lidé by však stále měli větší šanci na přežití na rozdíl od těch sedících vzadu, kde bezpečnostní pásy rovněž trestuhodně selhaly.

Průběh crash testu pochopitelně neodpovídal obvyklým procedurám, takto nikdo jako Euro NCAP je bezpečnost aut nezkouší. Nicméně v reálném světě může k takové nehodě dojít docela snadno a auta by ji měla zvládnout lépe. Jen to nás ovšem na následcích simulovaného nárazu nezaujalo.

Pro BYD to totiž nebyl poslední faux pas. Tento vůz 48 hodin po absolvování testu vzplál, což je docela překvapivé. Na druhou stranu, nejde o ojedinělý incident, hasiči totiž již mnohokrát zmínili, že elektromobily, které se jim povedlo uhasit, musely být na dva dny ponořeny do nádrže s vodou, aby byla jistota, že se oheň skutečně nevrátí. Nyní to ovšem vypadá, že v rámci protipožární ochrany bude muset jít o standard, neboť k požáru může s odstupem času dojít i tehdy, kdy k požáru bezprostředně po nehodě nedošlo.

BYD naznačuje, že za incidentem stojí chladicí kapalina, která měla červenou barvu. Ta je spojena se zbytkem branže, přičemž označuje vodivý materiál. Čínská automobilka se však dušuje, že u svých aut používá purpurovou a tedy nevodivou kapalinu. Nepřímo tak ukazuje na show, která test uskutečnila, že jí vyměnila. Tomu však odporuje tvrzení mnoha čínských majitelů, kteří ve svých vozech taktéž mají tu červenou.

Je tedy možné, že BYD zakrátko přijde se svolávací akcí? Kdo ví, problém samovznícení elektromobilů to ale řešit beztak nemusí. Stačí si vzpomenout Chevroletu Bolt, který prošel již dvěma svolávacími akcemi, z nichž ta druhá měla být definitivní. Ovšem vozy i tak podléhají plamenům, a to dokonce i mimo nabíječky. 69 tisíc aut tak čeká výměna baterek a ani v tomto případě si nikdo nemůže být jist, že jde o poslední pokus o řešení.

BYD Han vypadá dobře, a to zvenčí i zevnitř, navíc s cenou asi 760 tisíc Kč není na poměry elektrických aut drahý. Nicméně přes veškerý lesk jde nakonec opět o čínský vůz nabízející mizernou ochranu posádky. A není to jeho jediný problém. Foto: BYD

